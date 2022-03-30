Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами

Очень часто отсутствие понимания смысла православных обрядов и традиций приводит к тому, что люди, вместо того, чтобы помогать душе умершего близкого, начинают верить во всякие суеверия и соблюдать обычаи, которые не имеют никакого отношения к христианству. Мы расскажем как следует хоронить человека в соответствии с православными традициями.

Верещагин. 1878. Побежденные. Панихида

ПОДГОТОВКА К ПОХОРОНАМ

Если тело усопшего до похорон будет находиться дома

Внимание! Подготовку к похоронам можно начинать только после завершения всех официальных процедур: осмотр участковым милиционером, врачом и. т.п

Если человек умер не дома, и тела его в доме нет

Маковский. 1872. Похороны ребенка

ПОХОРОНЫ

ОТПЕВАНИЕ

Перов. 1880. Возвращение крестьян с похорон зимою.

ПОМИНКИ

После отпевания в церкви и предания тела земле на кладбище, родственники покойного устраивают поминальную трапезу – это, своего рода, христианская милостыня для собравшихся.

Такая трапеза может устраиваться на третий день по кончине (день похорон), девятый, сороковой дни, полгода и год по кончине, в день рождения и день ангела усопшего (тезоименитство, именины).

На поминальном столе категорически не должно быть спиртного. Употребление спиртного на поминках — вредит душам умерших людей. Это — отголосок языческих тризн.

Если поминки совершаются в постные дни, то и пища должна быть постной.

В будние дни Великого поста поминки не совершаются, а переносятся на ближайшие (вперёд) субботу и воскресенье. Делается это потому, что только в субботу и воскресенье совершаются Божественные литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого, и за проскомидией вынимаются частицы за усопших, а также совершаются панихиды.

Поминальные дни, выпадающие на Светлую седмицу и на понедельник второй пасхальной седмицы переносятся на Радоницу.

Важно в дни поминовения усопших и в течение 40 дней усиленно раздавать милостыню нищим и нуждающимся во имя души усопшего. Хорошо также раздавать вещи покойного нуждающимся. Но и после истечения 40 дней не стоит прекращать это богоугодное дело, которое очень помогает душе усопшего.

1. Полный текст этой молитвы: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

2. «Последование по исходе души от тела». Специальная молитва, которую обычно читают сразу после смерти, предназначена для такого исключительного случая. Последование имеет исключительный строй, отличный от панихиды.

Если смерть наступила в течение восьми дней от Пасхи до вторника Фоминой недели (Радоницы), то помимо «Последования по исходе души» читают Пасхальный канон. В Православной Церкви существует благочестивый обычай непрерывного чтения Псалтири по усопшему вплоть до его погребения. Псалтирь читают и в дальнейшем в дни поминовения, а особо усиленно в первые 40 дней по кончине. Во время Пасхальной недели (восемь дней от Пасхи до Радоницы) в Церкви чтение Псалтири заменяется чтением Пасхального канона. Дома над усопшим чтение Псалтири также можно заменить Пасхальным каноном. Но если такой возможности нет, то можно читать и Псалтирь.

3. Последование по исходе души от тела могут читать не только священники, но и миряне.

4. Сорокоуст — ежедневное молитвенное поминовение за Божественной литургией в течение 40 дней. В храмах, где Богослужение совершается не ежедневно, усопшего поминают в течение 40 Божественных литургий.

5. Литургия (греч. служение, общее дело) — главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, в котором совершается таинство Евхаристии. Литургия – прообраз Тайной Вечери.

Совершается в крупных храмах ежедневно, в большинстве других – каждое воскресенье. Начало Литургии обычно в 7-10 часов утра, в храмах, где более одного престола, может совершаться также и ранняя литургия.

6. Панихида — заупокойное богослужение установленное Церковью, которое состоит из молитв, в которых молящиеся уповают на милосердие Божие, прося о прощении согрешений умершего и даровании ему блаженной вечной жизни в Царстве Небесном. При служении панихид собравшиеся родственники и знакомые умершего стоят с зажженными свечами в знак то­го, что и они верят в светлую будущую жизнь; в конце панихи­ды (при чтении молитвы Господней) свечи эти тушатся в знак того, что земная жизнь наша, горящая как свеча, должна потух­нуть, чаще всего не догорев до предполагаемого нами конца. Принято совершать панихиды как до погребения усопшего, так и после – в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства (именины), в годовщину смерти. Но очень хорошо молиться на панихиде, а также подавать записки на поминание и в другие дни. Это очень помогает душам усопших и утешает молящихся. В храмах панихиды служатся обычно в субботу после Литургии.

7. Лития (от греч. «усердная молитва») — в православном богослужении часть всенощного бдения. Ныне лития, помимо предпраздничных всенощных, совершается в случаях общественных бедствий или при воспоминаниях о них, обыкновенно вне храма, соединяясь с молебном, а иногда и с крестным ходом.

Особый род литии установлен для моления об умершем, совершаемого при выносе его из дома, а также, по желанию его родственников, при церковном поминовении о нем во всякое другое время в другом месте. Лития может читаться не только священниками, но и мирянами. Очень хорошо прочитывать литию и молиться при посещении кладбища.

8. Отпевание самоубийц проводится только по благословению (разрешению) правящего архиерея (епископа). Для того чтобы получить это благословение, необходимо после самоубийства срочно обратиться в епархиальное управление (в областном центре) с прошением разрешить отпевание ( и церковное поминовение). Для этого надо предоставить в епархиальное управление необходимые документы (справки из психоневрологического диспансера, наркодиспансера, больницы, поликлиники и.т.п.) и свидетельства (психолога, психиатра, соседей, педагогов и.т.п.), которые могли бы объяснить свершившееся самоубийство невменяемостью, психическим заболеванием самоубийцы, аффектом во время совершения суицида и пр. смягчающими факторами. Также следует обращаться к архиерею, если есть сомнения в том, что умерший покончил жизнь сам (например, это мог быть несчастный случай, смерть по неосторожности и др. Но родственники знают, если самоубийца совершил суицид при отсутствии факторов, которые Церковь признает смягчающими, то не стоит пытаться обманом и манипуляциями получить благословение епископа. Ведь даже если епископ, введенный в заблуждение, даст разрешение, то Бога обмануть нельзя. Он точно знает, что было на сердце у самоубийцы и тех людей, которые вводили в заблуждение священноначалие. Гораздо лучше в этом случае не обманывать, а усиленно молиться, совершать ради самоубийцы дела милосердия, подавать ради него милостыню, поститься, а также делать все, что может принести его душе утешение.

9. Постными днями являются дни постов, а также среды и пятницы. Пост — воздержание тела от пищи животного происхождения , а также и от перенасыщения и услаждения постной пищей (надо учитывать, что постные дни бывают разными по строгости поста. Информацию о строгости поста можно получить из Церковного календаря. Пост – это время воздержания души от злых помыслов, дел и слов; время сугубого покаяния и трезвения. Пост есть средство борьбы со страстями и стяжание добродетелей.

10. Светлой Седмицей называются 7 дней празднования Святой Пасхи – от собственно Пасхи до Недели Фоминой. На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, а также земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов.

11. Радоница — специально установленный Церковью день поминовения усопших, которое совершается на 9-й день после Пасхи, во вторник Фоминой недели, которая следует за Светлой седмицей. День установлен, чтобы верующие могли разделить радость Пасхи с душами родных и близких, умерших в надежде на Воскресение и Вечную жизнь. На Радоницу, в отличие от дней Светлой Седмицы, принято посещать кладбища, где похоронены близкие, убираться на могилах (но не устраивать на кладбище трапезу) и молиться.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2441415003147602223/

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