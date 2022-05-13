Иногда разговор на свидании становится проблемой. Особенно если долго прожила с одним и тем же человеком, а на работе одни девушки. Даем подробную инструкцию, о чем и как говорить с мужчиной.

Неловкое молчание, неудобные вопросы, кровный конфликт на почве политических взглядов или, что еще хуже, просто скука, — первое свидание может обернуться настоящей катастрофой, если двое людей давно забыли, как правильно нужно выстраивать коммуникацию с малознакомыми собеседниками. К сожалению или к счастью, далеко не всегда первая встреча оказывается лучшей в жизни, но мы, со своей стороны, можем взять себе на вооружение несколько лайфхаков, чтобы хоть немного приблизить наше первое свидание к эталону голливудских романтических мелодрам.

Прогуглите его

Ищите темы для разговоров на его страничке в Facebook (запрещенная в России экстремистская организация) или Instagram (запрещенная в России экстремистская организация). Даже когда вы уже сидите за одним столом в кафе, у вас все еще есть время поискать его профиль, пока он ходит мыть руки. Любой упомянутый им сериал или красивый город может стать темой, которая растопит неловкое молчание. Задайте вопрос — и пусть он говорит. Тех, кто хорошо слушает и сопереживает, попутно задавая дополнительные вопросы, почему-то считают очень интересными собеседниками.

Расскажите о себе

Известный прием пикаперов — чтобы расположить к себе человека, нужно первым раскрыться. Расскажите о себе что-нибудь личное, конкретное и очень-очень короткое (коучи рекомендуют девушкам во время свидания звучать не больше 30% времени). Самовосхваления вроде «я вся такая внезапная» для трезвого мужчины выглядят так же дико, как закидывание ноги на ногу и призывно приоткрытый рот. Будьте самокритичны. Признайтесь, что вы всегда опаздываете, и поэтому в детстве мама вам вешала на шею будильник. Главное, говорите правду — на случай, если вы еще встретитесь.

Говорите о нем

Ученые из Гарварда провели исследование, которое показало, что люди больше всего любят разговаривать о себе. В этот момент у нас наблюдаются признаки активности в областях головного мозга, связанных с мотивацией и оценкой. Это частично объясняет огромные эксгибиционистские посты в Facebook (запрещенная в России экстремистская организация). Чем активнее мы вываливаем на кого-то свои планы, надежды и фобии, тем большую симпатию испытываем к собеседнику (и полагаем при этом, что он отвечает нам взаимностью). Приготовьтесь слушать мужской монолог. Если он прозвучал, значит, вы молодец.

Коучи советуют девушкам во время свидания говорить не больше 30% времени. Все остальное время ваш голос будет звучать для мужчины в лучшем случае как музыка

Задавайте правильные вопросы

Современные мужчины довольно эмоциональны и болт­ливы. Но, допустим, вам достался суровый молчун. Чтобы разговорить такого человека, нужно задавать наводящие вопросы. Причем такие, на которые нельзя ответить односложно («да», «нет») и трехсложно («нормально»). В противном случае вам придется постоянно спрашивать, и разговор превратится в допрос. Неправильно: «Тебе нравится…?» Правильно: «Почему тебе нравится…?» Неправильно: «Тебе со мной не скучно?» Правильно: «Почему мне с тобой так скучно?» Хотя этот вопрос скорее риторический. Мужчины такое предпочитают не слышать.

Соучаствуйте

Ученые из лаборатории Шеффилдского университета выяснили, что мужской мозг обрабатывает женские голоса тем же отделом, что и музыку. Представим, что это справедливо в обратную сторону. Поддержите исполнителя. Покажите, что вы наслаждаетесь каждым его словом. Можете вставлять поощрительные «точно-точно» и «с ума сойти!». Главное – не скатиться в профессиональное дружелюбие. И не перебивайте его рассказ длинными ремарками, даже если вам больше хочется говорить самой, чем слушать. Хоть это и правда, пусть он узнает ее не сейчас.

Оцените его юмор

Чувство юмора — очень важный коммуникативный мостик, который мужчины считают своей суверенной территорией. И не случайно. Британские ученые выяснили, что юмор прямо пропорционален количеству тестостерона в крови. То есть мужской сексуальности. Чем больше человек напротив вас шутит, тем лучше ваши перспективы на будущее. И тем меньше следует острить вам. Потому что это будет расценено как неженское поведение и дерзкая попытка конкурировать. Просто смейтесь.

На одном дыхании

Представим, что вам так и не удалось его разговорить. Повисла неловкая пауза. Психологи советуют: если вы попали в эту непростую ситуацию, проследите за дыханием мужчины и постарайтесь говорить на его выдохе. Это создаст у него иллюзию, что вы — не вы, а его внутренний голос. Фокус сработает при условии, что этот голос будет говорить что-то приятное, логичное и не про женское здоровье. Как ни странно, огромной популярностью у мужчин (не обязательно толстых) пользуются рассказы о том, как похудеть и потом не толстеть. Наверное, потому что это действительно интересная тема. Или мужчине кажется, что эта девушка готова его беречь, как родная мама, считать за него калории и класть ему в рот только вкусные диетические блюда.

Позаботьтесь о нем

На первом свидании это сделать достаточно сложно. Разве что мужчина явится на встречу с температурой или его по дороге ограбят. Хотя может случиться, что, вставая со стула, он поскользнется и упадет. В общем, если судьба предоставит вам шанс о нем позаботиться, не стесняйтесь вести себя как медсестра. Ученые из Университета Иллинойса доказали, что в заботливой женщине мужчина видит потенциальную жену.

Пусть поможет

Вам нужен эффективный способ польстить мужскому эго. Попросите его настроить какую-нибудь ненужную функцию в вашем телефоне, как будто вы не можете это сделать без его помощи. Или поспросите объяснить, что происходит с курсом евро. Только в политику (ни настоящую, ни прошлую) не лезьте — вам может с ходу не понравиться то, что он начнет говорить. При этом, вот парадокс, после года вместе вас совсем не будет раздражать тот факт, что вы спите с троцкистом. Наоборот, это будет казаться таким… пикантным, что ли.

Найдите общую тему

Пытаться говорить с мужчиной на мужские темы очень неосмотрительно. Если вы болеете за «Зенит», а он вообще не интересуется футболом (что встречается чаще, чем вы думаете), получится странно. Если наоборот — тоже. Тогда вас ждет ужасный вечер в обществе зануды. Вы, конечно, можете, призвав на помощь ассоциативное мышление, перевести тему в более понятное вам русло. К примеру, устав слушать о секретах устройства мотоциклетного двигателя, можно ловко перескочить на кино: «Не помнишь, кто играл в «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо»? Но лучше сразу начать с чего-то общечеловеческого. Например, с обсуждения путешествий, кухни, модных сериалов, соцсетей. Еще хорошая тема «как мы с тобой познакомились».

Говорите о подруге

Вступление «одна моя подруга» давно превратилось в анекдот. Вот и хорошо. На первом свидании этот прием можно использовать как провокационный. Вы, прикрываясь добрым именем «подруги», можете говорить о себе и спрашивать достаточно откровенные вещи. А он, прекрасно понимая, что «подруга» — это вы, будет достаточно откровенно отвечать. Очень увлекательная игра.

Идите в люди

Не верьте голливудским фильмам. Свидание тет-а-тет в ресторане невероятно сложно в исполнении. К тому же формальное свидание — это ужасно немодно. Люди просто идут или едут вместе туда, где обоим интересно — на фотокурсы, в музей старинных автомобилей. Не смущайтесь звать его на многолюдные мероприятия, где разговаривать в общем-то не обязательно. Когда вам будет что сказать друг другу, вы найдете для этого тихое и располагающее к дальнейшему общению место.

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А вы знали об этом?

Первое негласное правило химии — не пробовать на вкус то, что выходит из вашей реторты. Но Карл Шееле, видимо, эту мудрость еще не освоил. Впрочем, жил он еще в те времена, когда кислород называли «горящий воздух», так что — простительно. Шееле успел открыть целый ряд элементов в периодической таблице (барий, вольфрам и уже упомянутый кислород), пока привычка пробовать материалы на язык не свела его в могилу.

Работа с активными веществами, определенно, требует некоторых мер предосторожности. Об этом, к сожалению, позабыл и химик Арутюн Крикор Даглян, умудрившийся выронить кирпичик карбида вольфрама прямо на реактор. Звучит, как плохая новость, правда? Даглян, понимая, что до взрыва остается всего несколько минут, разобрал стенку реактора вручную и устранил неполадку. В процессе он получил смертельную дозу облучения, но зато спас тысячи жизней.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43355767334).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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