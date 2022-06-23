Роман Сладкопевец: житие, икона, акафист

Каждый, кому довелось побывать на православном богослужении, обращал внимание на необыкновенную красоту церковного пения. Его звуками сопровождаются практически все службы, совершаемые в течение года. Особым же великолепием радуют они прихожан в дни праздников, направляя все их помыслы к вышнему миру.

Одним из тех, кто посвятил свою жизнь созданию этих замечательных песнопений, был преподобный Роман Сладкопевец, память которого отмечается 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Детство и юные годы будущего святого

Святой Роман - грек по происхождению - родился в 490 году в небольшом сирийском городе Емесе. С ранних лет он ощутил своё призвание в служении Богу и вел благочестивую жизнь, удаляясь от мирских соблазнов. Едва выйдя из отроческих лет, Роман устроился пономарём в одну из церквей Берита - так назывался в те годы нынешний Бейрут, а когда на византийский престол взошёл благочестивый император Анастасий I, он переехал в Константинополь и стал служить в церкви Пресвятой Богородицы.

И здесь, в столице православной Византии, прославился своим исключительным благочестием будущий святой Роман Сладкопевец. Житие его в полной мере рисует нам картину постоянного духовного подвига, творимого молодым человеком.

Козни завистников

Все его дни были наполнены постами, молитвами и богомыслием. Подобное рвение к служению Господу не осталось незамеченным, и вскоре Роман Сладкопевец был принят пономарём в храм Святой Софии - мировой центр православия тех лет.

Не обученный с детства грамоте и лишённый возможности читать духовную литературу Роман тем не менее превосходил своими богоугодными делами многих книжников. За это он снискал любовь патриарха Ефимия - человека высоких душевных качеств, который стал его наставником и покровителем. Однако подобное расположение предстоятеля церкви вызвало зависть у многих клириков, увидевших в молодом пономаре патриаршего фаворита.

Известно, что зависть часто толкает людей на подлые поступки. Это в равной степени относится и к мирянам, и к духовным лицам. Вот и многие из числа константинопольского духовенства возроптали на патриарха и пытались строить Роману всякие козни, чтобы унизить его в глазах предстоятеля церкви. Однажды им это удалось.

Конфуз во время праздника

Как-то раз, в праздник Рождества Христова, в храме присутствовал лично император и его приближённые. Служба велась очень торжественно, и всё было исполнено подобающего благолепия. Роман Сладкопевец, как и следовало ему по скромной должности, был занят тем, что расставлял в храме светильники. Лукавые же клирики заставили его выйти на амвон и петь с него хвалебную песнь Богу, что совсем не входило в его обязанности.

Сделали они это из коварства: Роман, не обладая в то время ни слухом, ни голосом, необходимыми для пения, должен был неминуемо осрамиться. Так и получилось. Став всеобщим посмешищем и претерпев унижение, молодой человек, упав пред образом Пресвятой Богородицы, молился и горько плакал от обиды и отчаяния. Вернувшись домой и даже не вкусив пищи, Роман уснул, и в тонком сновидении ему явилась сама Царица Небесная и, протянув ему небольшой свиток, велела открыть уста. Когда он это исполнил, Пресвятая Дева вложила в них свиток и повелела его съесть.

Великий дар Богородицы

Проглотив хартию, будущий святой пробудился, но Матерь Божия уже его покинула. Ещё не вполне осознав случившееся, Роман вдруг ощутил в себе разумение Учения Божьего. Это произошло оттого, что Пресвятая Дева отверзла его ум для познания мудрости, заключённой в Священном Писании, как некогда Христос сделал это своим ученикам. Ещё недавно мучимый обидой и унижением, теперь он в слезах благодарил Царицу Небесную за те познания, которые она даровала ему в мгновение ока.

Дождавшись часа, когда во время всенощного бдения следовало воспеть праздничное песнопение, Роман Сладкопевец уже по собственной воле поднялся на амвон и пропел сочинённый им самим кондак таким дивным голосом, что все находившиеся в храме застыли от изумления, а когда опомнились, пришли в неописуемый восторг. Это был кондак, исполняемый и поныне в православных храмах в честь Великого праздника Рождества Христова.

Посрамление завистников и милость патриарха

Этому чуду подивился и присутствовавший в храме патриарх Анастасий I. На его вопрос о том, откуда Роману известно это дивное песнопение и как он сподобился вдруг обрести дар его исполнения, пономарь не стал скрывать происшедшее с ним, но во всеуслышание поведал о явлении ему Царицы Небесной и о благодати, излитой на него.

Обо всём без утайки рассказал святой Роман Сладкопевец. Житие этого угодника Божия повествует о том, что, услышав его слова, все те, кто ещё недавно строил ему козни, устыдились своих поступков. Они раскаялись и просили у него прощения. Патриарх же незамедлительно возвёл его в сан диакона, и с тех пор Роман Сладкопевец щедро делился дарованной ему премудростью книжной со всеми, кто приходил в храм. Именно Анастасий I назвал святого Романа Сладкопевцем. С этим именем он и вошёл в историю христианской церкви.

Педагогическая и композиторская деятельность святого

Окружённый всеобщей любовью диакон Роман стал учить пению всех желающих, отбирая среди них особо одарённых. Используя дар, данный ему свыше, он занимался серьёзной работой по организации церковных хоров в Константинополе и весьма преуспел на этом поприще. Благодаря его стараниям церковное пение приобрело невиданные до той поры благолепие и гармоничность.

Помимо этого святой Роман Сладкопевец прославился и как автор множества богослужебных песнопений. Ему принадлежат более тысячи гимнов и молитв, воспеваемых уже в течение многих веков. В наши дни ни один православный праздник не обходится без исполнения его произведений. Особую известность приобрёл написанный им акафист Благовещению Божьей Матери. Он исполняется ежегодно, во время Великого Поста. Его особенность состоит в том, что он явился образцом, на основании которого писались акафисты во все последующие столетия.

Поэтический дар преподобного Романа

Помимо композиторской деятельности святой Роман Сладкопевец вошёл в историю и благодаря ещё одной стороне своего творчества - поэтической. Тексты всех его произведений были написаны на греческом языке и знакомы нам лишь в славянском переводе. Многие исследователи, изучавшие их подлинники и свидетельствующие, что написаны они редким стихотворным размером, известным как тонический, сходятся во мнении, что именно святому Роману мировая литература обязана сохранением и распространением этой уникальной стихотворной формы.

Большое по объёму и бесценное по содержанию музыкально-поэтическое наследие Романа Сладкопевца известно нам во многом благодаря трудам немецкого историка-византиниста Карла Крумбахера, издавшего в конце XIX века полное собрание его гимнов. По заявлению учёного, творения Романа по поэтической силе, глубине заложенных в них чувств и одухотворённости во многом превосходят произведения иных греческих авторов.

Конец жизни святого Романа

Ушёл из земной жизни Роман Сладкопевец в 556 году. Незадолго до своей блаженной кончины он постригся в монахи и стал иноком расположенного недалеко от Константинополя монастыря Авасса. Там и прошли его последние дни. Вселенская церковь по достоинству оценила его богоугодную жизнь и то богатое музыкальное и поэтическое наследие, которое он оставил после себя. Решением одного из Соборов он был причислен к лику святых. Был написан акафист Роману Сладкопевцу и одна из первых редакций его жития.

Храм при консерватории

Своеобразным памятником прославленному поэту и композитору является храм Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской государственной консерватории. Именно здесь с особой теплотой чтят память этого святого и День Романа Сладкопевца: 14 октября отмечается как профессиональный праздник. В этом нет ничего удивительного, ведь люди, собравшиеся в стенах консерватории, получили от Бога тот же музыкальный дар, что автор гимнов, пришедших к нам из VI века. Для всех студентов и преподавателей небесным покровителем является Роман Сладкопевец. Икона, на которой представлен его святой образ, пользуется здесь особым почётом.

Всей своей жизнью святой преподобный Роман Сладкопевец явил пример того, как Предвечный Творец ниспосылает дары свои в ответ на чистую и искреннюю любовь к нему, как щедро изливает благодать на тех, чьё сердце ему открыто и кто готов отвергнуть земную суету, став на путь высокого служения.

Источник

А вы знали об этом?

У православного христианина есть одна принадлежность – ко Христу. И символом этого издавна является нательный крестик на шее. Такого человека и Бог благословляет, и святой ангел оберегает. А у татуированного все может быть диаметрально противоположно. Тем же, кто нанес на тело откровенно языческие татуировки, конечно же, стоит исповедоваться в этом грехе, и Господь обязательно простит их и восстановит утраченную духовно-телесную гармонию.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43957655087 )

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Молитва святителю Луке Крымскому о выздоровлении https://otari.mirtesen.ru/blog/43258873236/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!