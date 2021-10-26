Захватывающие факты про морских черепах

Морские черепахи обитают на планете уже миллионы лет и стали неотъемлемой частью определённых экосистем. Их можно найти в самых разных местах по всему миру, но преимущественно — тропическом климате.



К сожалению, они становятся исчезающим видом из-за изменений окружающей среды, последствия которых в последнее время становятся всё заметнее.



Сегодня мы познакомим вас с ещё несколькими интересными фактами про этих замечательных животных.



1. Существует 7 различных видов морских черепах









Семь видов морских черепах — это: зелёная морская черепаха, или суповая черепаха (Chelonia mydas), логгерхед, или головастая черепаха, или каретта (Логгерхед), атлантическая ридлея (Lepidochelys kempii), бисса, или настоящая каретта (Eretmochelys imbricata), плоскоспинная морская черепаха, или австралийская зелёная черепаха (Natator depressus), кожистая черепаха, или лут (Dermochelys coriacea).



Кожистую черепаху можно найти на обоих — восточном и западном — побережьях США, а также на Гавайях, Пуэрто-Рико и Виргинских островах.



Плоскоспинную морскую черепаху можно найти только на побережье Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.



Атлантическая ридлея, бисса, каретта и зелёная морская черепаха встречаются в водах Атлантического, Тихого и Индийского океана.

Атлантическая ридлея в основном обитает в Мексиканском заливе, однако может жить в Атлантическом океане и была замечена на северных широтах, у берегов Новой Шотландии в Канаде.







Взрослая особь кожистой черепахи вырастает примерно до 1,8-2,2 метра в длину. Это самый крупный вид морских черепах, и повзрослевшая особь может весить до 900 кг.



Кожистые черепахи являются 4-ми по весу среди современных рептилий — тяжелее их только три вида крокодилов. Кожистые черепахи также являются единственными морскими черепахами, которые имеют мягкий панцирь. Он покрыт щитками, похожими на плотную кожу.



3. Морские черепахи помогают экосистемам











Неотъемлемым рационом морских черепах является экосистема. В основном они едят водоросли, которые активизируют и стимулируют рост растений.



Заросли водорослей — важные районы для размножения и развития многих морских обитателей, поэтому очень важно, чтобы эти места процветали.



Регулярно питающиеся морской растительностью черепахи обеспечивают здоровые густые плантации зарослей как среду обитания для размножения других морских обитателей.



Вместе с водорослями различные морские черепахи также едят и другую пищу. Например, кожистая черепаха питается медузами, а настоящая каретта — морскими губками.



4. Пол морской черепахи определяется температурой









Когда морская черепаха откладывает яйцо, там ещё не самец и не самочка. В отличие от большинства существ, пол которых определяется во время оплодотворения, решающим фактором для пола будущих морских черепах является температура окружающей среды.



Если температура больше 28-29 градусов Цельсия, то родится самочка. Если температура ниже, то родится самец морской черепахи. Учёные заметили взаимосвязь: чем теплее песок, тем выше количество вылупившихся самок.



5. Когда-то морским черепахам поклонялись









Морским черепахам поклонялся народ моче в Перу. Цивилизация моче (мочика) существовала на северо-восточном побережье Перу примерно с 100 по 700 год нашей эры.



Будучи сельскохозяйственной цивилизацией, известной своей рыбной ловлей, неудивительно, что они поклонялись морским черепахам. Многие произведения искусства и артефакты изображают морских черепах, что позволяет предположить, что они имели особую важность в обществе моче.



Считается, что им могли поклоняться из-за их способности питаться кубомедузами. Укус кубомедузы может быть смертельным для человека, поэтому чем больше их съедают морские черепахи, тем ниже риск для человека быть укушенным одной из них.



6. У морских черепах могут быть симбиотические отношения с усоногими









Симбиотические отношения между животными часто возникают тогда, когда организмы разных видов извлекают выгоду из сожительства. В данной ситуации выгоду извлекают усоногие, прикрепляясь к морским черепахам и вырастая на них. Обычно они прикрепляются к шее или панцирю морской черепахи.



Существует три основные причины, по которым морские черепахи являются отличными хозяевами для усоногих.



Во-первых, они долго живут, поэтому усоногим не нужно беспокоиться о том, что их хозяин умрёт, и искать себе новый "дом". Однако эта защита иногда может не сработать, поскольку усоногие могут прикрепиться к участку кожи или панциря, который черепаха сбрасывает.



Второе преимущество состоит в постоянном притоке пищи. Расположение на шее даёт им доступ к частичкам пищи, исходящим от источника пищи черепахи.



В-третьих, морские черепахи путешествуют на значительные расстояния в разных водах, поэтому могут предложить большое разнообразие районов, где усоногие могут распространять свои личинки.



В этих отношениях усоногие определённо получают больше выгоды, чем морские черепахи.



7. В Коста-Рике популярен черепаший туризм









Некоторые страны, такие как Коста-Рика, сосредоточили свою туристическую отрасль на морских черепахах. Стало популярным посещать проекты по защите морских черепах во время своего отпуска, и такой вид туризма называется экотуризмом.



Место, где зародилась эта концепция, считается деревня Тортугеро, Коста-Рика. Её жители отказались от мяса морских черепах и панцирей в пользу сохранения природы и экотуризма.



Карибский департамент охраны природы помог местным жителям создать охраняемую территорию для черепах, где туристы в сопровождении местного гида могут увидеть, как гнездятся и вылупляются черепахи.



Он создал не только 35-километровую зону безопасности для черепах, но и рабочие места для местных жителей.



8. Самой древней морской черепахе — 120 миллионов лет









Окаменелости и скелеты морских черепах показывают, что когда-то они жили вместе с динозаврами. Морские черепахи — одни из немногих рептилий, которые пережили динозавров и живут до сих пор.



Однако определённые виды морских черепах, обитавшие в Вилья-де-Лейва, Колумбия, в настоящее время являются вымершими.



В 2007 году палеонтолог Мэри Луз Парра (Mary Luz Parra) со своими братьями обнаружила скелет морской черепахи Desmatochelys padillai. Он датируется меловым периодом, где-то между 145,5 и 65,5 млн лет назад.



9. Морская черепаха может жить около 50-100 лет









Настоящая каретта имеет самую короткую продолжительность жизни из всех видов морских черепах: в среднем 30-50 лет.



У зелёной морской черепахи — самая длинная продолжительность жизни, в среднем достигающая около 80 лет, но иногда они живут и до 100 лет.



Большинству морских черепах требуется 15-50 лет, чтобы повзрослеть и стать репродуктивно развитыми.



По состоянию на 2019 год одной из самых старых живущих морских черепах была черепаха по имени Миртл (Myrtle). Это самец зелёной морской черепахи, который уже более 45 лет живёт в аквариуме Кейп-Код. Судя по его панцирю, в 2019 году ему было около 90 лет.



В заключение









Морские черепахи — одни из самых старых рептилий в мире, которые живут сегодня. К сожалению, их виды становятся исчезающими и-за загрязнения окружающей среды и браконьерства. Но по всему миру реализуются многие природоохранные проекты, чтобы помочь выжить этим прекрасным морским созданиям.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2331487201986873711/

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