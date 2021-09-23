Галактический каннибализм и ещё 9 загадок Вселенной, которые нам только предстоит разгадать

Вселенная полна страшных вещей, о которых даже в сказках писать страшно.

Если бы мы рискнули проникнуть в ее самые темные уголки, мы бы обнаружили, что в них скрыто много захватывающих тайн, которые нам еще предстоит разгадать.

Судный день из-за бозона Хиггса

Человечество придумало множество сценариев конца света. Многие культуры считают, что это событие станет очень драматичным, и было бы здорово его увидеть ради некоторых классных визуальных эффектов. Однако наиболее опасные и правдоподобные сценарии конца света исходят от самих ученых, и одним из них является тот, в основе которого лежит бозон Хиггса. Многие из великих умов, включая Стивена Хокинга, верят, что это может произойти или уже происходит. Все начнется с изменения массы частицы Бога. А следовательно, будет меняться масса и всего остального в мире. Соответственно, это повлечет за собой изменение всех известных ныне физических законов и приведет к невозможности существования жизни в том виде, как она есть. И когда изменения накопятся в огромном количестве, последует второй Большой взрыв. Первый когда-то привел к образованию нашей Вселенной. Второй разрушит ее.

Одни ученые думают, что изменения уже начались, другие же говорят, что это грозит человечеству в очень далеком будущем, и мы можем уйти далеко в своем развитии или исчезнуть вовсе, прежде чем элементарная частица окажет свое разрушающее действие.

Галактический каннибализм



Галактический каннибализм – это последний тип каннибализма, о котором мы хотим слышать, хотя и любые другие виды довольно неприятны. Но одна только мысль о том, что есть более крупные галактики, поглощающие другие, более мелкие, и вероятность того, что это может случиться с нами, весьма жутковата.

Конечно, сильно беспокоиться не стоит, так как в ближайшее время этого не произойдет. Однако многие другие галактики в настоящее время съедаются более крупной только потому, что в этот день не было ничего лучше.

И происходит это не так уж далеко от нас. Туманность Андромеды – галактика, о которой слышал, наверное, каждый – фактически поглотила галактику-близнеца Млечного Пути около двух миллиардов лет назад. Ожидается, что это произойдет и с Млечным Путем примерно через 4,5 миллиарда лет, но к тому времени люди, надеемся, научатся путешествовать между галактиками. Ну, или уже исчезнут с лица Земли. Однако тот, кто все же застанет этот момент, увидит адское световое шоу.

8. Сверхмассивная черная дыра



Если бы мы знали обо всех невероятных вещах, происходящих во Вселенной, наша жизнь могла бы показаться ничтожной. Хотя некоторые явления и впрямь демонстрируют, что все мы лишь букашки. Одно из них – сверхмассивная черная дыра, выброшенная из своей галактики.

Ученые подсчитали, что потребовалось бы столько же энергии, сколько в 100 миллионах сверхновых, чтобы выбросить ее в космос. А ведь она вовсе не обычная, это самая большая движущаяся черная дыра, которую когда-либо регистрировали ученые. Энергия эта образовалась от слияния двух черных дыр в центре галактики.

7. Прожорливые черные дыры



Из всех объектов, которые потенциально могут стать опасными, черная дыра кажется худшим. Черные дыры, как мы все знаем, являются сверхплотными частями пространства с невообразимо высокими гравитационными полями, настолько большими, что даже свет не может преодолеть их. Они поглощают все в своем гравитационном поле, поэтому стоит держаться подальше от них.

А когда она начинает двигаться, делать это становится проблематично. Как и все остальное во Вселенной, черные дыры могут найти свои собственные траектории движения. В некоторых случаях они начинают двигаться с огромной скоростью, съедая все на своем пути.

И это отнюдь не гипотетическое явление. Черная дыра размером с Юпитер в настоящее время несется через Млечный путь. Ранее предполагалось, что она неподвижна. Сейчас же ученые пришли к выводу, что в действительности это не так.

6. Звезды-зомби



Все, что живо, должно умереть в какой-то момент. Это касается всего во Вселенной. Смерть звезд – как вы, наверное, помните из уроков астрономии – это одно из самых интересных явлений в известной Вселенной. Каждая звезда, которую мы видим на небе, уже мертва, а свет ее еще не достиг нас. Либо же она умрет в какой-то момент в будущем. Наше Солнце – не исключение. Это естественный порядок вещей. Не считая случаев, когда они решают этого не делать.

В редких случаях звезды могут погибнуть и вернуться к жизни, как будто ничего не произошло, что сбивает с толку ученых. Они недавно обнаружили звёзд-зомби, которые должны были умереть на стадии сверхновой, но каким-то образом выжили, и теперь они несутся через космос с обновленной жаждой жизни и приключений. Природа такого явления непонятна, поэтому надеемся, что они будут держаться подальше от нас.

5. Галактика без темной материи



Если вы когда-то увлекались астрономией, то точно знаете, что видимая Вселенная – это лишь крошечная доля чего-то более великого.

Большая часть вещества в галактике не видна, она и называется темной материей. Можно было бы придумать и более научное название, но, поскольку мы абсолютно ничего о ней не знаем, то наиболее точно описать ее можно именно как «темная» материя. Мы знаем, что она пронизывает все вокруг, и из нее состоят огромные пространства Вселенной.

Однако еще более загадочной является галактика без этого вещества. Ранее предполагалось, что чем бы ни была темная материя, Вселенная нуждается в ней, чтобы удерживать объекты вместе. Описываемая же галактика, наряду с другими подобными ей, доказывает, что это совсем необязательно, что порождает еще больше загадок.

Тройное столкновение галактик



Независимо от того, насколько скучна наша жизнь, мы можем утешаться тем, что во Вселенной постоянно происходит что-то интересное. От масштабных световых шоу до умирающих звезд. Это, конечно, далеко не скучное место. Некоторые из этих событий, тем не менее, настолько ошеломительно огромны, что лучше уж скучать здесь, на Земле, чем оказаться где-то рядом с эпицентром интересностей.

Одно из них – это редкое столкновение трех галактик, подобное тому, которое миру открылось в 2007 году. Хотя две галактики сталкиваются друг с другом чаще, чем мы думаем, редко можно увидеть, как это делают три из них. То, что на фотографиях выглядит просто сгустком света – это три массивных скопления звезд, сливающихся друг с другом, и образующих звезды с высокой скоростью (около 200 солнечных масс в год в центре).

Тайна самой большой из когда-либо найденных черных дыр



Во Вселенной довольно много вещей, которые мы не понимаем, и это здорово, потому что мы не можем знать все. Однако реально обидно, когда мы думаем, что что-то выяснили, а потом поняли, что вообще ничего не знаем. Так и с черными дырами. Особенно с одной, самой большой черной дырой времен ранней Вселенной.

Она питает энергией огромный квазар, который ученые обнаружили совсем недавно. Известный как SDSS J0100 + 2802, он столь же яркий, как 420 триллионов Солнц, и, безусловно, самый массивный квазар, который когда-либо обнаруживали ученые. Мы не знаем, как она образовалась, потому что ничто на ранней стадии развития Вселенной не должно было стать таким большим. И это делает ее самой загадочной черной дырой из всех, которые мы знаем.

Самое холодное место во Вселенной



Вселенная – довольно холодное место, поскольку тепла звезд достаточно, чтобы затронуть только крошечную ее часть. Мы знаем, что холодно, но не знаем насколько. По мнению некоторых ученых, самым холодным местом в известной Вселенной является туманность Бумеранг (туманность, представляющая собой гигантскую массу газа и пыли в космосе).

Там настолько холодно – в среднем -457.87F (-272 градуса по Цельсию) – что ученые пытались понять, что же именно произошло с этим местом некоторое время назад. И согласно недавнему исследованию, есть неплохое объяснение. По-видимому, туманность образовалась после того, как одна звезда врезалась в другую большую звезду, проходящую через последние стадии своей жизни, в результате чего большая часть ее вещества была выброшена в виде холодного взрыва. Несмотря на то что мы сейчас далеки от опасности, это то место, которое не стоит исследовать даже тогда, когда человечество научится путешествовать между звездами.

Странная материя



Сложно представить, что что-то с таким невзрачным названием, как «странная материя», может быть ужасающим. Похоже, что ученые придумали временное название, когда не могли определить, что собой представляет это вещество, хотели позже переименовать, но забыли.

По сути, странная материя, которая может содержать много типов частиц, не похожа на то, что мы видели раньше. Как мы знаем, обычная материя состоит из атомов с ядром, которое содержит протоны и нейтроны. Они, в свою очередь, состоят из кварков, которые в обычном состоянии сгруппированы и придают всему, что нас окружает, уникальные свойства. Однако в экстремальной ситуации кварки движутся свободно, и, казалось бы, нет границ или правил относительно того, что они должны делать. Это совершенно другой тип материи, и он может изменить свойства всего, с чем соприкасается, превратить в себя же. Да, крошечный кусочек странной материи где-нибудь во Вселенной полностью изменяет – по сути, разрушает – саму природу материи вокруг него.

К счастью, не было доказано, что странное вещество существует где-либо во Вселенной, поэтому пока оно есть только на бумаге. Но, к сожалению, совсем недавно ученые нашли нечто очень похожее на то, что, по их мнению, могло бы быть странной материей.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2308064864406079900/

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