Пророческие иконы монаха Авеля

О пророческих иконах монаха Авеля многие столетия ходят мифы и легенды. Долгое время иконы считались утраченными навсегда, а многие вообще считали их выдумкой. Судьба икон столь же непостижима, сколь непостижима и судьба написанных на ней пророчеств.

Кто такой монах Авель

Монах Авель, в миру Василий Васильев — русский православный монах, предсказавший, согласно некоторым источникам, целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков, в том числе даты и обстоятельства смерти российских самодержцев, начиная с Екатерины II, общественные потрясения и войны.

Василий Васильев родился 18 марта 1757 года в Тульской провинции Московской губернии в семье хлебопашца и коновала Василия и его жены Ксении. Пережив в юные годы тяжёлую болезнь, решил уйти в монастырь, однако родители воспротивились этому решению и против воли женили Василия.



Прожив семейной жизнью десять лет он в итоге сбежал из деревни, оставив жену и троих детей. Получив откупную у своего барина, Льва Нарышкина, добрался до Валаамского монастыря, где принял монашеский постриг. В монастыре прожил только год и затем он «взем от игумена благословение и отыде в пустыню». После нескольких видений монах Авель окончательно ушёл из Валаамского монастыря и отправился по миру.

После девяти лет скитаний остановился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где написал свою первую пророческую книгу. В ней говорилось о том, что императрица Екатерина II скончается через восемь месяцев. Епископ Костромской и Галицкий Павел, которому была показана эта книга, решил сдать монаха в руки губернатора, который посадил Авеля в острог и затем отправил в Санкт-Петербург. В Петербурге о нём было доложено императрице.Екатерина II пожалела монаха и вместо казни велела посадить Авеля в Шлиссельбургскую крепость. Вскоре, однако, предсказание сбылось, на престол взошёл Павел I. Впоследствии монах Авель был сослан в Кострому, где предсказал дату смерти нового императора, за что 12 мая 1800 года был заключён в Петропавловской крепости.



После смерти Павла I монах Авель был сослан в Соловецкий монастырь, который ему было запрещено покидать. В монастыре монах написал новую книгу, в которой предсказал сожжение Москвы французами. После того как предсказание свершилось, Александр I велел освободить Авеля.

Летом 1813 года монах побывал в Санкт-Петербурге, впоследствии на Афоне, в Константинополе, Иерусалиме. После странствий Авель поселился в Троице-Сергиевой Лавре. 24 октября 1823 года он поступает в Серпуховской Высоцкий монастырь. Опасаясь преследований, в июне 1826 года покинул его, был задержан в Тульской губернии и заключён по приказанию императора Николая I в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь.

Скончался монах авель 29 ноября 1841 года, погребён в Суздале, за алтарём Никольской церкви Спасо-Евфимиева монастыря. В приписываемых Авелю сочинениях приводится ряд других предсказаний: свержение монархии в России, обе мировые войны, Гражданская война в России.

Икона великомученика Николая

Первая пророческая икона написана иконописцем Лазарем по просьбе Павла I по пророчеству ясновидца Авеля о последнем царе. Послание Павла I гласило: «Моему потомку Николаю, в день Иова Многострадального родившегося, вскрыть в сотую годовщину моей смерти». К посланию была приложена эта икона, написанная в мае 1798 года, за 70 лет до рождения Николая II.



Николай Второй знал о данном послании и в соответствии с завещанием своего предка решил вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных взоров. Вот как описывают это событие современники последнего императора России:

«В утро 12-го марта 1901-го года и Государь и Государыня были очень оживлены, веселы, собираясь из Царского Александровского дворца ехать в Гатчино вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились, как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселые, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в том ларце, то никому, даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что при случае, Государь стал поминать о 1918-ом годе, как о роковом годе и для него лично, и для династии».

В горниле событий, которые произошли в будущем, об иконах Авеля забыли на долгие годы. Те, кто знал об их существовании считали, что они были уничтожены большевиками. Но иконы имеют свойства являться миру тогда, когда сочтут это нужным. Вот и эта явилась в 2000-е годы.

Прежде всего, потрясает невероятное портретное сходство того образа Николая Второго, который был начертан на иконе за 70 лет до его рождения, с реальным образом царя. Поименован он как «Великомученик Николай». Вокруг портрета святого, как и принято в иконописи, начертаны жития, но не те, которые уже состоялись, как обычно это бывает, а именно БУДУЩИЕ ЖИТИЯ. Совпадение этих будущих житий с реальными событиями просто невероятное.

При этом рядом с некоторыми изображениями сохранились на полях надписи, некоторые надписи, возможно, истерлись. В тех образах жития, которые были предначертаны в предсказаниях Авеля, мы видим:

• измену военных (змеи над шатром); на полях есть надпись «предательство»;

расстрел царя – под этим сюжетом есть надпись «расстрелян с семьей»;

• распри и нестроения над его могилой (не прекращающиеся до сих пор споры о «лжеостанках»)

• измена в виде змей над его могилой и надпись на полях иконы: «захоронен в неизвестном месте».

Таким образом, эта икона не только полностью подтверждает сам факт пророчеств монаха Авеля, данных им Императору Павлу Первому (что иногда ставится под сомнение), но и удивительную глубину и прозорливость этих пророчеств. Она также развеивает в прах всякие сомнения о том, что якобы канонизация Николая Второго и Царской семьи была произведена необоснованно.



Божий промысел таков, что святость Николая Второго была предначертана еще за 70 лет до его рождения… Наконец, из надписи на иконе следует, что Николай Второй является именно великомучеником, а не страстотерпцем, хотя это имеет значение только лишь с позиций того, кем он был умучен и убит, — своим, христианским, народом, или иноверцами.

Икона Рождество Богородицы



Вторая пророческая икона монаха Авеля является намного более интересной с точки зрения современности, так как одно из предсказаний на ней должно исполниться очень скоро, в 2024 году.

Считается, что икона Рождество Богородицы была написана келейником провидца Авеля иконописцем Лазарем в марте 1796 года, за 8 месяцев до кончины Екатерины II. Икона писана по заказу Императрицы, а пророчества размещены на полях иконы. После этого Авель вместе с иконописцем был сослан в Петрокрепость, что на Ладоге.

На иконе изображено Рождество Богородицы, которое отмечается 21 сентября по новому стилю или 8 сентября по старому.

• Надпись сверху иконы: »Рождество Пресвятыя Богородицы"

• Слева: «В лето 5035 воссия деже на престоле чадо твое велиже творитися лета 4 и 4 месяца и дни 4 года».

• Внизу: «5263 взыде на престол имаше родивый благословенный по войне зело престрашней. В год же 6019 прииде окончание мира сего тленнаго сугубо зело грешнаго бысть потому. Аминь»

• Справа: «Во дни праздника Святыя иконы сия прииде до дар святых яко царь, двухкрат имя его, до дар святых».

Первая часть этого пророчества сбылась быстро, так как царствование сына Екатерины Павла Петровича продлилось день в день: 4 года, 4 месяца и четыре дня. Не совсем ясно по какому летоисчислению указаны даты, но в предсказании есть четкое событие, к которому можно привязаться. Зная, что император Павел I взошел на престол в 1796 году по современному календарю, а в пророчестве указано «В лето 5035», не сложно вычислить даты и остальных предсказаний Авеля.

Следовательно, нижнее пророчество о приходе на престол Царя благословенного по войне зело престрашней, то есть после войны очень страшной — день празднования Рождества Богородицы (8 сентября, если считать по старому стилю, либо 21 сентября, если считать по новому), 2024 года.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2407494783424269246/

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