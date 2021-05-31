15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Сколько бы лет вам ни было, все ваши знания — лишь крупица в общем объеме информации, что хранит в себе наш мир. Век живи — век учись.
Рак-богомол. Во время охоты он может нанести жертве удар с силой пули 22 калибра.
Мед никогда не портится.
Россию и США отделяет Берингов пролив. В нем есть 2 острова, один принадлежит РФ, второй — США. Расстояние между ними 3,76 км.
Если 103 раза свернуть пополам лист бумаги, то толщина стопки превысит размеры вселенной. В обычных условиях предел сворачивания — 12 раз, но при использовании эластичной тонкой фольги. Простую бумажную салфетку, например, вы сможете свернуть только 8 раз.
Расстояние от Земли до Луны больше, чем суммарный диаметр всех планет Солнечной системы (даже с Плутоном). И да, все подобные картинки с реальностью имеют мало общего. Диаметр Земли — 12 742 км, а расстояние до Луны — 384 400 км.
Чтобы накопить миллиард, вам нужно откладывать по 86400 в день на протяжении 31,7 лет.
Датская компания LEGO — крупнейший в мире производитель автомобильных шин. У них они, правда, игрушечные.
Гепарды мяукают подобно домашним кошкам.
Дети действительно рождаются без коленных чашечек. Вернее, у них они хрящевые, а не костные, даже на рентгене не видно.
С течением жизни человеческий мозг постепенно уменьшается.
Зажигалка была изобретена раньше, чем спички.
Стеклянный шарик выше отскочит от твердой поверхности, чем резиновый. Только речь идет об очень твердой поверхности, маленьком шарике и слабой силе броска. Иначе он разобьется.
Около половины населения Земли никогда не видели снег вживую.
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