Почему западные рыцари предпочитали воевать на жеребцах, а их восточные коллеги – на кобылах?

Это в некоторой степени миф, потому что, когда создаешь по-настоящему большое конное войско, нет возможности выбирать боевых лошадей по половому признаку. Тем более, что у жеребцов и кобыл есть свои достоинства и недостатки. Если первые были храбры, агрессивны и сами рвались в бой, то вторые оказывались более выносливы и послушны.

Но все же, определенные предпочтения у средневековых вояк были. И отчасти они объяснялись национальными стилями ведения военных действий.

Так почему же одни кавалеристы использовали жеребцов, а другие довольствовались кобылами?

Внимательный увидит

Гобелен из Байе наглядно показывает, что нормандские рыцари ездили именно на жеребцах. Это делалось для того, чтобы использовать естественную агрессию животного в бою, которая наиболее свойственна мужскому полу: что у людей, что у животных. Их кони были обучены набрасываться, лягать и кусаться. Рыцарские доспехи обычно включали в себя колющую шпору на пятках, а для боевого коня имелась уздечка, что опять же предполагало предпочтение агрессивных и вспыльчивых скакунов.

В более позднее время некоторые воинские части наполеоновской эпохи использовали исключительно жеребцов, но это было лишь понтами. Умение управлять ими рассматривалось, как некий признак превосходства в верховой езде, ведь усидеть на кобыле было значительно легче.

Вспомните голливудский фильм «Александр». Приручение малолетним Македонским своего коня Буцефала – это вполне историческое событие. Будущий царь в юности действительно сумел успокоить свою лошадь и очень любил ее всю свою жизнь. Но в бой ходил, все-таки, на другом скакуне – менее агрессивном и упрямом. Он ведь являлся командиром, и ему было важно управлять кавалерийской атакой. А как это сделать, если твой боевой друг тебя не слушается?

Теперь перейдем к Азии. Если большинство средневековых европейских кавалеристов отдавали предпочтение копейному удару, то их восточные собратья чаще всего были легкими конными лучниками и практиковали тактику изматывания противника повторными атаками и мнимыми отступлениями.

Поэтому европейцы предпочитали более крупных коней, т.е., жеребцов, за их способность проламывать линии врага во время фронтальной атаки. А мусульмане были более искусны в тактике «бей и беги» и быстром маневрировании, поэтому более легкие кобылы были для них идеальны.

Этот стиль ведения войны нуждался в лошадях, которые были проворными, маневренными и послушными. Например, монгольские конные лучники практически поголовно сидели на кобылах. Ведь вступать в ближний бой, где бы пригодилась ярость жеребца, им приходилось не так уж часто. Их тактика нуждалась в послушной лошади, чтобы реализовать преимущество в организации и слаженности действий.

Вот такой средневековый ceкcизм с обеих сторон, ага.

Но вот большие конные армии не кочевых народов чисто статистически не могли воевать на лошадях исключительно одного пола. Поэтому вполне возможно, что воспевание преимущества жеребцов в бою и сложности управления ими объяснялось лишь западной пропагандой. Ведь жеребцы воспринимались как более мужественные и сильные, предназначенные исключительно для мужчин. А кобылы считались женоподобными и изящными и более достойными слабого пола.

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