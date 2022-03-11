Почему у Ленина не было детей?

«Ильич очень любил детей. В присутствии ребят у него светлело лицо, смеялись глаза, он любил слушать их болтовню, шутить с ними, возиться. Но главное, он умел подойти к ним» - так писала о своем муже и идеологическом соратнике. Вот только у самой «революционной четы» детей не было. Что же помешало им, раз ни Владимир Ильич, ни Надежда Константиновна вроде не были против?

Ленин и Крупская прожили в браке свыше четверти века.

Ни минуты для личного счастья…

Статус иконы советской революции Крупская получила еще при жизни. Вот только сама она этого не очень желала. В пожилом возрасте Надежда Константиновна часто признавалась, что ее единственная – и сейчас уже недостижимая мечта – понянчить внуков. Но понимала она и другое, о чем также прямо говорила, - ее выбором стал принцип «ни минуты для личного счастья – все Отчизне!» В молодости она всю себя отдала делу революции. До детей ли могло быть, когда необходимо скрываться по конспиративным квартирам, мотаться из одного конца страны в другой, а то и заграницу, а периодически и отбывать сроки в тюрьмах?

Проблемы со здоровьем

Если верить воспоминаниям и сохранившимся фотографиям, в юношестве Крупская была весьма симпатичной девушкой.

Чего совсем нес кажешь, глядя на ее более поздние изображения. Виной всему многочисленные заболевания и тяготы жизни. Еще в детстве у Наденьки была выявлена базедова болезнь – аутоиммунное заболевание, которое в ту пору толком не умели лечить. Осложнялось все частыми простудами и тяжелой физической нагрузкой. После смерти отца Крупская подрабатывала учительницей и вынуждена была бегать по всему Петербургу.

Если верить диагнозам, Надежда Константиновна в принципе не была способна к зачатию ребенка.

Частые простуды уже к 30 годам вызвали сильное изменение внешности Надежды Константиновны. В 1897 году она угодила в тюрьму, где перенесла еще одну сильную простуду, едва не стоившую революционерке жизни. Остатки своего женского здоровья Крупская оставила в Сибири, куда отправилась вслед за сосланным мужем. В начале XX века у Ленина появилась возможность отправить жену на лечение в Европу. Там ей – помимо кучи «женских» болячек – поставили диагноз генитальный инфантилизм – недоразвитие половых органов и яичников. Лечить его в то время также не умели.

И у Ленина тоже…

Надо сказать, что Ильич тоже не был абсолютно здоров. Еще в детстве он тяжело переболел корью и малярией. Одно время Ульяновы даже всерьез думали о переезде в Италию – в более благоприятный климат – но денег на это у семьи попросту не было. Есть версия, что еще в юношестве Владимир переболел сифилисом. Во всяком случае, как утверждал лечивший его невролог Адольф фон Штрюмпель, сосуды Ленина имели характерные для этой венерической болезни повреждения.

Есть совсем уж фантастическая теория, что сифилисом Ленин заразился через пулю во время покушения на него Фанни Каплан.

Надо сказать, что в конце XIX века в России сифилис стал настоящим эпидемиологическим бедствием – им страдало до 20% населения страны. Среди интеллигенции носителей и больных было еще больше – 25-30%. Так что вовсе не обязательно было быть распутником, чтобы подхватить эту неприятную болезнь. Судя по тому, что следы перенесенного сифилиса были обнаружены у Ленина уже в пожилом возрасте, эта болезнь осталась недолеченной или вовсе не подвергалась лечению. Так что бесплодие Владимира Ильича – весьма вероятный факт.

Внебрачные дети?

Есть версия, что у вождя революции могли быть внебрачные дети. Например, Андрей – младший сын революционерки Инессы Арманд. Но аргументы, приводимые сторонниками этой версии, слабые. Якобы своего сына Андрей назвал Владимиром – в честь деда, и тот в юношестве очень схож с кучерявым Ульяновым с фото на пионерской звездочке. Вот только год рождения Андрея 1903, а Ленин и Арманд познакомились на шесть лет позже…

В конце 1990-х сыном Ленина себя объявил некий житель Берлина Александр Стеффен. Якобы он родился в 1913 году, когда его мать Инесса Арманд уже овдовела, был тайно вывезен в младенческом возрасте в Австрию. Здесь же его в 1920 году навестила мать, привезя в качестве подтверждения отцовства письмо, написанное ей Ленину. Вот только это ценнейшее доказательство у Стеффена чудесным образом было похищено. Также нет никаких документов или свидетельств, подтверждающих факт беременности Инессы Арманд в 1913 году. Как нет и сведений, что в 1920 году она выезжала из страны.

Современники говорили, что Ленин был бы хорошим отцом и дедом.

Сейчас сложно даже предположить, как могла бы повернуться история, будь у Ленина и Крупской дети…

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