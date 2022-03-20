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Актер Ален Делон решился на эвтаназию

Актер Ален Делон решился на эвтаназию

Французский актер, один из секс-символов кино двадцатого века Ален Делон сообщил, что принял решение пройти процедуру эвтаназии, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Как заявил французским СМИ 86-летний актер, который в настоящее время проживает в Швейцарии, причиной подобного решения стало отвратительное самочувствие, а также нежелание "превратиться в немощного старика". Свое решение он считает разумным и шагом, который позволит "облегчить участь".

В Швейцарии данная процедура разрешена законодательно. Делон отметил, что для него настало время " уйти по-тихому из жизни". Актер давно составил завещание, поэтому не беспокоится о будущем детей и внуков.

Напомним, в январе 2021 года ушла из жизни бывшая жена актера Натали Делон. Ей было 79 лет, последние годы она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Пара прожила в браке несколько лет и развелась в 1969 году, но продолжала поддерживать отношения.

Актер Ален Делон решился на эвтаназию

Источник : https://social.moscow-post.su/blog/43034191648/

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