Уникальный случай в истории: За что Сталин повысил пропавшего в тылу врага капитана до генерал-майора

В ходе Великой Отечественной войны партизаны уничтожили 350 000 гитлеровцев (650 000 ранили). Благодаря их яростной борьбе враг лишился 4 тыс. танков, 1.2 тыс. самолетов, 2.1 тыс. орудий и 70 тыс. автомашин. Кроме того, они пустили под откос 20 тыс. эшелонов. А самое главное, фашисты были вынуждены 10% своих войск держать в тылу, чтобы бороться с партизанами, в том числе с соединением Михаила Наумова.

Его вклад в победу над врагом просто уникален! Он настолько огромен, что по личному распоряжению Иосифа Сталина его из капитана сразу произвели в генерал-майоры. А теперь поговорим подробно о том, кто такой Наумов, и за какой подвиг он был удостоен такой высокой чести.

До начала войны.

Михаил появился на свет в октябре 1908 г. в селе Большая Соснова (Пермская губерния) в бедной крестьянской семье. Окончил 7 классов, работал на шахте в городе Кизел, в 20 лет вступил в ВКП (б). В 21 год стал секретарем Майкорского райкома ВЛКСМ. В 1930 г. был призван в армию, где попал в войска ОГПУ.

Наумов с призом за отличную стрельбу.

Очевидно, что перспективного молодого человека взяли в органы с далеко идущими планами. И Наумов не подвел. Он много учился, занимал разные командные должности. Войну встретил в звании капитана, в должности начальника 2-го отдела 94-го погранотряда в городе Сколе, что на Западной Украине.

"Скромный" партизан.

Наумову сравнительно повезло. Его погранзастава находилась на границе с Венгрией, война с которой началась 27 июня. Пограничники организованно отступили, а герою повествования поручили командовать арьергардом корпуса и прикрывать отход. Ему оставили дивизион войск НКВД и бронепоезд, но бои были жестокие. В них пало 2/3 дивизиона, а сам бронепоезд пришлось взорвать.

В городе Галиче Михаил уничтожил стратегический мост через Днестр, тем самым совершив подвиг. Немецкие диверсанты уже перерезали провода, идущие к взрывчатке, но капитан под огнем противника их соединил и взорвал ключевой объект. Дальше последовали: окружение, плен, побег. В январе 42-го Наумов оказался в Сумской области, пройдя от границы более 1 тыс. км, где нашел советских партизан. К тому времени он в списках 94-го погранотряда числился, как пропавший без вести.

В отряде офицер стал простым бойцом. Там не имело значение, какое у тебя звание, а свою состоятельность и умение воевать надо было доказывать с нуля. И Наумов доказал! Ум, военная подготовка и смелость быстро привели к тому, что он возглавил партизанский отряд, который носил название "Червонный". После этого он значительно усилил его и научил яростно воевать.

Партизанский отряд "Червоный". Герой повествования - второй слева в первом ряду, май 1942 г.

На вооружении у партизан имелись даже минометы и пушки. Они так разозлили немцев, что против "Червоного" гитлеровцы использовали карателей и даже авиацию. В конце 1942 г. Михаил стал начальником штаба всех партизан Сумской области, а в январе 43-го. возглавил кавалерийское соединение. В него входило 7 неуловимых отрядов.

Уникальный рейд.

29-го января капитан получил радиограмму, что необходимо срочно активизировать действия партизан в немецком тылу. В начале февраля соединение выступило в рейд, который позже назвали "Степным". Бойцы прорывались по семи областям Украины и зашли даже в Одесскую область на юге. За 65 дней они преодолели на лошадях и телегах 2400 км. Продвигались по 50-80 км в день, освобождая села, деревни и даже небольшие города, почти ежедневно ведя бои с ненавистным врагом.

В Винницкой области немцы бросили против соединения 3000 карателей, танки, броневики и авиацию. Оказалось, что сами того не желая, партизаны приблизились к тайной ставке Гитлера - "Вервольф". Поэтому немцы всполошились, начались тяжелые бои и много человек было потеряно. В итоге Наумов был вынужден повернуть на север и искать спасения в Белоруссии, разбив соединение на небольшие отряды. 5-го апреля в Пинской области ему удалось соединиться с партизанами Ковпака. По рации Михаил сообщил об итогах рейда, а они впечатляют.

Штаб Сумского партизанского соединения планирует новую операцию. В центре фото у карты сидит командир соединения С. А. Ковпак.

За время рейда партизаны в 46 крупных боях уничтожили 2.8 тыс. фашистов и полицаев, освободили 2 тыс. военнопленных из лагерей. Они взорвали 10 стратегически важных мостов, из них 5 железнодорожных. Было уничтожено: 3 танка, 2 самолета, 95 автомашин и 5 крупных узлов связи. Бойцы пустили под откос 7 эшелонов (145 вагонов). Кроме того, соединение прошло через 1150 сел и деревень, а мощь партизан увидели более 1 млн. человек. Многие присоединялись к ним, но имелись и потери: 115 человек пало в боях, около 90 пропало без вести, 80 было ранено.

"В среде разбойников Наумов пользуется бешеной популярностью и славится изобретательностью тактических бандитских приемов... весьма опасен тем, что способен создавать внезапную угрозу штабам, главным образом военным и правительственным чинам". Отрывки из донесения зондерштаба "Р".

Из капитана в генералы.

В ходе рейда, 7 марта Наумову присвоили звание Героя. А когда результаты операции докладывали Сталину, то он произнес:

"Капитан? Нет, так не годится, пусть будет генерал-майор!" Надим Галиев, газета "Восход", 02.09.2019 г.

М. И. Наумов, фото начала 70-х годов.

Указом от 9-го апреля 1943 г. Михаилу Ивановичу присвоили высокое звание генерал-майора. Он перешагнул сразу через четыре ступеньки, что является уникальным случаем не только в российской, но и мировой истории войн. Летом 1943 г. и в начале 1944 г. генерал Наумов совершил ещё два фантастических рейда, которыми позже восхищались даже немецкие военные историки, в частности Вальтер Гёрлиц.

После войны доблестный офицер занимал высокие должности в системе МВД и ушел из жизни в 1974 году.

Заключение.

В основе успехов рейдов Наумова лежит прежде всего его высокий интеллект, трезвый расчет, тонкое понимание военного дела и стремление яростно бить врага. Действия Михаила всегда были внезапны и ни разу не повторялись, поэтому их невозможно было просчитать. Именно такие люди и должны быть генералами!

Простые гении войны...

Они сражались не за славу.

Гордиться ими мы должны

И помнить подвиг их по праву.

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А вы знали об этом?

Индусы до определенного периода своей истории идентифицировали себя не по принадлежности к этносу или государству, а по признаку почитания Шивы, Вишну, Шакти и других персонажей постведического пантеона.В 16 веке, после прихода Великих Моголов, коренные местные жители осознали, что отличаются от захватчиков-мусульман религиозной принадлежностью, и ввели это обобщающее понятие в свои языки. Термины «индуизм» и «индуист», тем временем, закрепились лишь после того, как были придуманы и введены в оборот британским академическим сообществом.

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