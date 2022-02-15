Патологическая ревность у партнера: можно ли это изменить

Вы — олицетворение верности и никогда не допускали неоднозначного поведения, а партнер продолжает ревновать к каждому столбу? Вероятно, вы хотите это исправить. Но стоит ли? Разберемся.

Начнем с вопроса: что же такое патологическая ревность и почему она появляется?

Речь, как вы уже поняли, пойдет не об обоснованной ревности, когда вы на глазах партнера откровенно флиртуете с противоположным полом, а о тех случаях, когда поводов для переживаний совершенно нет.

Есть несколько причин, из-за которых может возникнуть разрушающая ревность.

1. Чувство собственной недостаточности

Человек, который испытывает патологическую ревность, нередко живет с ощущением, что он недостаточно хорош, что он недостоин любви. Это отношение к себе самому у него складывается, как правило, в детском возрасте.

Впервые ребенок сталкивается с этим чувством, когда начинает конкурировать за любовь своей матери. Он может соперничать с отцом, с братьями и сестрами, даже с подругами мамы.

Мысль «Он/она лучше, чем я. Мама любит его/ее больше, чем меня. Я больше не нужен» приносит крайне болезненное переживание, особенно для детской психики, и может перерасти в страх отвержения. Во взрослом возрасте в отношениях с другими людьми у такого мужчины или женщины этот сценарий будет повторяться.

2. Ревность как способ сохранения близости

Любой другой человек будет потенциальной угрозой для его «идеальной любви» с партнером.

И это не про физическую близость, а про духовную. В подлинной близости мы становимся уязвимыми. Все наши слабые места открываются, и больнее всего нам может сделать тот, кто к нам ближе всего.

Если у человека есть установка «Никому нельзя доверять», он будет защищать себя, контролируя партнера. Можно сказать, что ревность в таком случае становится способом защиты.

3. Ревность как способ избегания близости

Здесь та же причина — уязвимость. Только уже вследствие травмы отвержения. В таком случае страх того, что тебя отвергнут, настолько сильный, что ревность будет инструментом, который позволит этого избежать.

Ревность дает возможность видеть своего партнера неидеальным, а значит, представляющим опасность. Это в свою очередь отличный повод для расставания. В бессознательном такого человека живут идеи: «Лучше я тебя брошу, чем ты меня», «Ты не тот человек, которому я могу доверять».

Стоит понимать, что в любом случае ревность вашего партнера в меньшей степени зависит от вас. Все вышеописанные причины — это следствия его детского опыта, в основе которого лежат его взаимоотношения с родителями.

Если вы будете это понимать, то рвения доказывать свою верность и преданность будет гораздо меньше. Придет понимание, что изменить происходящее может лишь ваш партнер. Для этого ему надо будет осознать собственные проблемы и обратиться к психологу.

Говоря о патологической ревности, важно замечать степень этой самой патологии. В крайних случаях она может говорить о психических расстройствах. К ним относятся неврозы, патологии личности, шизофрения, злоупотребление алкоголем или другими веществами. Последствиями таких крайностей, к сожалению, часто становятся темы для криминальной хроники. В таком случае человеку может помочь лишь психиатр.

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