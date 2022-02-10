Ссора на свадьбе Василия II, которая состоялась в 1432 году и привела к междоусобной войне

Добрый день, дамы и господа!

С большим трудом я придумал название данной статьи, ибо, согласно правилам платформы "Майл Пульс", я должен избегать кликбейта и раскрывать в заголовке краткую суть содержания. Именно поэтому название получилось достаточно сухим и угловатым. Тем не менее, оно действительно отражает полную суть произошедшего: казалось бы обычная ссора, "неожиданно" обернулась многолетней, кровопролитной, братоубийственной войной.

Итак, сын Василия Дмитриевича, Василий Васильевич II, принял московский престол в 1425 году, в возрасте всего десяти лет и сохранил его в своих руках благодаря поддержке своей матери, Софьи Витовтовны, своего деда, великого литовского князя Витовта и ордынского хана Улуг-Мухаммеда.

Главный конкурент Василия Васильевича в битве за центральную власть над русскими княжествами - это его дядя, удельный князь Юрий Дмитриевич Галицкий.

Изображение из свободных источников.

В 1432 году, после нескольких междоусобных сражений между князьями и их представителями, оба претендента предстали перед очами Улуг-Мухаммеда, в столице Большой Орды, городе Новый Сарай. В результате серьёзных судебных прений, опираясь на ранее полученные документы, представитель Василия II, боярин Иван Всеволожский смог доказать законность утверждения молодого князя на московский престол.

Расстроенный и униженный Юрий Дмитриевич, согласно древнему степному обряду, был вынужден "вести коня", на котором восседал счастливый Василий Васильевич, сохранивший свою власть. Таким образом, галицкий князь признавал в юном племяннике непререкаемое старшинство.

Данный обряд, впрочем, не помешал Юрию Дмитриевичу затаить большую злобу. Злобу, которая приумножилась и вылилась в настоящую феодальную войну из-за досадного инцидента на свадебном пиру...

В тот день 1432 года, Василий II женился на Марье Ярославовне, дочери князя Малоярославского. На пиру присутствовала вся знать Московской Руси: и удельные князья, и бояре, и родственники из ближнего зарубежья.

Неожиданно для всех, мать Василия Васильевича, Софья Витовтовна, во всеуслышание обвинила сына Юрия Галицкого, по имени Василий и по прозвищу Косой, в том, что он незаконно пришёл на пир в поясе Дмитрия Донскова. Якобы, данный пояс был чуть ли не выкран у москвичей, из-за чего никто из галичан не имел права его надевать.

На самом деле, история с поясом более запутанная. В ту пору, драгоценные пояса передавал из поколение в поколение как реликвию и данный пояс должен был достаться Дмитрию Донскому в качестве приданного. Однако, по сложному стечению обстоятельств, обещанный пояс так и не дошёл до своего адресата, но осел в закромах галицких князей.

Изображение из свободных источников.

Обвинениями княжна Софья не ограничилась, но самолично подошла к юному князю и сорвала с него пояс. Ввиду того, что такой элемент одежды воина, как пояс, имел сакральное значение, Василию Косому было нанесено страшнейшее публичное оскорбление, которое он не мог простить принципиально.

Многие историки считают, что в обвинениях Софьи Витовтовны не было реального основания: своеобразные нападки на пиру были всего-лишь поводом продолжить ссору. То есть продолжить начатое дело полного устранения галицких князей, прерванное решением Улуг-Мухаммеда.

Свою лепту внёс в данную историю и Иван Всеволожский, который к тому времени переметнулся на сторону Юрия Дмитриевича и предал Василия Васильевича. Так как галицкие князья хорошо приняли у себя перебежчика, по всей видимости данная история стала последней каплей в чаше терпения Софьи Витовтовны.

Немедленно, Василий Косой покинул пир. Немедленно, Василий Косой покинул пир.

К большому сожалению, где-то в свите юного князя, присутствовал Иван Всеволожский, которого сумели схватить и ослепить люди Василия II...

... вот только к тому времени Василий Васильевич не знал, что совсем скоро его ждёт аналогичная участь, ибо Василий Юрьевич Косой, едва прибыв в Галич, начал не только собирать войска, но и плести хитроумные интриги против московского престола.

К счастью или сожалению, история не терпит сослагательных наклонений.

Именно поэтому, я не люблю рассуждать на тему: "что бы было, если события сложились совсем иначе"? Тем не менее, факт остаётся фактом: Большая Орда к тому времени уже достаточно ослабла, погрязнув в ханских раздорах, чтобы в результате силового воздействия объединённых русских княжеств, перестать считать "русский улус" своей вотчиной.

Однако этого не произошло, ибо в очередной раз в истории России, русские князья начали кровопролитную войну друг с другом, взаимно ослабляя княжества и армии друг друга.

С уважением, Иван Вологдин.

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