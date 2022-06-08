Почему Антарктида не принадлежит никакому государству?

Практически вся территория Земли разделена между государствами, многие войны случались из-за территориальных претензий или неразберихи при проведении границ. Кажется странным в подобной ситуации, что целый континент остается ничейной землей. Причём некоторые страны выдвигают на его территории свои претензии.

Почему Антарктида никому не принадлежит?

1.

Кто открыл Антарктиду?

Застолбить открытые земли за тем или иным государством несколько столетий было несложно. Достаточно было высадиться на нее и объявить владением своего монарха. Конечно, после этого нужно было защищать новые приобретения силой и держать там войска. Но в мире действовал принцип «кто открыл, тому и принадлежит».

С Антарктидой ситуация другая. Прежде всего, в мире нет согласия в том, кто её обнаружил. В России считается, что открыла шестой континент русская экспедиция под руководством Беллинсгаузена и Лазарева.

28 января (по григорианскому стилю) 1820 года русские моряки действительно видели могучий шельфовый ледник. Но видеть землю и высадиться на ней – не одно и то же. К слову, в тот год к южным землям отправились сразу 3 экспедиции. И кроме русских, Антарктику видели британцы и американцы.

2.



Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен

Англичане, со своей стороны, уверены, что открыл Антарктиду Джеймс Кук.

Он в 1774 году на бриге «Резолюшн» пробился до 71° ю.ш., где упёрся в непроходимую стену льдов. Мореплаватель пересёк Южный Полярный круг, но до материка он не добрался.

Первым человеком, высадившимся именно на континент, были норвежцы в 1895 году, а первым из них оказался Карстен Борхгревинк. Он, пожалуй, мог застолбить ледяной материк за своим монархом. Но в XIX веке Антарктида интересовала исключительно ученых, технологии не позволяли ничего добывать.

Государства, заявившие свои права на территорию Антарктиды

Если в XIX веке глав государств мало интересовала принадлежность Антарктиды, то прошлое столетие кардинально изменило ситуацию.

Шестой континент стал рассматриваться в качестве мест для военных баз, его прибрежная зона стала интересна для промысловиков. В начале XX века расцвела антарктическая охота на китов, уже к 1930-ым годам добывалось 46 тысяч животных за сезон. Активно развивалась ловля рыбы.

3.



Всего за пару десятилетий люди практически уничтожили местные популяции животных, доведя их до вымирания. Но на континенте оставались пингвины, тюлени и прочие животные, и охотники были не прочь переловить. О сохранении видов тогда мало заботились: людям –работа, государству – пошлина.

В 1908 году Великобритания объявила, что ряд антарктических островов открытых и посещенных своими гражданами ещё до 1820 года отныне находятся в ее владении. Спустя 9 лет она расширила свою юрисдикцию на сектор от 20° до 80° з.д. вплоть до Южного полюса.

А потом начался «захват» территорий Антарктиды различными государствами и британскими доминионами. Новая Зеландия и Австралия, Франция и Норвегия, Аргентина и Чили заявили свои претензии на часть южного материка.

Не остались в стороне и Германия с Японией. Особенную активность проявили немцы, которые во время во время своей экспедиции 1939 года с самолета разбросали на материке кучу флагов и объявили Новую Швабию своей территорией. Однако после проигрыша во Второй Мировой войне они отказались от своих планов.

4.



Претензии различных государств на территорию Антарктиды

Особую позицию заняли СССР и США. Советский Союз хоть прямо и не говорил о своих претензиях, но заявил, что может сделать это в будущем. Соединённые Штаты неоднократно обсуждали предъявление прав на весь континент и даже собирались послать туда войска, но так и не приняли законы о владении Антарктидой.

Нейтральный статус

Противоречия между государствами, претендующими на Антарктиду, нужно было как-то урегулировать. Особого промышленного значения в недра ледяного континента по-прежнему не представляли. А вот угроза размещения там оружия, в том числе ядерного, была реальной.

В 1946 году к материку отправились 13 американских кораблей – для разведки и укрепления своей научной базы. В 1948 году свои 8 кораблей отправила Аргентина, затем высадила там свой контингент. Против этого протестовали британцы, контролировавшие южные антарктические острова. Обе стороны уничтожали лагеря противника.

5.



По сути, дело шло к разделу континента и новой войне за территории. На этом фоне, чтобы разрядить обстановку, США и СССР пошли на переговоры. В 1959 году они подписали договор об Антарктике, к нему присоединились все выдвигавшие претензии страны.

Согласно договору, территория южного континента может использоваться исключительно в научных мирных целях. Никто не может размещать военные базы. Все страны мира имеют право проводить свои научные исследования, но территория Антарктики южнее 60-й параллели не может принадлежать никакой державе.

Южный континент до сих пор остаётся ничейным, хотя этот статус периодически хотят пересмотреть разные государства. Возможно, в будущем в Антарктиде развернут промышленную деятельность и тогда поделят континент, однако сейчас там живут только учёные-полярники.