Молитва на достаток и благополучие в семье

Самой нужной в любой семье молитвой считается молитва на достаток и благополучие. Каждый человек знает, что изобилие и благополучие позволяет сохранить надолго свою энергию и семейное счастье.

Но что делать, если с достатком возникают проблемы? В таком случае и понадобится молитва. Вот только к каким святым с ней обращаться, не каждый знает.

Кто такой Николай Чудотворец, и как он может помочь в благополучии?

Николай Чудотворец – это один из самых почитаемых святых в православии, поэтому ему молятся по разным причинам:

В народе Николая Чудотворца еще называли Николай Угодник. А прославился он тем, что лечил людей. Даже говорится о случаях, когда умерший человек оживал с помощью святого Николая, отсюда и название Чудотворец.

Когда этот человек умер, то его сразу же причислили к лику святых. После этого к нему стали обращаться за помощью семьи, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях.

Надо помнить, что обратиться к Николаю Чудотворцу можно только с верою в него. Кроме того, молящийся человек должен четко следовать божьим заповедям.

Молитва на достаток и благополучие Николаю Чудотворцу может помочь разрешить некоторые финансовые проблемы. Также можно помолиться о здоровье.

Молятся этому святому и студенты, которые надеются на благополучную сдачу экзаменов.

Как правильно надо молиться святому Николаю о благополучии?

Если есть желание помолиться святому о том, чтобы в доме появились деньги, делать это следует правильно. Ни в коем случае не надо надеется, что как только будут произнесены слова молитвы, Николай Чудотворец сразу же скинет на голову кучу денег.

Ничего не достается даром, поэтому придется потрудиться, а святой поможет в стремлении и укажет на подходящий источник заработка, который даст возможность жить безбедно. Во время молитвы не надо думать ни о чем, кроме того, что просится. Желательно, чтобы цель была поставлена четко.

Молитва на достаток и благополучие должна произноситься только со светлыми помыслами, иначе Николай не будет помогать, если через деньги, данные святым, может быть сделано кому-то зло. Чтобы Николай Угодник услышал молитву, следует ее произносить не меньше сорока раз в день. Святой был добрым и отзывчивым при жизни, поэтому желательно пожертвовать что-то нищим, которые действительно в этом нуждаются. Необязательно это должны быть деньги, можно дать одежду или еду. Не надо надеяться, что деньги в кошельке появятся сами по себе, святой любит и поощряет тех, кто старается. Желательно молиться перед иконой, которая должна быть у каждого православного христианина в доме.

Слова молитвы могут быть такими:

«О, Чудотворец Николай, выполни мою мольбу, да прибавь мне денег, чтоб детей растить и обеспечить всем необходимым. Не хочу я, чтоб нуждались они ни в чем, да от голода страдали. Хочу дать им образование достойное и счастливое будущее обеспечить. Не откажи в помощи, и не забуду я дело доброе твое. Буду вести я праведную жизнь и не буду делать зла никому. С бедными делиться буду и не откажу в помощи ближнему я. Во веки веков, аминь!»

Какая молитва поможет достичь благополучия?

Существует много молитв, которые помогут достичь благополучия. Мало кто сможет сказать, какая самая сильная молитва о материальном благополучии и достатке, потому что любые слова, которые произносится с верой в душе, становятся сильными. Чтобы было благополучие в семье, можно обращаться за помощью не только к разным святым, но и к самому Богу, который обязательно услышит молитву и поможет тому, кто нуждается. Молящийся человек может взывать к Всевышнему не только с помощью специальной молитвы. Можно обращаться от себя. Главное, чтобы каждое слово молитвы исходило из самой глубины души.

Молитва для достатка и изобилия:

«Возлюбленные архангелы и ангельские сонмы, вознесённые владыки!

Благодарю вас за достаток в моей жизни, за возможность выражать божественный свет так, чтобы все люди могли ним воспользоваться. Благодарю вас за мир, счастье, любовь, которые вы дарите мне. Благодарю вас за время и силы, которые вы мне даровали, чтобы я смог(ла) воплотить свои мечты и желания. Благодарю вас за материальную поддержку моей жизни. Я благоговейно принимаю все ваши дары и прошу, чтобы вы не оставляли меня в течение всей моей жизни. Аминь».

Какую роль играет молитва о благополучии и достатке?

Каждый человек должен помнить о Боге и постоянно обращаться к нему с молитвой. Если же православный христианин забывает о таком простом правиле, то могут быть серьезные проблемы в семейной жизни.

Молитва о благополучии и достатке в семье играет важную роль и поможет достичь таких целей:

Каждая семья мечтает, чтобы достаток был в доме, поэтому стоит каждый день просить о помощи Бога, при этом смиренно склонив голову.

Благополучие заключается не только в деньгах, но и в том, чтобы супруги были верны друг другу, поэтому следует произносить специальную молитву о верности.

Молиться можно о благополучии, достатке, а также о здоровье всех родных и близких, тогда человеку не будут страшны никакие проблемы и невзгоды, и даже завистники не смогут устоять.

Какая икона сможет принести благополучие в семью?

Икона должна присутствовать в жизни каждого православного христианина. Когда человек молится перед ней, она наполняется молитвенной силой, именно поэтому любую икону можно считать чудодейственной. Важно, чтобы человек сам верил в то, что Бог его услышит. Если у супругов случилось несчастье, и они почувствовали, что их брак стоит под угрозой, следует обратиться за помощью к иконе и помолиться ей. Обращаться с молитвой можно к любому святому покровителю, тогда он может стать заступником и даст мудрость для того, чтобы все преодолеть.

Каким иконам можно молиться о семейном счастье?

На самом деле, как и молитв, икон, которым можно молиться о счастье и благополучии, много. Поэтому остановимся на самых важных:

Молитва на достаток и благополучие произносится перед иконой «Неувядающий цвет». Молятся о счастье Пресвятой Богородице с надеждой, что она сможет позаботиться о достатке и понимании в семье. Также она оградит семью от измен.

Сильной является икона Святой Троицы, перед которой молятся об улучшении отношений между мужем и женой, особенно если между ними начались ссоры.

Покровителями крепких семейных уз считаются Петр и Феврония. Произнося молитву, необходимо просить святых о том, чтобы брак был крепким, а супруги были верными друг другу и смогли преодолеть любое горе.

Сильная молитва на достаток и благополучие произносится перед иконой Матроны Московской, которая всегда являлась защитницей от тяжелых болезней и испытаний. Если обратиться к святой Матроне с просьбой о благополучии семьи, то святая сотворит самое настоящее чудо.

Следует молиться и перед иконой, которая называется «Казанская». На ней изображена Богородица, которая всегда считалась покровительницей маленьких детей и, конечно же, хранительницей семейного очага.

Молить о благополучии можно Богородицу и перед иконой «Неупиваемая Чаша». Особенно молятся перед ней жены, у которых пьющий муж.

Семейной иконой считается «Неопалимая Купина». Она оберегает от разных стихийных бедствий и ссор. С помощью молитвы перед иконой можно вернуть в семью понимание и счастье.

Православные молитвы на благополучие и достаток надо произносить в поклонении перед Богом, ведь только святые могут сохранить в душе у верующих мир и спокойствие.

Как молиться Матроне Московской?

Святая Матрона жила не так давно, и даже есть еще свидетели, которые видели ее воочию. Господь наделил ее великой силой, поэтому Матрона может исцелить человека и выполнить любые заветные желания. Произнося молитву, необходимо просить святую помочь разрешить тот вопрос, который был сложным. Молитва о материальном благополучии, достатке произносится тогда, когда в доме произошла беда или появились проблемы. Молиться необходимо перед иконой и просить о том, чтобы сама святая Матрона попросила перед Господом Богом за молящегося, и тогда свершится чудо.

Когда следует молиться святым Петру и Февронии?

Перед святыми молятся о том, чтобы в семье царили любовь, взаимопонимание и терпение друг к другу. Супруги при жизни были верными и стали эталоном настоящей супружеской пары. Если ежедневно молится перед иконой, то можно уберечь брак от развода и не дать супругам совершить измену.

Как правильно произносить молитву перед иконой Петра и Февронии?

Молитва должна произноситься спокойно, желательно это делать как чудодейственный стих. В молитве просят о том, чтобы сердца супругов стали мягче, чтобы у молодой семьи всегда был достаток и благополучие, а также появились маленькие детки. Просить можно о сытости, милости и доброте. Такая молитва на достаток и благополучие обязательно поможет молодым людям встать на ноги и ни в чем не нуждаться. Произносить молитву стоит каждый вечер, только тогда святые помогут.

Можно ли молиться о благополучии Богородице?

Богородица является великой небесной царицей, которая всегда стояла на защите семьи. Особенно она покровительствует женщинам и детям. Богородице произносится молитва на благополучие и достаток, поэтому перед иконой следует просить о благополучии семьи, молить о милости для своих детей и мужа, а также молить, чтобы Господь не бросил в тяжелую минуту и на столе в семье всегда было что поесть.

Если обращаться с молитвой к Богородице каждый день, то это будет залогом того, что семья сможет прожить долго и счастливо, и ее дни не будут омрачены. Молиться иконе стоит смиренно, тогда в доме всегда будет присутствовать мир и спокойствие. Правильно произносящаяся молитва перед иконой и со свечой даст возможность супругам быть верными до конца своих дней, а их дом всегда будет наполнен благополучием и детским смехом.

Как правильно произносить молитву Богородице

Молитва Богородице о благополучии и достатке особенно сильная, поэтому произносить ее необходимо по всем правилам:

Следует обращаться к святой не только тогда, когда возникла потребность что-то попросить, а посещать постоянно храм на праздники, которые посвящены пресвятой Богородице. В эти моменты ее дух действует наиболее сильно.

Особенно важным праздником считается Покров. В этот день любая просьба, которая будет обращена к Богу и Богородице, увенчается успехом, но просить пресвятую Деву надо смиренно.

Девушка, которая придет на праздник, посвященный Богородице, и отстоит службу, сможет взамен получить все, о чем просит.

Читать молитву надо с утра, чтобы потом весь день удался и порадовал только приятными событиями. Пресвятая покровительница сможет подарить счастливые годы семейной жизни.

Молитва Богородице:

«Владычице преблагословенная, возьми под свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму. Не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкого расставания, до преждевременной и внезапной смерти без покаяния. А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненного запаления, воровского нападения, всякого злого обстояния, разного страхования и дьявольского наваждения. Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя твое святое всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Как видим, молитв о благополучии и достатке существует огромное множество, и совсем не имеет значения, какого святого выбрать. Молиться можно перед иконой к любому святому, чтобы он попросил Бога снизойти и выполнить просьбу. Важно правильно ставить цели и не ждать в итоге, что все осуществиться само по себе, так как придется приложить немало усилий самому. Ведь только за упорство и старание человеку воздастся по заслугам. Ни в коем случае нельзя молиться и думать о своих проблемах, потому что такие прошения Бог не сможет услышать, а наоборот, откажется помогать, ведь важно, чтобы молитва исходила от чистого сердца.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2386615273406073362/

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