«Черекская бойня»: зачем НКВД уничтожили несколько поселений в Кабардино-Балкарии в 1942 году

Геноцидом эту акцию НКВД 1942 года в Черекском ущелье Кабардино-Балкарской АССР признали только спустя полвека. Но и то лишь на республиканском уровне. До сегодняшнего дня подробности произошедшего широкой общественности неизвестны.

Предыстория бойни: официальная

Об официальной версии о том, что случилось в 1942 году в Черекском районе Кабардино-Балкарии, можно судить по ответу следователя по особо важным делам военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа, Александра Мокрицкого, данному на обращение родственников горцев, убитых тогда в селении Глашево (документ архива Верховного Совета КБР СССР).

Мокрицкий писал, что в августе 1942-го – феврале 1943-го ряд районов КБР был охвачен выступлениями бандгрупп, в составе которых состояли, в основном, местные жители – дезертиры, уклонисты от службы в РККА. В конце осени 1942 года фронтовая обстановка в Кабардино-Балкарии сложилась настолько критически, что 11-я стрелковая дивизия НКВД, оказавшаяся в полукольце, должна была отступить через Верхнюю Балкарию в Грузию.

Отступлению яростно мешали те самые бандформирования. Особенно в Черекском районе. В том числе, руководимые агентами немецких спецслужб.

Судя по ответу Мокрицкого, 20 ноября эти банды перекрыли чекистам дорогу в Грузию в районе селений Сауты и Мухол.

Вели огонь по подразделениям НКВД, в том числе, из захваченных зениток. За четыре дня чекисты потеряли 5 человек убитыми и столько же ранеными. Врио комдива стрелковой дивизии НКВД подполковнику Емельяну Шикину была поставлена задача: «ликвидировать бандгруппы Черекского района». В свою очередь, Шикин распорядился, чтобы комроты одного из полков дивизии капитан Федор Накин сформировал истреботряд численностью до 200 человек, которому предписывалось уничтожать не только бандитов, но и их пособников.

При подходе к селениям Сауты, Кумюм и Мухол спецгруппа чекистов была обстреляна, в том числе, зениткой. Сауты в итоге взяли. Большое количество жертв среди женщин и детей при этом было объяснено тем, что бандиты вели огонь из жилых домов. Накин отдал приказ жечь строения, откуда велся огонь. По информации Мокрицкого, в селении сожгли «40% жилых домов». В селении Глашево, где чекистам не было оказано сопротивления, по официально подтвержденным данным военной прокуратуры, чекисты Накина убили 63 человека.

Это единственная «целая» цифра «невинных жертв» Черекской трагедии, официально признанная следствием. Мокрицким, к слову, назывались фамилии причастных к этому злодеянию, помимо Федора Накина. Но в дальнейшем в числе виновных они нигде не упоминались.

По итогам Черекской операции было проведено внутреннее расследование, установившее, что Накин виноват в «... незаконном расстреле... более 63 мирных граждан, в том числе детей...». Но наказывать оказалось некого – Федор Накин погиб в начале января 1943 года. Уголовное дело по факту «превышения полномочий» прекратили, о чем Александр Мокрицкий просил заявителя, родственника убитых в селении Глашево, «уведомить всех заинтересованных лиц» – потомков других горцев. уничтоженных тогда чекистами.

Независимая версия

Кандидат технических наук, доцент Кабардино-Балкарского аграрного университета Борис Темукуев в 90-х входил в комиссию Верховного Совета КБ АССР, расследовавшую события, случившиеся в Черекском районе в 1942 году. К 60-летию трагедии он подготовил статью, основанную на исследованных комиссией документах, в местное печатное издание. Там посчитали, что печатать ее «преждевременно». В результате материал был опубликован только в 2007 году.

Комиссия исследовала массу документов. Наиболее интересен в связи с этим, пожалуй, отчет самого «командира спецназа» Федора Накина, награжденного, согласно архивам ЦАМО, за этот «подвиг» (официальная датировка зеркально совпадает с временем проведения Черекской операции) орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

Выдержки из докладных Накина начальству, приводимые Темукуевым, работавшим в свое время с архивными материалами, красноречивее любых других документов, касающихся той трагедии. В частности, Федор Накин писал в отчете Емельяну Шикину, что только с 27 по 31 ноября его спецназом было уничтожено 5 селений Черекского ущелья – «Верхняя Балкария, Салты, Кунюм, Верхний Чегет, Галашево». Первые три, согласно отчета, чекисты выжгли дотла. В общей сложности, при этом, по показаниям Накина, убили «до полутора тысяч человек, из них [только] 90 бандитов». Остальные – «... 400 мужчин, могущих носить оружие...» и «... женщины и дети».

В последующих докладах Шикину Накин сообщал, что «берет заложников, действует беспощадно, население все уничтожает...». При получении некоего «второго приказа» Накин «тактику уничтожения изменил».

Камиль Азаматов в книге «Черекская трагедия» приводит данные (они не претендуют на исключительную точность) о 700 убитых мирных жителях (из них 150 детей), более 500 домов в результате Черекской операции было сожжено. Это – информация, которую рассматривала комиссия Верховного Совета КБ АССР.

Но Борис Темукуев утверждает: далеко не все архивные документы по этому делу опубликованы. Поэтому точка в расследовании Черекской трагедии еще не поставлена.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157813

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

И после всего этого ужаса, у некоторых псевдоисториков и одурманенных сталинской пропагандой фанатиков поворачивается язык говорить о депортации? Нет господа! Это была не депортация, а обыкновенный геноцид черкеского народа, который совершенно справедливо был признан ! Сегодня мало кто в цивилизованном мире верит в советский миф о депортации этого и других народов, а массовое выселение целых народов считается обыкновенным варварством, которое мог совершить только величайший злодей современности Сталин !Именно поэтому черкесы не только с горечью вспоминают эти события , но и живут этой трагедией по сегодняшний день, постоянно вспоминая своих злодейски убиенных родных и близких! Кроме того, этот геноцид стал сильным ударом для групповой психологии некогда изгнанных народов и впоследствии оказал очень серьёзное влияние на их мировосприятие.

И разве можно оправдать подобное злодеяние, если представителей многих народов не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния еще не знала история человечества)!И если бы не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину !

Неужели столь малочисленные, но гордые и героические народы представляли большую опасность для Великой Державы? Неужели противостоянием кучки отщепенцев можно оправдать эту чудовищную и варварскую акцию? Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам палача народов Сталина как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны.

Или сторонники депортации забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру?Любопытно, а знают ли господа сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков?

Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Сейчас стало известно ещё одно «героическое» деяние Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу. Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году,где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль».

Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР! Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, беларусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Политика советской власти, особенно в области коллективизации сельского хозяйства, вызывала массовое недовольство на Северном Кавказе. Кроме того,начиная со второй половины 20-х годов советская власть начала наступление на шариатские суды и исламские традиции в целом.

Депортациями Сталин рассчитывал достойно наказать и одёрнуть малые народы, чтобы окончательно сломить их стремление к независимости и укрепить свою тоталитарную империю. Конечно, в мирное время ему трудно было осуществить геноцид этих народов, поэтому он использовал переломный момент в войне и со свойственной ему жестокостью отомстил целому народу. Однако кровавый изверг в результате этого добился только того, что у населения еще больше росла ненависть к этому жестокому диктаторскому режиму и многие открыто выступали против него.

Скажу больше, что одной из причин развала СССР в девяностых была не только несостоятельность и утопический характер советского строя, но ,безусловно, и кровавое наследие сталинского режима. Именно поэтому,даже после объявления независимости и выхода из состава СССР, многие постсоветские республики сохранили натянутые отношения с Россией, хотя сегодняшняя Россия не может и не должна отвечать за неоправданный фанатизм и вандализм сталинского кровавого режима!

Люди же, которые не изменяют своего отношения к этому тягчайшему преступлению и до сих пор оправдывают эту кровавую сталинскую бойню, безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками геноцида этих народов! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То,что Сталин подох собственной смертью — позор для его современников»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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