Найди меня, если сможешь: любопытные факты о точке G

1. О ней узнали только в 80-х

Хотя понятие вагинального оргазма существует аж с 17 века, термин «точка G» появился только в 80-х. Любопытно, что эрогенная область, которая при правильной стимуляции может привести к сильному возбуждению, была названа в честь мужчины — Эрнста Графенберга, немецкого гинеколога и уролога. С 1940-х годов именно он активно изучал эту важную область.

2. Она является частью общего

Точка G — не отдельный объект на теле женщины, но часть клитоуретровагинального комплекса. В нем есть несколько структур, которые могут вызывать приятные ощущения во время стимуляции. И никогда нельзя сказать наверняка, работает сейчас точка G, что-то другое или целая команда «специалистов».

3. Исследовать ее непросто

Вопрос о том, существует или нет волшебная точка, до сих пор стоит как раз потому, что и некоторые современные исследования не смогли ее обнаружить. Но в этих работах всегда есть проблема с методами, потому что ощущения во время секса — вещь очень персональная и основанная всегда на словах добровольцев, но не на каких-либо объективных характеристиках.