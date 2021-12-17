Что было в записке, которую больной Ленин тайно передал врачу

По свидетельству Элизабет Лермоло, находившейся за решеткой по делу об убийстве Кирова, Гавриил Волков, который тоже попал в тюрьму Ленинграда в это время, поведал ей любопытную историю. Якобы Ленин тайно передал Волкову записку сенсационного содержания. Вождь обратился к врачу с просьбой, которую тот так и не выполнил.

Согласно официальному медицинскому заключению, Владимир Ильич Ленин в последние годы жизни страдал атеросклерозом сосудов. Заболевание протекало скачкообразно: периоды ремиссии сменялись резким ухудшением состояния здоровья. Даже после того, как у Ленина случился серьезный приступ, медсестра М. М. Петрашева вспоминала: «Это были мгновенные параличи, быстро проходящие. Когда он начал ходить, был случай он упал во время такого паралича». У Владимира Ильича также наблюдались нарушения речи. Та же Петрашева свидетельствовала: «Врачи просили его назвать какой-нибудь предмет, а он не мог. Просили написать, тоже не мог».

Примечательно, что, как указано в издании «Сталин в жизни» Е. Н. Гуслярова, Ленин начинал себя плохо чувствовать, когда его жена Надежда Крупская отлучалась из Горок, где тогда проживали Ульяновы. Однажды Крупскую вызвали в Москву. Надежды Константиновны не было всего 3 дня, но по возвращении она не узнала супруга. До такой степени Ильича изменила болезнь. Пока Крупская была рядом, вождь быстро шел на поправку. Однако вскоре Надежда Константиновна вновь оставила его для того, чтобы уладить какие-то партийные дела в Кремле. На этот раз ее отсутствие затянулось, и Ленин чах прямо на глазах. Связаны ли были отлучки Крупской из Горок с ухудшением здоровья Владимира Ильича, так и осталось загадкой.



Впрочем, Гавриил Волков считал, что причинно-следственная связь между поездками Надежды Крупской и прогрессирующей болезнью Ленина все-таки существовала. Волкова часто называют врачом Владимира Ильича. Некоторые считают, что он был личным шеф-поваром вождя, а историк Владлен Сироткин утверждает, что Волков совмещал две должности: повара и коменданта усадьбы. Как бы то ни было, Гавриил Волков входил в круг людей наиболее приближенных к больному Ленину. Возможно, именно это стало причиной ареста врача-повара после смерти Ильича.

Именно в тюрьме Волков и познакомился с Лермоло, оказавшейся за решеткой по делу об убийстве Кирова, случившегося в 1934 году. Гавриил Волков поведал Лермоло любопытную историю. Однажды утром, когда Надежда Крупская снова уехала в Москву, Волков принес Ленину чай. Вождь, потерявший способность говорить, отчаянно пытался что-то сказать повару с помощью жестов. В конце концов, так ничего и не добившись, Владимир Ильич наскоро написал записку, которую сунул в руку Волкову. В этот момент в комнату вошел доктор Елистратов, но Волков успел спрятать клочок бумаги в карман. Чуть позже Гавриил Волков развернул послание и прочел: «Гаврилушка, меня отравили. Сейчас же поезжай и привези Надю. Скажи Троцкому. Скажи всем, кому сумеешь». Но Волков так и не рассказал никому о произошедшем.



Стоит отметить, что слухи о том, что Владимира Ленина отравили, всегда пользовались большой популярностью. Одни были уверены, что яд подмешали в пищу Ильича, другие утверждали, что отравляющие уколы делали вождю врачи. Но даже большинство сторонников подобных версий склоняются к тому, что история Гавриила Волкова — всего лишь легенда. Так, к примеру, считает Елена Прудникова, автор множества биографических книг. Аналогичного мнения придерживается и Зинаида Агеева, автор издания «Ленин: гений или авантюрист?». Дело в том, что у Ленина был парализована правая сторона тела, поэтому писать он никак не мог. К тому же письменных принадлежностей у больного Ильича не было.

Доводы Агеевой действительно довольно веские. Правую руку и правую ногу Ленина и в самом деле разбил паралич. В результате назначенного лечения движения немного улучшились, но полного восстановления ждать не приходилось. По сохранившимся свидетельствам, Владимир Ильич даже начал работать. Однако писал статьи не сам, а диктовал их стенографистке. Новый удар, поразивший Ленина, усилил паралич правой стороны тела и вызвал нарушения речи. Это случилось в марте 1923 года, после чего вождь и перебрался в Горки. Впрочем, в какой-то период наблюдался прогресс в восстановлении речи, чтения и письма. Историк Николай Зенькович отмечает, что с течением времени Ленин стал различать буквы, читать некоторые слова и даже тренировался в письме левой рукой.



Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/chto-bylo-v-zapiske-kotoruyu-bolnoy...

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