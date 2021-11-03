Почему не стоит спать напротив двери?

Многие слышали о том, что спать напротив двери нельзя. Настало время разобраться в приметах, которые это запрещают, чтобы лучше понять, как правильно располагать кровать относительно дверей.

Славянские поверья

Древние народные приметы славян говорят о том, что спать ногами прямо напротив двери — к смерти. Дело в том, что входная дверь является своего рода энергетическим каналом, а ночью, пока мы спим, этот канал связывает мир живых и мертвых. Если вы будете постоянно спать ногами к выходу, это может как минимум спровоцировать дурные сны. Древние славяне замечали, что те, кто спит ногами к выходу, становятся более слабыми, теряют здоровье.

Также это поверье связано с тем, что ногами вперед выносят мертвых. Такая примета могла прижиться из-за неприятных ассоциаций.

Скандинавские приметы

Скандинавы испокон веков верили в то, что человек во сне покидает свое тело. Если спать ногами к двери, то ее на ночь нужно обязательно запирать. Считается, что душа, покинувшая тело, может выйти в открытую дверь и не вернуться. В таком случае человек погибает.

Также тысячи лет назад скандинавы считали, что открытая дверь притягивает злых духов, которые могут наводить порчу и оставаться в доме. В случае, если такое произойдет, нужно провести специальные ритуалы по изгнанию нечисти.

Восточные приметы

Согласно фэн-шуй, от двери к окну идут энергетические потоки, причем не только позитивные, но и негативные. Восточные мудрецы не советуют спать на линии окно-дверь, все равно, ногами или головой к выходу.