«Нехорошие картины»: какие знаменитые шедевры живописи способны влиять на психику людей

Живопись — один из основных видов искусства, хранящий свои тайны. Влияние живописи на человека еще малоизучено и представляет собой огромный интерес не только для искусствоведов и историков, но и психиатров. Некоторые картины поистине сводят людей с ума.

«Мона Лиза»

Первое, что приходит на ум, когда заходит речь о загадочных картинах, либо о картинах-загадках - это «Мона Лиза», написанная Леонардо да Винчи в 1503-1505 годах. Грюйе писал, что эта картина может свести с ума любого, кто, насмотревшись вдоволь на нее, начнет вести о ней разговоры. «Загадок» в этой работе да Винчи находят множество. Искусствоведы пишут диссертации по наклону руки Мона Лизы, медицинские специалисты ставят диагнозы (от такого, что у Джоконды нет передних зубов до такого, что Мона Лиза - мужчина). Есть даже версия, что Джоконда - это автопортрет художника.

Кстати, особую популярность картина приобрела только в 1911 году, когда была украдена итальянцем Винченцо Перуджа. Нашли его по отпечатку пальца. Так «Мона Лиза» ещё и стала первым успехом дактилоскопии, и огромным успехом маркетинга рынка искусств.

«Черный квадрат»

Всем известно, что «Черный квадрат» на самом деле не черный, и не квадрат. Это действительно не квадрат.

«Крик»

В каталоге к выставке он был заявлен Малевичем как «четырехугольник». И действительно не черный. Художник не использовал черную краску. Меньше известно, что Малевич считал «Черный квадрат» своим лучшим произведением. Когда художника хоронили, «Черный квадрат» (1923) стоял в изголовье гроба, тело Малевича было накрыто белым холстом с нашитым квадратом, черный квадрат был нарисован и на крышке гроба. Даже на поезде и кузове грузовика были изображены черные квадраты.

С картиной «Крик» загадочно не то, что она якобы тяжело влияет на людей, заставляя их чуть ли не совершать самоубийство, а то, что эта картина - по сути, реализм для Эдварда Мунка, который в пору написания этого шедевра страдал от маниакально-депрессивного психоза. Он даже вспоминал, как именно он увидел то, что написал. «Я шёл по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фиордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу».

«Герника»

Пикассо написал «Гернику» в 1937 году. Картина посвящена бомбардировке города Герника. Говорят, когда Пикассо в 1940 году вызвали в гестапо и спросили про «Гернику»: «Это сделали вы?», художник ответил:"Нет, это сделали вы». Огромную фреску Пикассо писал не дольше месяца, работая по 10-12 часов в сутки. «Герника» считается отражением всего ужаса фашизма, бесчеловечной жестокости. Те, кто видел картину своими глазами, утверждают, что она порождает тревогу, а иногда и панику.

Иван Грозный и сын его Иван

Все мы знаем картину «Иван Грозный и сын его Иван», называя её обычно «Иван грозный убивает своего сына». Между тем, убийство Иваном Васильевичем своего наследника, весьма спорный факт. Так, в 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля была вскрыты гробницы Ивана Грозного и его сына. Исследования позволили утверждать, что царевич Иоанн был отравлен. Содержание яда в его останках во много раз превышает допустимую норму. Интересно, что тот же яд был найден и в костях Ивана Васильевича. Ученые заключили, что царская семья на протяжении нескольких десятилетий была жертвой отравителей. Иван Грозный не убивал своего сына. Именно такой версии придерживался, например, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. Увидев на выставке знаменитую картину Репина, он был возмущен и писал императору Александру III: «Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент... чисто фантастический».

Версия же об убийстве была основана на рассказах папского легата Антонио Поссевино, которого сложно назвать незаинтересованным лицом.

На картину однажды было совершено настоящее покушение. 16 января 1913 года двадцатидевятилетний иконописец-старообрядец Абрам Балашов нанес ей три удара ножом, после чего лица изображенных на картине Иванов Илье Репину пришлось писать фактически заново. После происшествия, тогдашний хранитель Третьяковской галереи Хруслов, узнав о вандализме, бросился под поезд.

«Руки противятся ему»

Картина Билла Стоунхема, написанная им в 1972 году, прославилась, скажем прямо, не самой доброй славой. Согласно информации на E-bay, картина через некоторое время после покупки была найдена на свалке. В первую же ночь, как картина оказалась в доме нашедшей её семьи, дочь прибежала к родителям в слезах, жалуясь, что «дети на картине дерутся». С того времени за картиной очень нехорошая репутация. Купившему её в 2000 году Киму Смиту постоянно приходят гневные письма с требованием сжечь картину. Также в газетах писали, что в холмах Калифорнии иногда появляются призраки, как две капли воды похожие на детей с картины Стоунхема.

Портрет Лопухиной

Наконец, «нехорошая картина» russian edition - портрет Лопухиной, написанный Владимиром Боровиковским в 1797 году, через некоторое время стал иметь дурную славу. На портрете была изображена Мария Лопухина, которая скончалась вскоре после написания портрета. Люди стали говорить, что картина «отбирает молодость» и даже «сводит в могилу». Достоверно неизвестно, кто пустил такой слух, но после того, как Павел Третьяков «бесстрашно» приобрел портрет для своей галереи, разговоры о «загадке картины» поутихли.

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