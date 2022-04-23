"Отцелюбие римлянки" шокирующий сюжет

В питерском Эрмитаже есть картина Рубенса, сюжет которой всегда останавливает посетителей. Картина, написанная маслом, называется «Римское милосердие» или «Отцелюбие римлянки».

На ней изображена молодая женщина, которая кормит грудью старика. Это полотно вызывает самые противоречивые чувства: удивляет, поражает, кого-то возмущает, у кого вызывает неприязнь.

Римское милосердие, Рубенс, 1616, Эрмитаж

Через много лет Рубенс снова обращается к этому же сюжету.

Кимон и Перо, рубенс, 1530

При этом картина заставляет глубоко задуматься: кроме Рубенса, к теме этого скандального сюжета обращались еще десятки художников, особенно часто – мастера итальянской живописи.

Римское милосердие, Гвидо Каньяччи

Признайтесь, если бы Вы увидели картину с таким сюжетом, подумали бы совсем не о том, о чем сюжет !

Джованни Доменико Черрини " Римское милосердие"

Древнеримская легенда

Тема отцелюбия римлянки рождена древней римской легендой. О ней впервые упомянул в своих сочинениях один из римских писателей Валерий Максим, живший в начале первого тысячелетия во времена правления императора Тиберия.

Отцелюбие римоянки, Жан-Батист Грёз

Легенда гласит, что некий римлянин Цимон (Кимон), приговоренный к смертной казни, сидел в тюрьме в ожидании исполнения приговора. Тюремщики, считая, что старик и сам умрет, если его не кормить, перестали давать ему еду.

Римское милосердие, Микеле Бенедетто и позже Карло Чиньяни , 1798

Его дочери Перо было разрешено ежедневно навещать отца, убирать за ним, поить водой, но ей было запрещено приносить с собой еду. Дочь, недавно родившая ребенка, у которой была лактация, не могла спокойно смотреть на голодные страдания изможденного Цимона. Она решила тайно подкармливать его своим молоком.

Фреска в археологическом парке Помпеи

В те времена кормление взрослого человека считалось инцестом, своего родителя –кровосмешением. Но дочь под страхом собственной смерти рисковала во имя отца.

Римское милосердие, Жюль Лефевр

Прошел месяц, другой, а старик так и не умер от голода. Стражники, решившие понаблюдать за ним, увидели, что дочь кормит грудью своего отца. Палачи сообщили об этом коллегии судей, которых так поразил поступок любящей дочери, что они помиловали и дочь, и отца. Так дочь, практически жертвуя собой, спасла отца.

Отцелюбие римлянки, Гвидо Рени

Существует и однополая версия этого скандального сюжета. У римского писателя Плиния Старшего она трансформировался в историю матери и дочери, поившей ее своим молоком.

Версия с матерью, неизвестный автор ,1488-1492

В XIV веке история кормящей грудью дочери итальянским писателем эпохи раннего Возрождения Боккаччо также преобразилась в сюжет спасения не отца, а матери.

Семь деяний милосердия, Караваджо (испуганно оглядываясь, женщина кормит грудью заключённого отца (1-е и 6-е деяния)

Отражение темы в искусстве

В Италии эта легенда считается образцовым примером дочерней любви, почитания родителей и даже римской чести. Впервые изображение дочери, кормящей отца, было обнаружено на фресках в Помпее в первом веке нашей эры.

А позже тема наиболее часто появлялась в творчестве мастеров итальянской живописи, а также фламандских художников XVI-XVIII веков.

Римское милосердие ,Джованни Андрея Сирени

Скандальный сюжет в разные времена вызывал неоднозначные реакции. Ряд исследователей даже посчитал обращение художников и скульпторов к данной легенде эротическими фантазиями, а саму картину – эротической лактацией.

Милосердие римлянки, Лоренцо Пазинелли, 1670

Свои версии отцелюбия римлянки писали многие известные художники:

Перино дель Вага (Италия) в 1605 году;

Римское милосердие, Перино дель Вага, в 1605 году

Отцелюбие римлянки, Алессандро Варотари

Караваджо (Италия);

Гверчино (Италия));

Гаспар де Крейер (Фландрия) в 1625 году;

Питер ван Мол (Фландрия) 1640 году;

Римское милосердие, Гверчино, 1661

Хотя легендарная тема кормящей отца дочери в последующих веках потихоньку стихала, к ней обращались намного реже, но все же она проявлялась в работах Йохана Цоффани (Германия), Барбары Краффт (Австрия), американца Рембрандта Пила.

Римское милосердие, Пьетро Паоло Раджи

В XX веке наиболее известной стала картина художника из Белоруссии Мая Данцига «Партизанская баллада», перекликающаяся с легендарной историей. На ней женщина с ружьем кормит грудью раненого солдата.

Партизанская баллада, Май Данциг

Одно из самых поздних творений на тему скандального сюжета – работа молодого российского художника Макса Сауко, выполненная им в 2011 году.

Римское милосердие, Макс Сауко

Римская дочь, Рембрандт Пил

Плюс ребенок

Если в эпоху барокко сюжет считался своего рода аллегорией юности и старости, то позже, в период классицизма, он стал ассоциироваться с дочерним подвигом и милосердием. Однако явно сексуальный подтекст картины, смущавший людей, привел к тому, что в ряде картин появился младенец, о котором в легенде нет упоминания.

Первое появление ребенка на полотнах отмечено в XVII веке. Такая интерпретация должна была исключить намек на инцест и добавить нового смысла – как аллегории трех поколений или трех возрастных ступеней человека.

Друзья, кто знает автора картины римлянки с ребенком и отцом?

Не нашла имя художника...кто знает?

Грудной младенец или даже ребенок довольно крупных размеров, почти дошкольного возраста, встречается в работах итальянцев Карло Чиньяни и Грегорио Лаццарини, венецианца Франческо Мильори.

Милосердие римлянки, Гаспар де Краэр, Музей Прадо, Мадрид

Удивительная, шокирующая история дочери, спасшей своим грудным молоком отца от голода, независимо от ее подтекста и трактования, навеки сохранилась в истории человечества в изобразительном искусстве, как шедевр, достойный внимания.

Римское милосердие, Франческо Коцца

А я вот думаю, эта последняя картина на тему римлянки или "сочинение на свободную тему"?