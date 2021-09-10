Рэйчел Остович — одна из самых видных девушек в единоборствах, сексуальность которой лишит вас сна !

Рэйчел Остович — американская модель и боец смешанных единоборств.Она одна из самых видных девушек в единоборствах. На данный момент выступает в наилегчайшем весе UFC.Рэйчел неплохо дерется, но далеко не номер один. Зато внешние данные у гавайки выдающиеся.

В 2010 году Рейчел Остович начала очень успешную любительскую карьеру. За три года она выиграла 6 боев и не потерпела ни одного поражения. После такого забега, в 2014 году она дебютировала в профессионалах, но проиграла первый поединок. Следующий бой ей удалось выиграть, после чего Рейчел присоединилась к престижному промоушену Invicta FC.

Остович провела 4 поединка под эгидой этой организации и чередовала победы с поражениями. За это время она встретилась с будущим бойцом UFC Андреа Ли и закатила «Бой вечера» с Ариэль Бек. Затем Рейчел приняла участие в шоу The Ultimate Fighter 26, где выиграла первый поединок и проиграла второй.

В декабре 2017 года девушка дебютировала в UFC и выиграла Карине Геворгян. На данный момент это единственная победа Остович в промоушене. После этого спортсменка проиграла Монтане де ла Роса, Пейдж ВанЗант и Джине Мазани.

Удивительно, как с такими формами вообще можно драться? А дерется Остович отчаянно — как, например, в кулачном бою с другой красоткой — Пейдж Ванзант. Ванзант считалась фаворитом, но Рейчел ее буквально избила.

Рэйчел одна из немногих бойцов UFC с отрицательным рекордом, однако является одной из самых популярных спортсменок промоушена. Ранее выступала в Invicta FC, была участницей шоу The Ultimate Fighter 26. Имеет бэкграунд в дзюдо.

Остович регулярно обновляет Instagram, там действительно есть на что посмотреть. Например, ее новая публикация с глубоким декольте за день набрала более 60 тысяч лайков.

Боец ММА Рэйчел Остович показала блестящую фигуру в нижнем белье.

© Фото : Официальный Instagram Рейчел Остович

Нет сомнений, что Рейчел особенно популярна благодаря своей внешности. Несмотря на то, что ее спортивную карьеру нельзя назвать выдающейся, однако за

Остович следят более 750 тысяч подписчиков. На своей странице девушка не стесняется выкладывать фотографии в откровенных нарядах и позах. Но также там есть и материалы с тренировок.

Также Рейчел очень активна в

. Там она делится с фолловерами мыслями и планами, и ретвитит высказывания других пользователей.

К сожалению, Рейчел получила годичную дисквалификацию от USADA после положительного теста на несколько запрещенных препаратов. Остович попала на остарине и GW1516 во время внепланового теста .

Частично использован источник : https://fight.ru/fighters/rejchel-ostovich/

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