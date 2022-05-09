Как Иван Грозный платил пенсии шубами

Слова «пенсия» и «пенсионер» в современном лексиконе привычные, необходимые и обязательные. Каждый гражданин страны знает, что в определённом возрасте он станет получать постоянную государственную выплату.

Задуматься об этом стоит лет с 20, так как её размер зависит от множества факторов. Чем раньше поймёшь, как формируются пенсионные накопления, тем больше шансов повлиять на конечную сумму. Но всегда ли существовала в России пенсия в том понимании, в каком о ней знаем мы? Когда появились первые пенсии, и какие это были выплаты?

Пенсия шубами и поместьями при И. Грозном, прообраз пенсии по инвалидности при Алексее Михайловиче, реформа «О пансионе» Петра I

«Табель о рангах» Петра I.

Ещё в древних летописях есть упоминание о том, что князья и воеводы жаловали особо отличившимся воинам или приближенным к ним людям пособия, обеспечивающие их безбедное существование до глубокой старости. На законодательном уровне распределение такого рода привилегий закрепил Иван IV (Грозный) в 1587 году. Согласно его указу, отличившиеся на военной или царёвой службе получали земельные наделы. После смерти владельца поместье наследовалось его семьёй.

Следующим шагом к развитию обеспечения государством служащих стало Соборное уложение «О поместных землях», принятое в 1649 году царём Алексеем Михайловичем, исходя из которого помещикам полагались гарантии материального обеспечения в нетрудоспособном возрасте или в случае инвалидности, а их семьям – при потере кормильца.

Престарелые владельцы прожиточного поместья, не имевшие детей, в соответствии с этим законодательным актом, могли предать его родственникам. Последние обязывались пожизненно содержать пожилого дарителя.

Само слово «пенсия» стало использоваться в бумагах официального характера и в обиходной речи, а пенсионное обеспечение стало регулярным при Петре I. В 1720 году он издаёт документ, регламентирующий назначение пенсий офицерам. В случае гибели военного, пенсион выплачивался его вдове и детям.

В 1722 году Пётр I вводит «Табель о рангах», в котором заложена правовая основа обеспечения денежным довольствием чиновников. Лицам, которые не находились на военной или гос. службе, денежная выплата по старости не полагалась. Они могли получить только социальную помощь.

От милости государя к естественному праву: «Николаевский устав о пенсиях»

Николай I Павлович (1796-1855) – император Всероссийский с 14 (26) декабря 1825 года, царь Польский и великий князь Финляндский.

Первый в истории России пенсионный устав утверждён Николаем I в 1827 году. В нем содержались правила, по которым производились вознаграждения за службу, выплаты пенсионного пособия. Позднее документ был дополнен. Основные положения «Общего устава о пенсиях» (так он стал называться) просуществовали до начала XX века.

Размер денежной выплаты за «беспорочную службу» было достаточно щедрым (однако охватывало меньшую часть населения): 25 лет выслуги давали право на получение выплаты, составляющей 50% от оклада, а 35 лет – на 100%; уходивший со службы по болезни получал пенсион (при условии 10-летней выслуги) – третью часть оклада, при 25-летней – две трети оклада, при 30-летней – 100%. После смерти госслужащего пенсия сохранялась за вдовой (пожизненно) и детьми (за сыном – до 17 лет, за дочерью – до 21 года или до замужества). Пенсионная система постепенно расширялась, охватывая все более широкие категории людей. Главное условие для её назначения – работа на государство.

Обеспеченная старость, или как изменилось пенсионное законодательство с приходом к власти большевиков?

«Пенсия – это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений». И. В. Сталин.

Большевиками царские пенсии были упразднены и введены новые, охватывающие инвалидов, воевавших в рядах Красной Армии (в 1918 году) и старых большевиков (в 1923 году). Но суммы, получаемые ими, позволяли только выживать. В 1928 году пенсионными выплатами были охвачены работники промышленных отраслей: в 1928 году – текстильной, в 1929 – электропрома и металлопрома, а также, ЖД и водного транспорта. В 30-е годы стали устанавливать пенсию рабочим других отраслей.

В 1931 году сформировалась государственная система назначения пенсий. Именно при Сталине были введены понятия «пенсионный возраст», «пенсия по старости». В 1937 году денежные выплаты получали уже все городские рабочие и госслужащие, только прожить на эти средства было практически невозможно. Ведомства, чтобы сохранить работников на важных и вредных производствах, различными способами изыскивали возможность повысить им пенсию. В результате этого накопилось множество исключений, по которым выбивалась добавка к пенсии того или иного рабочего, и исчисление выплат попросту стало затруднительным.

Расчёт по пятилетке: от чего зависел размер пенсионного обеспечения в СССР?

Всеобщая и обязательная государственная пенсия в СССР появилась лишь после принятия Закона о государственной пенсии 1956 г., а до этого действовали разрозненные отраслевые системы.

Кроме путаницы при начислении пенсии, был ещё политический фактор: на авансцене истории появился Никита Хрущёв, который очень хотел понравиться народу своей страны. Он предложил новый проект пенсионной реформы. Пенсия назначалась при наличии стажа у женщин – 20 лет, у мужчин – 25. Мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55. Размер ежемесячной выплаты составлял 50% от средней зарплаты. Для её вычисления учитывался период за последний год работы, либо на выбор пенсионера, бралась одна из пятилеток, входящих в непрерывный стаж за 10 лет.

В 50-60-е годы формируются такие виды пенсий, как по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, вводятся дополнительное пенсионное обеспечение: персональные пенсии от 140 до 250 рублей (их получали учёные, чиновники высокого ранга, герои соцтруда и Советского Союза), за выслугу лет или за особые заслуги перед государством. Предусмотрены были льготные пенсии для людей, работающих в тяжёлых климатических условиях или на вредном производстве. Однако индексация пенсии не предусматривалась. Её ввели только в 1990 году. Максимальный размер денежной выплаты в СССР составлял 120 рублей у городских жителей и 50 рублей – у сельских. Но зато имели место госдотации, позволяющие сохранять низкие цены на продукты первой необходимости, услуги ЖКХ, проезд в общественном транспорте.

Модель пенсионной системы в современной России, правовая база и сколько все-таки получают пенсионеры?

Без повышения возраста выхода на пенсию не обойтись. По этому пути, кстати, идут практически все страны.

В современной России существует два основных вида пенсий – социальная и трудовая. Первая назначается в случае отсутствия подтверждённого трудового стажа или при его недостаточности. Пенсионный возраст на пять лет выше, чем у человека, которому назначена трудовая пенсия. Социальная пенсия может быть назначена инвалидам (взрослым – 30 700 руб., детям – 13 699 руб.). А также детям, потерявшим кормильца (или те, чьи родители неизвестны), иностранным гражданам. Размер такой пенсии на сегодня – 9 266 рублей.

Трудовая пенсия назначается: по достижению работником пенсионного возраста (сейчас это 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), при наличии стажа не менее 15 лет и достаточной величине индивидуального пенсионного коэффициента. Она составляет 40 % от среднего заработка и слагается из базовой части (минимума, установленного законом) и страховой (даётся тому, кто накопил необходимое количество пенсионных баллов) или накопительной (страховые взносы работодателя и инвестиционные доходы от них; либо пополнение счета самим работником). Плюс к этому – сумма пенсионных баллов (с учётом стоимости пенсионного балла в тот год, когда назначена пенсия).

Пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума. Если вдруг складывается такая ситуация, то на основе заявления пенсионера устанавливаются дополнительные социальные выплаты. Работающие пенсионеры рассчитывать на такие выплаты не могут. Базовая часть пенсии может превышать минимум по достижении пенсионером 80-летнего возраста; у пенсионеров, имеющих иждивенцев или работающих в трудных климатических условиях. Размер трудовой пенсии зависит от трудового стажа, возраста выхода на пенсию (прибавка будет тем выше, чем дольше проработает человек с того дня, когда уже мог бы выйти на пенсию), заработной платы, страховых или накопительных отчислений и т.д. В новом законе о пенсии введён ГПК – годовой пенсионный коэффициент, т.е. результат работы гражданина за год.

В России планируется провести пенсионную реформу с 2019 года по 2028 год, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста. Эта мера необходима, так как продолжительность жизни людей увеличилась, очень скоро баланс между работающей частью общества и нетрудоспособной будет сильно нарушен. Речь в этом случае о повышении пенсий идти не будет, скорее всего, возникнут затруднения с пенсионными выплатами. А так, высвободившиеся средства пойдут на увеличение пенсий. И это общемировая тенденция.

Источник : https://cccp.temadnya.com/2471224985666194370/

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