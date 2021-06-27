10 самых опасных уличных находок, которые нельзя поднимать

Поднимаете ли вы монетки на улице? А знаете, что подобные найденные вещи могут навлечь болезнь, нищету и даже смерть! Как определить, опасен предмет или нет?

Ключ от замка

Популярный предмет в колдовской среде. Обладает способностью «закрывать» беду на замок. Используется для изменения судьбы в лучшую сторону.

Чтобы привлечь удачу, все несчастья человека «запираются» на засов при помощи ключа. После ритуала предмет выкидывают на перекрестке или бросают в водоем. Подобрать такой ключ, означает «открыть» путь несчастьям и бедам.

Наручные часы

Содержат в себе информацию о биополе хозяина. Считается, что с его смертью останавливается подсчет времени.

Найти и подобрать чужие часы, означает забрать себе его болезни и несчастья.

Монеты

Человеческая энергетика – настоящий магнит для металла. Монетка способна накапливать и приумножать как положительную, так и отрицательную ауру.

Эзотерики утверждают, что железную денежку можно превратить в талисман удачи. Для этого достаточно произнести особые слова молитвы и спрятать монету в потайном кармане кошелька. Крайне опасно подбирать деньги на улице.



Такие монеты обладают огромной разрушительной силой и могут негативно повлиять на судьбу.

Расческа

Ее особенность – в перенимании мыслей и чувств владельца во время укладки волос.

Драгоценности

Найти и забрать чужой гребень, значит принять на себя его переживания и проблемы.Постарайтесь как можно скорее избавиться от находки. В противном случае ее негативная энергетика может лишить вас счастья и удачи.

Сложно пройти мимо лежащей в траве золотой сережки. Этим с успехом пользуются черные маги и наводят порчу через украшения из драгоценных металлов.

На обручальные кольца сводят семейные проблемы. Чтобы не прожить жизнь в одиночестве, ни в коем случае не поднимайте находку. Не берите в руки потерянные украшения. Так вы обезопасите себя от сглаза, злого приворота и безденежья.

Зеркальце

Опасный магический предмет. Для него открыт потусторонний мир. Гладкая зеркальная поверхность имеет способность накапливать в себе плохую энергию.

Стоит лишь раз посмотреться в заговоренное колдуном зеркало, и вся жизнь пойдет наперекосяк. Чтобы не изменить судьбу к худшему, пройдите мимо лежащего на земле зеркала.

Мягкие игрушки и куклы, сделанные своими руками

Относитесь с осторожностью к самодельным предметам. На вязаные и сшитые игрушки часто сводят болезни и проблемы. Чтобы не обрести целый букет серьезных заболеваний, не поднимайте находку.

Браслеты из ниток, бисера и шерсти

Подобные украшения изготавливаются вручную и используются в качестве оберега. Их цель – защищать владельца и исполнять его желания.

Когда задача талисмана выполнена, нить на нем обрывается. Потеря амулета считается хорошим знаком: браслет принял на себя несчастье и отвел беду от хозяина. Найти подобный талисман, означает забрать себе все плохое, что накопил в себе браслет.

Острые предметы из металла

Крайне опасны различные булавки и иголки. Их используют в качестве главных помощников при проведении ритуалов черной магии. В острие таких предметов сконцентрирован мощный заряд отрицательной энергии. Прикоснуться к нему, значит забрать себе весь негатив.

Крестик

Чужой нательный крестик нельзя брать в руки. Тем более запрещается поднимать его с земли и уносить с собой.

Считается, что вместе с крестиком человек забирает грехи и дурные помыслы прежнего владельца.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2224108156615133308/

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