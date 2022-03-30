Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами

Очень часто отсутствие понимания смысла православных обрядов и традиций приводит к тому, что люди, вместо того, чтобы помогать душе умершего близкого, начинают верить во всякие суеверия и соблюдать обычаи, которые не имеют никакого отношения к христианству. Мы расскажем как следует хоронить человека в соответствии с православными традициями.
Верещагин. 1878. Побежденные. Панихида
ПОДГОТОВКА К ПОХОРОНАМ
Если тело усопшего до похорон будет находиться дома
- Тело омывают тёплой водой, при этом читая «Трисвятое» * или «Господи, помилуй».
- После омовения тело христианина одевают в чистые и, по возможности, новые одежды.
- Потом тело покойного полагают на стол, покрывают белым покрывалом – саваном.
- Перед положением усопшего в гроб, тело и гроб (снаружи и изнутри) окропляется святой водой.
- Покойного полагают в гроб лицом вверх, под голову кладут подушку, набитую соломой или опилками.
- Глаза покойного должны быть закрыты, уста сомкнуты, руки сложены крестообразно, правая рука поверх левой. Руки и ноги усопшего связывают (развязывают уже перед самым внесением тела в храм).
- На усопшего обязательно надевается нательный крестик.
- Затем умершего покрывают особым освящённым покровом (погребальным покрывалом) с изображением креста, образов святых и молитвенных надписей (продается в церковной лавке).
- Когда тело усопшего омыто и одето, сразу же начинают читать канон, называемый «Последование по исходе души от тела»**. Если нет возможности пригласить в дом священника, то Последование могут читать ближайшие родственники и знакомые.***
- Когда тело омыто и одето, то также возжигается лампада или свеча, которая должна гореть до тех пор, пока в доме находится покойный.
- В руки покойного полагают погребальный крест, на грудь кладут святую икону: для мужчин — образ Спасителя, для женщин — образ Божией Матери (лучше покупать в церковной лавке, где уже все освящено).
- На лоб умершего возлагают венчик, являющийся символом соблюдения веры усопшим христианином и совершения им христианского жизненного подвига. Венчик возлагается в надежде на то, что почивший в вере получит по воскресении от Бога небесную награду и нетленный венец.
- Гроб обычно ставят посреди комнаты перед домашними иконами, головой к образам.
- Желательно сразу после смерти человека заказать в храме или монастыре Сорокоуст****- поминовение за Божественной литургией в течение 40 дней. При желании и возможности можно подать записки с именем усопшего и в нескольких храмах. Делать это желательно ещё до отпевания и погребения.
Внимание! Подготовку к похоронам можно начинать только после завершения всех официальных процедур: осмотр участковым милиционером, врачом и. т.п
Если человек умер не дома, и тела его в доме нет
- После того как выполнены все формальности и тело забрали в морг надо начинать читать в красном углу перед иконами канон, называемый «Последование по исходе души от тела»**, а затем и читать Псалтырь по усопшему. Если нет возможности пригласить в дом священника, то Последование могут читать ближайшие родственники и знакомые.***
- На следующий день необходимо отвезти в морг чистые и, по возможности, новые одежды, другие необходимые вещи, а также нательный крест (если не было на покойном), погребальный крест в руки и икону: для мужчин — образ Спасителя, для женщин — образ Божией Матери (лучше покупать в церковной лавке где уже все освящено).
- Необходимо попросить работников морга подготовить тело к похоронам с учетом православных традиций (обычно работники моргов их прекрасно знают).
- В первый же день после смерти нужно обязательно позаботиться и о церковном поминовении усопшего. Желательно сразу заказать в храме или монастыре Сорокоуст**** При желании и возможности можно подать записки с именем усопшего и в нескольких храмах. Делать это желательно ещё до отпевания и погребения. Но не следует забывать заказывать Сорокоуст**** и по истечении 40 дней.
Маковский. 1872. Похороны ребенка
ПОХОРОНЫ
- Если похороны начинаются из дома, то за час-полтора перед выносом гроба из дома, над телом умершего ещё раз прочитывается «Последование по исходе души»***. Если ритуал начинается от морга, то можно прочитать «Последование по исходе души»*** перед началом ритуала в любом месте (в храме, у морга).
- Гроб выносят, обращая лицо покойного к выходу, т.е. ногами вперёд. Провожающие поют «Трисвятое»*.
- По церковным правилам, вопреки существующему суеверию, гроб с телом положено нести по возможности именно близким родственникам и друзьям. Исключение существует только для священников, которые не должны нести гроб мирянина, кем бы он им не приходился. Если на похоронах присутствует священник, то он идёт впереди гроба как духовный пастырь.
- В могиле усопшего полагают лицом, обращенным к востоку. При опускании гроба вновь поётся «Трисвятое»*. Все провожающие бросают в могилу по горсти земли.
- Надгробный крест устанавливается в ногах покойного, обращая его лицевой стороной к западу, чтобы лицо усопшего было направлено на святой крест.
- Нельзя для похорон православного христианина приглашать оркестр.
- Погребение не должно совершается в день Святой Пасхи и в день Рождества Христова.
ОТПЕВАНИЕ
- На третий день по кончине (на практике, из-за различных обстоятельств, это может быть любой другой день) умерший православный христианин удостаивается церковного отпевания и погребения. Это чинопоследование не совершается только в день Святой Пасхи и в день Рождества Христова.
- Отпевание совершается ради умершего только один раз, в отличие от панихид и литий, которые могут совершаться многократно.
- Отпевание не совершается при погребении некрещеных (т.е. тех, кто не принадлежит к Церкви), инославных (людей неправославной веры).
- Церковь также не отпевает крещеных, но отрекшихся от веры. В этом случае родные и близкие сами должны молиться за них в домашних молитвах, подавать ради них милостыню, каяться на исповеди, что не содействовали их обращению к вере.
- Не отпевает Церковь и самоубийц, за исключением особых случаев (например, при невменяемости того, кто покончил с собой), но и то лишь по благословению правящего архиерея.
- Для отпевания гроб с телом умершего заносят в храм ногами вперед и ставят лицом к алтарю, т.е. ногами на восток, головой к западу.
- При совершении чина отпевания родные и близкие должны стоять у гроба с зажженными свечами и усиленно молиться вместе со священником о душе усопшего.
- После возглашения «Вечной памяти» священник читает над усопшим разрешительную молитву. Этой молитвой прощаются бывшие на умершем клятвы и грехи, в которых он покаялся на исповеди (или забыл покаяться по забывчивости или неведению). Но те грехи, в которых он не раскаялся намеренно (или вообще не раскаивался на исповеди), разрешительной молитвой не прощаются. Текст разрешительной молитвы полагается священником в руки усопшего.
- После этого провожающие, потушив свечи, обходят гроб с телом, просят у почившего прощения, целуют венчик на лбу и икону на груди. Тело полностью закрывается покрывалом, священник крестообразно посыпает его землей. После этого гроб накрывается крышкой и уже больше не открывается.
- С пением «Трисвятого»* гроб выносят из храма лицом к выходу (ногами вперёд).
- Если нет возможности привести тело покойного в храм, а также нет возможности пригласить священника на дом, то в храме может совершаться заочное отпевание. После него родственникам дают землю (песок) с панихидного стола. Этой землёй крестообразно посыпают тело усопшего. Если к этому времени покойный уже погребён, то землёю с панихидного стола крестообразно посыпается его могила. (Если захоронение урны производится в колумбарий, то в этом случае освященную землю высыпают на любую могилу православного христианина, но не кладут (не рассыпают) ее в ячейке колумбария).
Перов. 1880. Возвращение крестьян с похорон зимою.
ПОМИНКИ
- После отпевания в церкви и предания тела земле на кладбище, родственники покойного устраивают поминальную трапезу – это, своего рода, христианская милостыня для собравшихся.
- Такая трапеза может устраиваться на третий день по кончине (день похорон), девятый, сороковой дни, полгода и год по кончине, в день рождения и день ангела усопшего (тезоименитство, именины).
- На поминальном столе категорически не должно быть спиртного. Употребление спиртного на поминках — вредит душам умерших людей. Это — отголосок языческих тризн.
- Если поминки совершаются в постные дни, то и пища должна быть постной.
- В будние дни Великого поста поминки не совершаются, а переносятся на ближайшие (вперёд) субботу и воскресенье. Делается это потому, что только в субботу и воскресенье совершаются Божественные литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого, и за проскомидией вынимаются частицы за усопших, а также совершаются панихиды.
- Поминальные дни, выпадающие на Светлую седмицу и на понедельник второй пасхальной седмицы переносятся на Радоницу.
- Важно в дни поминовения усопших и в течение 40 дней усиленно раздавать милостыню нищим и нуждающимся во имя души усопшего. Хорошо также раздавать вещи покойного нуждающимся. Но и после истечения 40 дней не стоит прекращать это богоугодное дело, которое очень помогает душе усопшего.
1. Полный текст этой молитвы: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
2. «Последование по исходе души от тела». Специальная молитва, которую обычно читают сразу после смерти, предназначена для такого исключительного случая. Последование имеет исключительный строй, отличный от панихиды.
Если смерть наступила в течение восьми дней от Пасхи до вторника Фоминой недели (Радоницы), то помимо «Последования по исходе души» читают Пасхальный канон. В Православной Церкви существует благочестивый обычай непрерывного чтения Псалтири по усопшему вплоть до его погребения. Псалтирь читают и в дальнейшем в дни поминовения, а особо усиленно в первые 40 дней по кончине. Во время Пасхальной недели (восемь дней от Пасхи до Радоницы) в Церкви чтение Псалтири заменяется чтением Пасхального канона. Дома над усопшим чтение Псалтири также можно заменить Пасхальным каноном. Но если такой возможности нет, то можно читать и Псалтирь.
3. Последование по исходе души от тела могут читать не только священники, но и миряне.
4. Сорокоуст — ежедневное молитвенное поминовение за Божественной литургией в течение 40 дней. В храмах, где Богослужение совершается не ежедневно, усопшего поминают в течение 40 Божественных литургий.
5. Литургия (греч. служение, общее дело) — главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, в котором совершается таинство Евхаристии. Литургия – прообраз Тайной Вечери.
Совершается в крупных храмах ежедневно, в большинстве других – каждое воскресенье. Начало Литургии обычно в 7-10 часов утра, в храмах, где более одного престола, может совершаться также и ранняя литургия.
6. Панихида — заупокойное богослужение установленное Церковью, которое состоит из молитв, в которых молящиеся уповают на милосердие Божие, прося о прощении согрешений умершего и даровании ему блаженной вечной жизни в Царстве Небесном. При служении панихид собравшиеся родственники и знакомые умершего стоят с зажженными свечами в знак того, что и они верят в светлую будущую жизнь; в конце панихиды (при чтении молитвы Господней) свечи эти тушатся в знак того, что земная жизнь наша, горящая как свеча, должна потухнуть, чаще всего не догорев до предполагаемого нами конца. Принято совершать панихиды как до погребения усопшего, так и после – в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства (именины), в годовщину смерти. Но очень хорошо молиться на панихиде, а также подавать записки на поминание и в другие дни. Это очень помогает душам усопших и утешает молящихся. В храмах панихиды служатся обычно в субботу после Литургии.
7. Лития (от греч. «усердная молитва») — в православном богослужении часть всенощного бдения. Ныне лития, помимо предпраздничных всенощных, совершается в случаях общественных бедствий или при воспоминаниях о них, обыкновенно вне храма, соединяясь с молебном, а иногда и с крестным ходом.
Особый род литии установлен для моления об умершем, совершаемого при выносе его из дома, а также, по желанию его родственников, при церковном поминовении о нем во всякое другое время в другом месте. Лития может читаться не только священниками, но и мирянами. Очень хорошо прочитывать литию и молиться при посещении кладбища.
8. Отпевание самоубийц проводится только по благословению (разрешению) правящего архиерея (епископа). Для того чтобы получить это благословение, необходимо после самоубийства срочно обратиться в епархиальное управление (в областном центре) с прошением разрешить отпевание ( и церковное поминовение). Для этого надо предоставить в епархиальное управление необходимые документы (справки из психоневрологического диспансера, наркодиспансера, больницы, поликлиники и.т.п.) и свидетельства (психолога, психиатра, соседей, педагогов и.т.п.), которые могли бы объяснить свершившееся самоубийство невменяемостью, психическим заболеванием самоубийцы, аффектом во время совершения суицида и пр. смягчающими факторами. Также следует обращаться к архиерею, если есть сомнения в том, что умерший покончил жизнь сам (например, это мог быть несчастный случай, смерть по неосторожности и др. Но родственники знают, если самоубийца совершил суицид при отсутствии факторов, которые Церковь признает смягчающими, то не стоит пытаться обманом и манипуляциями получить благословение епископа. Ведь даже если епископ, введенный в заблуждение, даст разрешение, то Бога обмануть нельзя. Он точно знает, что было на сердце у самоубийцы и тех людей, которые вводили в заблуждение священноначалие. Гораздо лучше в этом случае не обманывать, а усиленно молиться, совершать ради самоубийцы дела милосердия, подавать ради него милостыню, поститься, а также делать все, что может принести его душе утешение.
9. Постными днями являются дни постов, а также среды и пятницы. Пост — воздержание тела от пищи животного происхождения , а также и от перенасыщения и услаждения постной пищей (надо учитывать, что постные дни бывают разными по строгости поста. Информацию о строгости поста можно получить из Церковного календаря. Пост – это время воздержания души от злых помыслов, дел и слов; время сугубого покаяния и трезвения. Пост есть средство борьбы со страстями и стяжание добродетелей.
10. Светлой Седмицей называются 7 дней празднования Святой Пасхи – от собственно Пасхи до Недели Фоминой. На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, а также земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов.
11. Радоница — специально установленный Церковью день поминовения усопших, которое совершается на 9-й день после Пасхи, во вторник Фоминой недели, которая следует за Светлой седмицей. День установлен, чтобы верующие могли разделить радость Пасхи с душами родных и близких, умерших в надежде на Воскресение и Вечную жизнь. На Радоницу, в отличие от дней Светлой Седмицы, принято посещать кладбища, где похоронены близкие, убираться на могилах (но не устраивать на кладбище трапезу) и молиться.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2441415003147602223/
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!
Рекомендую также прочесть:
«Перчатки из человеческой кожи, снятые с живых людей»☭Зачем советские чекисты устроили красный террор и утопили страну в крови https://otari.mirtesen.ru/blog/43653925545/
Почему Ленина подозревали в работе на царскую охранку
Как на Руси души предков вызывали https://otari.mirtesen.ru/blog/43308941820/
Свежие комментарии