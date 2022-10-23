Почему Сулейман Великолепный был похоронен в 2 местах?

Знаете, почему ходят сплетни, что султан Сулейман похоронен в разных странах? Потому что он похоронен по частям, и в Стамбуле, в мавзолее Тюрбе находится далеко не все его тело. Еле Ленин писал: «Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице». Так вот, наш султан Сулейман сердцем находится в Венгрии... Почками, печенью, селезёнкой там же, а остальным телом действительно в Тюрбе рядом со своей женой Хюррем султан.

Как так вышло? Да всё очень просто на самом деле. На 71 году жизни Сулейман возглавил очередной военный поход на Венгрию, где отважные защитники крепости Сигетвар все никак не унимались и не давали туркам себя захватить. Это приключение продолжалось долгие месяцы. А осада крепости — дело хлопотное. Армии осаждающих ведь нужно где-то ходить в туалет, что-то есть и пить. Полевые условия не позволяют соблюдать правила личной гигиены и всякая зараза на поле боя дело совершенно обычное. Кроме того, не всегда быстро удавалось вылечить раненых и похоронить убитых. Вокруг грязь, антисанитария, дефицит чистой питьевой воды и нормальной еды.

Не место пожилому мужчине на войне, одним словом. Организм не справился и Сулейману пришлось умереть от дизентерии. Командование армии скрыло смерть султана от остальной армии с целью не уронить их боевой дух. И крепость была взята на следующий же день. Но уже без Сулеймана.Его же тело решили везти обратно в империю и чтобы оно доехало, а не разложилось за несколько месяцев пути, к телу применили определённые процедуры. Его забальзамировали, но перед этим вытащили внутренние органы, которые только ускоряли разложение и мешали сохранить тело и скрытно закопали их в той же палатке, где проходила процедура — в шатре Сулеймана. Как красиво описывает легенда, под его троном. Как было на самом деле — не известно. Скорее запчасти прикопали там, где было более удобно. Но наружу их не выносили. Усыпальница Султана Сулеймана.

Так и получилось, что у султана Сулеймана имеется целых две могилы. Далеко не каждый правитель способен похвастаться такой роскошью. Османская империя владела крепостью около 150 лет и благодарные потомки Сулеймана, конечно, построили на месте его полевой могилы мечеть, восстановили крепость и выстроили там целый жилой район, в котором, мирно сосуществовали и мусульмане, и христиане. После того как Венгрию захватили Австрийцы, они, конечно, все снесли или переделали на свой вкус.



Нужно сказать, что до 2016 года вторая могила Сулеймана была утеряна. Однако, по просьбам турецкой стороны в 16 же году под крепостью были начаты раскопки, которые позволили не просто восстановить исторический план района, но и достоверно установить могилу султана.





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А вы знали об этом?

Владимир Михайлович Комаров – первый космонавт, командовавший экипажем в составе трех человек, он первым из космонавтов погиб при выполнении задания. Он дважды Герой Советского Союза. Как рассказывал один из ближайших помощников конструктора Королева - Борис Черток, корабль не был достаточно доработан, и вина конструкторов в том, что они поспешили с его запуском, не испытав предварительно с манекеном. . Как рассказывала дочь космонавта, вероятность того, что полет может пройти неудачно, была, и отец об этом знал. По ее словам, отец признался своему другу летчику-испытателю, что полет на 90% будет неудачным. Незадолго до полета он отметил свое 40-летие в широком кругу друзей. Дочери космонавта рассказали, что в этот трагический день во время связи с Землей отец попросил позаботиться о его семье. Это было время космического соперничества СССР и США. Советское руководство настаивало на том, чтобы корабль «Союз-1» к 1 мая первым в мире облетел Луну.

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