7 основных мужских потребностей, о которых должна знать каждая женщина

Быть идеалом для своего мужчины - разве не этого хочет каждая, разве не к этому стремится? Есть разные женские амплуа, но настоящая женщина сочетает в себе не одно, не два, а несколько качеств. Какими же чертами она должна обладать, чтобы стать незаменимой и единственной для конкретного мужчины? Об этом и поговорим!

1. Женщина-партнер

Она умеет слушать, слышать и, что самое главное, выслушивать мужчину с искренним интересом и участием. Ей правда важно, как у него дела на работе и какое хобби сейчас занимает его мысли. Нет, она не живет его интересами, не владеет юридической терминологией и не знает тонкостей финансового менеджмента. Она умеет дать мужчине ощущение, что она с ним, в его окопе и от нее можно ожидать поддержки, как от верного союзника.

2. Женщина-муза

Чтобы быть музой, не обязательно иметь великого мужа. Зачастую все великие мужчины становили таковыми благодаря любимым женщинам, их вере в своих избранников. Эта женщина умеет вдохновить и, где надо, восхититься. Подумайте, как вы обычно выражаете свое восхищение? Скорее всего будет что-то из этого:

Ты у меня самый лучший!

Самый хороший!

Самый прекрасный!

Ну натурально диалог матери и сыночка. Притом не слишком взрослого.

И не надо потом удивляться, что мужчины впадают в детство., которое способно придать мужчине сил и вдохновить его на новые свершения, это не похвала за поступок.

Пусть это будут дела, которые он только-только начал, качества, которые вы хотите видеть в нем. Верьте в него, в то, что он может, достоин, и тогда он поверит вам и будет лететь к цели, как на крыльях.

3. Женщина-хранительница очага

С этой функцией наши женщины знакомы больше всего. Иногда она заменяет весь функционал и превращается в синдром. Тут сразу скажем: все хорошо в меру. С другой стороны, мужчине хочется возвращаться в уютный дом, где тепло, вкусно пахнет и ждет красивая и приветливая любимая женщина. Мужчина должен набираться дома сил. Женская забота в умеренных дозах, плюс борщ, плюс выглаженные рубашки творят чудеса.

4. Женщина-жрица любви

Секс не может и не должен быть основой отношений, иначе это будут отношения, лишенные подлинной любви. Он должен быть приправой, вишенкой на торте, если хотите. Эта женщина любит себя и ценит точно так же, как и мужчину. Она дает ему те ощущения, которые ему нужны, и других соблазнов у него не возникает. Существует распространенный стереотип, что на измену мужчину толкает исключительно желание секса. Оказывается, далеко не всегда. Зачастую в любовнице мужчина ищет те чувства, которых не получает от своей жены.

5. Женщина-рабыня

Здесь нет идеи рабства или приниженности женщины, но есть особая мысль, которая греет мысль любого мужчины: "Я принадлежу ему, я — его любимая женщина, я за ним как за каменной стеной!". Она может притягивать взгляды чужих мужчин, но она не будет доступной. В песне "Ах, какая женщина!", кстати, поется именно о таком типаже. Она верная и преданная, но достаточно яркая личность! По-настоящему счастливой женщина может быть лишь тогда, когда она, во-первых, любит и ценит себя, а во-вторых, способно духовно принадлежать одному мужчине. В отношениях такая женщина с радостью служит своему спутнику и, конечно, получает от него взаимное поклонение и поддержку.

6. Женщина-друг

Женщина-друг и женщина-партнер — не одно и то же! Рядом с женщиной-другом он может быть самим собой, при этом ему не надо притворяться сильным или носить маску. Он таков, какой есть. И в этом ключ. Дело в том, что мужчина - боец по своей природе. Воин. Но, если война у него идет и на работе, и дома, и везде, то он просто сдает позиции. Так что небольшая передышка ему нужна, как воздух.

7. Женщина-эго

Это женщина, которой мужчина гордится. Гордится ее привлекательной внешностью, тем, что на нее обращают внимание другие мужчины, а она принадлежит только ему. Это умение быть для своего мужчины восхитительной, всегда поддерживать его интерес. Искусство пробуждать в нем истинную мужскую природу — природу охотника, завоевателя, победителя. Талант оставаться привлекательной в любой ситуации — и на первом свидании и после десятка лет совместной жизни, и в домашней обстановке и на светском рауте. В длительных отношениях женщины часто жалуются на охлаждение чувств у своих спутников. А все дело в том, что их мужчинам просто стало некого побеждать. Ведь и сами женщины начинают воспринимать этот союз, как нечто стабильное и неизменное, и часто перестают следить за собой.

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