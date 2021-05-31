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15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Сколько бы лет вам ни было, все ваши знания — лишь крупица в общем объеме информации, что хранит в себе наш мир. Век живи — век учись.

Рак-богомол. Во время охоты он может нанести жертве удар с силой пули 22 калибра.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Мед никогда не портится.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Россию и США отделяет Берингов пролив. В нем есть 2 острова, один принадлежит РФ, второй — США. Расстояние между ними 3,76 км.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить
15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

 

Если 103 раза свернуть пополам лист бумаги, то толщина стопки превысит размеры вселенной. В обычных условиях предел сворачивания — 12 раз, но при использовании эластичной тонкой фольги. Простую бумажную салфетку, например, вы сможете свернуть только 8 раз.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Расстояние от Земли до Луны больше, чем суммарный диаметр всех планет Солнечной системы (даже с Плутоном). И да, все подобные картинки с реальностью имеют мало общего. Диаметр Земли — 12 742 км, а расстояние до Луны — 384 400 км.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Чтобы накопить миллиард, вам нужно откладывать по 86400 в день на протяжении 31,7 лет.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Датская компания LEGO — крупнейший в мире производитель автомобильных шин. У них они, правда, игрушечные.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Гепарды мяукают подобно домашним кошкам.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Дети действительно рождаются без коленных чашечек. Вернее, у них они хрящевые, а не костные, даже на рентгене не видно.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

С течением жизни человеческий мозг постепенно уменьшается.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Зажигалка была изобретена раньше, чем спички.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Стеклянный шарик выше отскочит от твердой поверхности, чем резиновый. Только речь идет об очень твердой поверхности, маленьком шарике и слабой силе броска. Иначе он разобьется.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

Около половины населения Земли никогда не видели снег вживую.

15 интересных фактов о мире, которые расширят ваш кругозор, если вы сможете в них поверить

 

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