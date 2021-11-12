Знаменитые католические женщины-стигматики

Что такое стигматы? Стигматы — это кожные наросты или раны, соответствующие ранам, полученным Иисусом при распятии.

Но вот если продолжить расспросы и уточнить, кто является носителем стигматов, откуда они берутся, что собой представляет стигматизация как явление, наверняка мы не услышим толковых ответов.

За несколько десятков веков, прошедших с тех пор, как впервые был описан случай стигматизации, наши знания об этом явлении не стали глубже.

Примечательным является то, что в средние века стигматиками были в основном женщины, а в современном мире их носителями чаще являются мужчины. Расширилась география появления стигматов — если раньше они появлялись только в Италии, то теперь стигматики живут и в других европейских странах, и в Америке, и даже в Японии и Корее.

Какие бывают стигматы? Различают подражательные (или изобразительные), символические стигматы, стигматы на внутренних органах. К подражательным относятся стигматы, воспроизводящие раны на теле Христа — небольшие раны на лбу от тернового венца, четыре сквозные раны на руках и ногах, рана на правом боку, а также следы бичевания и синяк на плече от несения креста. Дополняют картину кровавый пот и кровавые слезы.

Стигматизация — явление очень загадочное.

Несмотря на то, что феномен стигматизации подтвержден многочисленными документальными источниками, он продолжает оставаться спорным. До сих пор досконально неизвестно, является ли появление стигматов результатом самовнушения человека либо же это все-таки божественное вмешательство? Чудо ли это или бред сумасшедшего?

За сотни лет официально признано полинными около 400 случаев появления стигматов. В этой статье мы расскажем о самых известных женщинах-стигматиках, признанных католической церковью и прошедших медицинское обследование.

Вероника Джулиани

Вероника (в крещении Урсула) родилась 27 декабря 1660 г. в Италии.

С детства уже был виден ее характер: девочка отличалась упрямством и неконтролируемыми вспышками гнева, но в то же время она была необыкновенно благочестива, священники отмечали в ней признаки мистической благодати.

В 1677 г. она поступила в капуцинский монастырь, спустя два года уже стала там учительницей послушниц, ас 1716 г. — настоятельницей. В монастыре она жила в большой строгости. В Великую пятницу в 1697 г. на ее теле появились стигматы. Церковь сначала не поверила в их подлинность, и Веронику подвергли жестоким испытаниям.

Особенно усердствовал отец-иезуит Кривели. Но смирение и послушание матушки Урсулы, ее желание уподобиться распятому Христу, готовность к страданиям и ясность духа заставили даже самых больших скептиков поверить ей.

Обычно ее изображают как капуцинку со стигмами и в терновом венце, с обручальным кольцом на пальце и раненым младенцем Иисусом.

Вероника утверждала, что раны ее кровоточат не только снаружи, но и внутри. Она даже нарисовала то, что, по ее мнению, было отпечатано на ее сердце — крест, терновый венец, три гвоздя, мечи и букву X.

Вероника Джулиани умерла в монастыре 9 июля 1727 г. Вскрытие, произведенное двумя врачами в присутствии священника, показало, что на ее сердце действительно были рубцы, похожие на крест, а одна лопатка была изогнута, как будто на ней в течение долгого времени носили что-то тяжелое.

В 1804 г. она была причислена к лику блаженных, а в 1839-м — к сонму святых.

Анна Катерина Эммерих

Анна Катерина родилась в 1744 г. Уже в детстве ей являлись Иисус и Иоанн Креститель, в своих видениях она переживала жизнь Иисуса, и после каждого такого случая рана на ее груди, по форме напоминавшая крест, становилась все глубже и отчетливее. Но то были не стигматы.

Стигматы появились у Анны Катерины лишь в 1799 г. — вокруг головы вдруг образовалось кольцо из мелких кровоточащих ранок, а через три года появились и другие раны — на ладонях, на ступнях и на боку.

Кровотечение так ослабило женщину, что она слегла и с 1813 г. уже не вставала с постели. Ее врач рассказывал: «Ее стигмата была невероятной: раны в ее руках, ногах, боках и голове достигали полдюйма в диаметре».

Очевидцы утверждают, что в течение последних 12 лет она ела только облатки с католической Мессы.

Эммерих ежедневно посещали видения. Она утверждала, что видела своего ангела-хранителя, а также крестные страдания Иисуса. Она видела мельчайшие подробности распятия и чувствовала все, что чувствовал Христос.

Ее рассказы о страданиях Христа чрезвычайно подробны, она описывает множество деталей, которых не было в Евангелиях, причем давала их в собственной трактовке, заявляя, что Иисус «корчился и трепетал, как жалкий червь», что он «кричал сдавленным голосом и молил о пощаде», а также рассказывала, что рана на плече доставляла Иисусу наибольшие страдания.

Впрочем, можно ли верить словам Анны Катарины, неизвестно, так как тут есть и другой фактор. Ее рассказы записывал немецкий поэт Клемен Брентано, горячо верующий католик, и сегодня невозможно установить, где слова Эммерих, а где выдумки Брентано.

С уверенностью можно сказать только одно: книга «Скорбные страсти нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа», выпущенная Брентано спустя девять лет после смерти Анны Катерины Эммерих, построена явно не на знании евангелических текстов.

Доминика Лазари

Доминика родилась в 1815 г. в Италии. Когда девочке было 13 лет, умер ее отец. Это событие так потрясло ее, что она совсем перестала есть, сильно ослабла и вскоре заболела. Несколько недель врачи бились за ее жизнь и все-таки заставили Доминику принимать пищу.

Когда девушке исполнилось 18 лет, ее на несколько часов случайно заперли на мельнице в полной темноте. В результате с Доминикой случился припадок, и остаток жизни она провела в постели полупарализованной и с явными признаками психического расстройства — она не могла выносить шума, света, отказалась от пищи. Попытки насильственным образом накормить ее заканчивались рвотой.

В 1734 г. у нее появились раны, соответствующие ранам распятого Христа. Стигматы на ее руках и ногах были сквозными и, как рассказывали ее лечащие врачи, раны были столь велики, что сквозь них легко можно было просунуть палец.

Доктор Грегори Касс из Лиссабонского Центрального госпиталя указывал еще на одну интересную особенность Доминики: в каком бы положении она ни находилась, кровь, вместо того, чтобы стекать вниз, шла по направлению к большим пальцам и по ним, как будто Лазари была распята на кресте.

Раны на лбу Доминики, похожие на раны от тернового венца, появились лишь однажды, и случилось это в присутствии врачей. Царапины образовались внезапно, из них потекла кровь, а через некоторое время они исчезли.

В таком положении — со стигматами и без еды — Доминика Лазари прожила еще 14 лет и скончалась в возрасте 33 лет.

Луиза Лато

Луиза родилась в семье рабочего в Шарльруа (Бельгия) в 1850 г. В 13 лет девочка попала под копыта коровы, после чего не вставала с постели, так как ее внутренние органы были сильно повреждены.

Когда девушке исполнилось 18 лет, ей было видение, после которого она поднялась с постели.

Это событие произошло в Великую пятницу, и с тех пор каждую пятницу наблюдались кровотечения на бедре, затем на голенях, кистях, плечах и на лбу. Это событие вызвало большое волнение в среде католического духовенства, объявившего ее стигматы чудесными.

Таким образом, можно сказать, что Луиза избавилась от одной болезни, но взамен у нее появились стигматы. Поднявшись, она начала работать на ферме, выполняя несложные операции. Но силы ее быстро угасали, так как с появлением стигматов она совсем перестала есть, любой прием пищи вызывал у нее сильную рвоту.

Девушка снова слегла. Ее обследовали врачи, но объяснения отказу организма принимать пищу они не нашли. С 1871 г. Луиза ничего не ела и не пила, но при этом выглядела вполне здоровой.

Бельгийская медицинская академия, выслушав доклад доктора Варломона, наблюдавшего Луизу в 1874-1875 гг., пришла к выводу, что девушка одержима нервной болезнью, известной под названием «стигматизации»

Умерла Луиза Лато в возрасте 33 лет, произошло это внезапно, так что она едва успела причаститься.

Тереза Нойман

Тереза Нойман родилась в 1898 г. в маленьком селении в Коннерсрейте (Бавария). Она была старшей из детей Нойманов. Тереза с детства считалась святой. Она не пропустила ни одной мессы и всегда прилежно молилась, стоя на коленях перед распятием или Мадонной.

Когда девушке было 20 лет, в доме начался пожар. Тереза попыталась погасить его и в результате сильно пострадала.

А всего через месяц после этого события она упала с лестницы, получив сильнейшее сотрясение мозга, в результате которого была парализована и почти полностью ослепла. Соседи решили, что это испытание веры для всей семьи.

Семь лет спустя болезнь вдруг отпустила Терезу, она встала с постели и прозрела, а годом позже, в Великую пятницу 1926 г., Терезе было видение, в котором ей явилась ее святая, после чего девушка мгновенно исцелилась от своего недуга, однако приобрела новый: на ее теле появились стигматы — копия ран Иисуса, полученных им на кресте.

С тех пор каждую пятницу до самой смерти в 1962 г. Тереза впадала в транс, в котором она переживала события, происходившие на Голгофе, и у нее появлялись кровавые слезы, кровавый пот, глубокие кровоточащие раны на теле — на руках, на ногах и на лбу. Через неделю раны заживали.

Терезу неоднократно обследовали специалисты — доктора, журналисты, ясновидящие, и ни у кого из них не возникло сомнения в том, что ее раны реальны, что бы ни было источником их возникновения. В том, что сама Тереза не могла их себе нанести, убедились в первые же годы.

Появление стигмат на теле Терезы пытался объяснить доктор Альфред Лехлер. В 1933 г. он выпустил книгу, в которой описал опыты, проведенные с австрийской девочкой. Во время сеансов гипноза у нее появлялись классические стигматы кровавый пот, кровавые слезы, разрезы на лбу, распухало плечо. Однако сам доктор признал, что искусственно вызванные стигматы и по интенсивности, и по стойкости, и по четкости уступают настоящим.

В 1927 г. Терезе вновь было видение, в котором ей было сказано, что она должна отказаться от еды и воды, чтобы жить. Она выполнила наказ, поэтому теперь ее считают своей бретарианцы (не путать с преторианцами и вегетарианцами, от англ. breath — «дыхание»). Это движение ратует за отказ от еды.

Бретарианцы считают, что люди были вечными, пока не начали есть. Пища лишала человека крыльев, приблизила к земле. Они категорически против распространенной поговорки «святым духом сыт не будешь», и в качестве примера приводят как раз Терезу Нойман.

Люди не могли поверить в то, что можно жить без еды и воды, поэтому епископ Регенсбургский в 1960 г. назначил комиссию, которая должна была удостовериться в правдивости таких данных. В течение 10 дней четыре монахини днем и ночью следили за Терезой. Она ничего не ела и не пила, но вес ее оставался неизменным. Медицина этот феномен до сих пор объяснить не смогла.

Глава движения бретарианцев Уайли Брукс считает, что питаться можно исключительно энергией солнца и химическими элементами из воздуха, что отказ от еды усиливает производство гормонов роста, замедляющих старение, и стимулирует разнообразные экстрасенсорные явления, в том числе ясновидение, что можно наблюдать у других известных женщин-стигматиков — Св. Дидвины Шидамской, блаженной Елизаветы Ренской, Св. Екатерины Сиенской, блаженной Анжелы из Фолинье.

Источник : ttps://religiya.temaretik.com/2344185819257112898/

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