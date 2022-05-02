Сегодня в мире очень много известных икон, которые являются чудотворными и помогающими людям по их просьбам и молитвам. К таким относится Феодоровская икона Божьей Матери. Этот образ имеет довольно древнюю историю чудес, обретений, исцелений. Верующие обращаются к ней во многих печалях и горестях, получая утешение по своим молитвам.
В этой статье мы рассмотрим разные легенды, в которых упоминается икона Божьей Матери Феодоровская, в чем помогает этот образ, как перед ним молятся, а также историю ее обретения.
Легенды о появлении иконы
Первые упоминания об этом образе появились приблизительно в середине XIII столетия. Однако написана она евангелистом Лукой. Существует несколько преданий о вторичном обретении этой иконы на Руси, и все они довольно противоречивы. Но впервые образ был найден в старой деревянной часовеньке возле города Городца. Это место было отмечено благодатью, и через некоторое время тут был построен Городецкий Феодоровский монастырь.
Дальнейшая история иконы Феодоровской Божьей Матери довольно туманна. Считается, что именно этим образом в 1239 году Ярослав Всеволодович благословлял своего сына Александра Невского на брак. Он сочетался супружескими узами с полоцкой княжной Брячиславой.Признаком этого действия является второе изображение, которое содержит на своем обороте Феодоровская икона Божьей Матери, а именно св. муч. Параскевы, которая еще именуется Пятницей. Она считается покровительницей Полоцкого княжеского дома.
Как бы то ни было, после 1238 года, когда на страну было нашествие хана Батыя, часовня, как и многие другие строения, была разграблена и совершенно разрушена. Ее просто сожгли. Все думали, что икона была утеряна. Однако прошло совсем немного времени, и образ был обретен вновь. И вот тут существует несколько легенд об этом событии.
Повторное обретение иконы
Самой популярной легендой, в которой упоминается Феодоровская икона Божьей Матери (фото представлено ниже) и ее повторное обретение, является следующая. В городе Костроме появился воин, который прошел через все улицы с этим образом. На следующий день ее нашел Василий Ярославович, младший брат Александра Невского. Это произошло на берегу речки Запрудни. Событие это произошло в 1263 году. Найденный образ опознали жители Городца. А воин, который принес ее, – это был вмч. Феодор Стратилат.
Вторая легенда по месту действия отличается лишь в том, что найдена она была в 1239 году (через год после пропажи), и нашел ее Василий Квашня, тогдашний князь Костромы. Образ был обнаружен на дереве возле реки, а после перенесен в храм. Икона сразу стала почитаемой и способной творить чудеса. В дальнейшем еще не одна молитва перед иконой Феодоровской Божьей Матери спасала этот город от различных напастей.
Исследование иконы и ее иконография
Следует заметить, что по поводу происхождения иконы ведутся некоторые споры среди специалистов. Некоторые считают, что она была писана на заказ с иконы Владимирской (но расходятся во мнениях, для кого), так как иконография этих образов очень похожа. Обе их можно отнести к типу “Умиление”, но чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери имеет ряд особенностей и отличительных черт.
Например, сохраняется главная черта образов этого типа – Младенец обращается к Матери и обнимает ее за шею, дотрагиваясь своей щекой к ее щеке. Однако отличие от Владимирского образа в том, что маленький Иисус сидит на руке Матери. Такое изображение больше присуще для икон типа “Одигитрия”. Далее стопы Младенца изображены так, что кажется, он делает шаг. Причем руки Матери и ткань Мафория изображены таким образом, что образуется символическая чаша, в которую опущены ноги Христа. Это символическое изображение сосуда, в который опускаются просфоры и наливается вино во время Евхаристии.
Одежды Богородицы пурпурного цвета, который в древние времена являлся символом царской власти. А еще позже в христианской традиции смысл этого цвета стал относиться к страданиям Христа. Одежды Младенца символизируют его воплощение. Плащ Христа покрыт золотыми лучами ассиста. В древности золотой цвет являлся не только божественной символикой, но и в плащи такого цвета заворачивали императоров при погребении. Следовательно, эта деталь облачения имеет двойной смысл.
Обнаженная ножка Христа символизирует воспоминание о его страданиях. В целом весь образ Феодоровской иконы – это не только ласкание Матери и Сына, но и их прощание. Такое можно увидеть на иконах, которые относятся к оплакиванию и погребению Христа. Богоматерь на этих образах имеет скорбный лик.
Отличительной особенностью Феодоровского образа также является то, что на его обороте находится еще одно изображение святой, предположительно Параскевы Пятницы. Тут несколько вариантов появления этого изображения. По одному из них, образ был написан, когда Александр Невский сочетался браком, а святая – это была покровительница дома невесты. По второй версии икона считалась запрестольной, так как у нее внизу было когда-то древко (что непосредственно указывает на это). Подобные иконы выполнялись когда-то в Византии.
Значение иконы
Для русского народа значение Феодоровской иконы очень велико. В свое время она не раз спасала страну от различных напастей. К примеру, в 1272 году князь Василий выступил из Костромы в поход против татар, захватив с собой образ Божьей Матери. По свидетельствам очевидцев, она испускала яркие лучи, которые опаляли врагов. Благодаря этому и была одержана победа.
Более известной икона стала после окончания Смутного времени, когда на престол взошел Михаил Романов. Это случилось в 1613 году. С тех пор образ считался покровителем царской семьи, с него были написаны многочисленные списки, некоторые сохранились и до наших дней. Следует отметить, что верующими до сих пор почитается икона Божьей Матери Феодоровская. В чем помогает она простым христианам, можно прочесть ниже.
В чем помогает икона
Не только стране покровительствует и оказывает помощь икона Божьей Матери Феодоровская. В чем помогает образ в обычной жизни? Она считается покровительницей женщин, тех, кто собирается замуж или только планирует, а также будущих мам. Если в вашей семье имеются какие-то разногласия, и вы хотите сохранить мир и найти потерянное взаимопонимание, то также стоит обратиться к образу.
Помощь в трудных родах или возможность забеременеть для женщины – вот в чем чаще всего помогает Феодоровская икона Божьей Матери. Молитва, чтобы забеременеть, довольно проста, ее нужно читать каждый день. Обращаться к Богородице нужно смиренно, с чистой душой и большим желанием родить ребенка. На сегодняшний день очень много случаев, когда такие молитвы на самом деле помогали. И помимо этого, женщины еще и избавлялись от своих болячек, что тоже способствовало удачной беременности.
Молитва и акафист Феодоровской иконе Божией Матери. Помощь в мирских делах
Обращаться к Феодоровской иконе можно в разных случаях (как было написано выше). Чаще всего это делают женщины. Существует несколько молитв для чтения в разных случаях. Конечно, обращаться к Богоматери нужно каждый день, для этого можно приобрести небольшой домашний образ. Но желательно съездить в то место, где находится чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери. Молитва перед этим образом принесет больше пользы, но при этом ваше сердце должно быть чисто, и вы действительно должны желать ребенка или изменения ситуации в вашей семье. А также быть готовыми к этим переменам.
Обычно для возможности забеременеть нужно читать почти весь акафист Феодоровской иконе Божией Матери. А после и молитву. Желательно об этом поговорить с батюшкой, чтобы он дал наставление.
Чудеса, связанные с иконой
За всю историю образа икона Божьей Матери Феодоровская чудеса видела немалые. Самым первым чудом было ее спасение из горящего храма, когда его разорили татаро-монгольские войска, а потом ее удивительное обретение. Когда икону перенесли в Кострому в собор, она в 1260 году спасла город от разорения тех же монгол, которые в то время нападали на Русь. Лучи света, исходившие от образа, заставили противников спасаться бегством, а князь на месте победы велел установить крест, а позже и каменную часовню. С тех пор Феодоровская икона считается защитницей Земли Русской.
Также происходили и менее глобальные чудеса, но такие же значимые. Люди, которые начали ходить на паломничество к чудотворной иконе, стали обретать исцеление (особенно это касалось женщин). Многочисленные семьи, которые долго не могли зачать ребенка, вдруг по своим молитвам получали эту возможность. Женщины, которые имели болезни и вследствие этого тоже не могли зачать ребенка, выздоравливали и рожали. Во всем этом им помогала Феодоровская икона Божьей Матери. О чем молятся образу и для чего к нему обращаются, теперь понятно.
День почитания иконы
Как видно, чудотворная Феодоровская икона Божией Матери помогает в разных ситуациях, причем каждому воздается по его молитвам. А празднование в честь этого образа совершается два раза в году. Первый раз это происходит двадцать седьмого марта по новому стилю (или четырнадцатого марта по старому), а второй раз – двадцать девятого августа по новому стилю (шестнадцатого по старому).
В первом варианте – это дань традиции, память о том, что в 1613 году была завершена Смута, а на престол взошел царь Михаил Федорович. Следует отметить, что это число закрепилось лишь с 1620 года, ранее праздник определялся постом. Также нужно сказать, что было выдано указание о том, что этот день приравнивается к празднику Благовещения и отмечается с большой пышностью даже в дни поста. А второй вариант приурочен ко дню чудесного обретения иконы.
Церкви и храмы, которые освящены в честь иконы, а также места, где можно найти ее списки
Феодоровская икона Божьей Матери, молитва которой имеет большую силу, древняя и чудотворная. За всю историю ее существования с нее написано множество списков (большая часть которых была создана после восхождения на трон Михаила Романова), которые размещали во множестве храмов. Некоторые из них также были освящены в честь нее. Рассмотрим список храмов.
- Феодоровский собор, который находится в Феодоровском монастыре в древнем городе Городце.
- Феодоровский Государев Собор. Он был построен в Царском Селе и принадлежал монаршей семье.
- Феодоровский собор города Санкт-Петербурга. Он был построен к 300-летию правления династии Романовых. Строительство было окончено в 1913 году. Также в этом году были освящены его приделы.
- Феодоровская церковь в городе Ярославле. Имеет древнюю историю, была построена еще в далеком 1680 году.
Самый главный чудотворный образ находится в городе Костроме, в Богоявленском соборе. Именно этой иконе уже более восьми веков, именно она помогала Александру Невскому, а после была заступницей и покровительницей монаршей семьи Романовых. Список с этого образа, который почитается, находится в Царском Селе в городе Пушкине. Его писали для царя Николая II в честь пятнадцатого года его правления.
Сегодня список Феодоровской иконы находится в Кашинском Клобуковом монастыре, который находится в Твери. Он имеет довольно древнюю историю, и некоторое время находился в запустении. В 1994 году он был восстановлен, и в 2004 году в монастырь привезли Феодоровскую икону, освятив, таким образом, список с нее, который был написан специально для монастыря. Последний там и оставили.
Также образ можно найти и в других церквях, например, в храме Святителя Николая в Кленниках, в храме Илии Пророка, в Обыденском переулке, в малом соборе Донской иконы Божией Матери в Москве.
Отзывы верующих об этой иконе
Сегодня благодаря средствам массовой информации и Всемирной сети Интернет, можно узнавать о разных событиях гораздо быстрее и более полно. Особенно люди оставляют благодарности и положительные отзывы, если произошло что-то хорошее, то, что уже давно не могло случиться. Так, например, можно узнать о чудесных исцелениях, которые случились благодаря Феодоровской иконе Божьей Матери. Очень многие паломники, которые специально приезжали в Кострому, чтобы поклониться и помолиться образу, через некоторое время становились здоровыми. Многие женщины смогли родить долгожданного ребенка или благополучно разрешиться от бремени.
Чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери, отзывы о которой, можно сказать, что восхитительны, часто совершает паломничества по городам России и не только. В это время множество страждущих приходят ей поклониться, особенно если у них нет возможности съездить в Кострому.
Например, произошел удивительный случай в городе Москве, когда там была икона. К ней за помощью пришли супруги, которые ждали четвертого ребенка. Прежние три раза у женщины были трудные роды, в этот раз они переживали, что будет так же. Однако все прошло на удивление легко.
И таких случаев немало.
Заключение
Итак, теперь вы знаете, как была написана икона Божьей Матери Феодоровская, в чем помогает она страждущим, как к ней обращаться. Понятно, что ваши просьбы и мольбы будут сбываться только в том случае, если ваше сердце будет чисто и открыто для Бога, для его милостей. Обязательно нужно молиться каждый день, искренне желать исполнения мечты. Тогда Феодоровская икона Божьей Матери (в чем помогает образ - написано выше) и молитва к ней принесет результат.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2466926145934985539/
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