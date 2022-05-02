Сегодня в мире очень много известных икон, которые являются чудотворными и помогающими людям по их просьбам и молитвам. К таким относится Феодоровская икона Божьей Матери. Этот образ имеет довольно древнюю историю чудес, обретений, исцелений. Верующие обращаются к ней во многих печалях и горестях, получая утешение по своим молитвам.

В этой статье мы рассмотрим разные легенды, в которых упоминается икона Божьей Матери Феодоровская, в чем помогает этот образ, как перед ним молятся, а также историю ее обретения.

Легенды о появлении иконы

Первые упоминания об этом образе появились приблизительно в середине XIII столетия. Однако написана она евангелистом Лукой. Существует несколько преданий о вторичном обретении этой иконы на Руси, и все они довольно противоречивы. Но впервые образ был найден в старой деревянной часовеньке возле города Городца. Это место было отмечено благодатью, и через некоторое время тут был построен Городецкий Феодоровский монастырь.

Дальнейшая история иконы Феодоровской Божьей Матери довольно туманна. Считается, что именно этим образом в 1239 году Ярослав Всеволодович благословлял своего сына Александра Невского на брак. Он сочетался супружескими узами с полоцкой княжной Брячиславой.

Признаком этого действия является второе изображение, которое содержит на своем обороте Феодоровская икона Божьей Матери, а именно св. муч. Параскевы, которая еще именуется Пятницей. Она считается покровительницей Полоцкого княжеского дома.

Как бы то ни было, после 1238 года, когда на страну было нашествие хана Батыя, часовня, как и многие другие строения, была разграблена и совершенно разрушена. Ее просто сожгли. Все думали, что икона была утеряна. Однако прошло совсем немного времени, и образ был обретен вновь. И вот тут существует несколько легенд об этом событии.