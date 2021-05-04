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Самые красивые ноги XIX века: графиня ди Кастильоне

Мы знаем, что нравы приличного общества 200 лет назад были чрезвычайно строги, однако нашлась среди светских дам одна женщина, которая как будто специально нарушала все мыслимые запреты, но при этом оставалась всегда на гребне успеха. Единственной преградой, которой она действительно страшилась, была старость.

Справочники называют эту женщину куртизанкой, но, судя по всему, юная флорентийка Вирджиния Ольдоини происходила из знатной семьи, так как в 16 лет она вышла замуж за графа Франческо де Кастильоне. Впрочем, родив мужу наследника, она решила, что перевыполнила супружеские обязанности с лихвой и ударилась в светские развлечения.

Молва приписывала молодой графине несколько любовников, но муж почему-то это терпел. Секрет был прост: Вирджиния не разменивалась по пустякам, и стала фавориткой самого Наполеона III. Эта связь длилась всего пару лет, но после перед красавицей были распахнуты двери всех европейских гостиных – то, что могло бы навсегда погубить репутацию женщины в те строгие времена, для этой красотки лишь добавляло пикантности. Она всегда, до последних дней, умела создавать вокруг себя ореол легкой скандальности, который ей, кажется, только добавлял очарования.

Микеле Гордиджиани. Портрет графини ди Кастильоне, 1862 год

Микеле Гордиджиани.

Портрет графини ди Кастильоне, 1862 год

Кстати, графиня де Кастильоне была именно той женщиной, которая из постели руководила европейской политикой: так, например, известно, что она по поручение своего кузена, графа Кавура, убедила Наполеона не препятствовать объединению Италии. А затем, в ходе франко-прусской войны она отговорила увлеченного ею Бисмарка от оккупации Парижа. Вот такими извилистыми путями иногда решаются судьбы наций.

Современники описывали графиню как удивительную красавицу. Принцесса Полина фон Меттерних так писала о ней: «Я словно оцепенела, околдованная волшебством ее красоты. У этой женщины была талия нимфы. Шея, плечи, руки, пальцы до того восхитительны, что казались выточенными из розового мрамора. Правильные черты лица, зеленые глаза и жемчужно-белые зубы наводили на мысль, что перед нами Венера, сошедшая с Олимпа». Ценители XXI века не всегда находят в этой женщине то неземное великолепие, но, вероятно, это потому, что наше поколение слишком избаловано идеальными красотками из мира кинематографа.

Графиня ди Кастильоне

Графиня ди Кастильоне

Для своего века графиня де Кастильоне стала идеалом женской красоты и одновременно с этим «званием» она приобрела одну страсть, которая, как говорят, разорила ее мужа. Обычно женщины той эпохи коллекционировали драгоценности, но слегка эксцентричная Вирджиния стала рабыней собственной красоты – она увлеклась фотографией.

Для графини де Кастильоне были изобретены многие приемы профессиональной фотосъемки

Для графини де Кастильоне были изобретены многие приемы профессиональной фотосъемки

Думаю, что современные красотки ее поймут, тем более, что многие приемы, популярные сегодня у звезд инстаграма, изобрела именно она. Фото со спины, лицо, отражающееся в зеркале, постановочные фотографии «в образе», эксплуатация невинной прелести собственных детей, – все это было когда-то впервые опробовано графиней де Кастильоне. Увлечение ее красотой разделял фотограф императорского двора Пьер-Луи Пьерсон, и несмотря на то, что стоимость одного снимка в те времена могла сравниться с ценой за настоящий портрет, до нас дошли более 400 фотографий прекрасной графини!

Графиня де Кастильоне – изобретательница постановочных фотографий

Графиня де Кастильоне – изобретательница постановочных фотографий

Считают, что именно Пьерсон уговорил фотогеничную аристократку на крайне смелый шаг. Сегодня звезды кино могут скандализировать общественность, снявшись в фильмах 21+ или в отдельных откровенных сценах, однако то, что вытворила перед камерой Вирджиния де Кастильоне, по уровню смелости даже сравниться с этим не может. Она позволила фотографировать свои обнаженные колени!

В середине XIX века женское тело было вполне четко поделено на «доступные взору» и «запретные» зоны. Если руки, шею и грудь можно было обнажать практически до неприличности (с современной точки зрения), талию следовало обтягивать, демонстрируя ее силуэт, то на ноги было наложено строжайшее табу. Приличная женщина могла «засветить» только носок туфли. Чтобы лодыжка случайно не оголилась во время езды верхом или при ветре, на улице требовалось носить высокие ботинки на шнуровке.

Шокирующие фото графини де Кастильоне

Шокирующие фото графини де Кастильоне

Подвязки же были самой эротичной деталью женского гардероба, и никакой другой аксессуар не был овеян столькими традициями, легендами и анекдотами, как этот. Хотя крепились чулки в те времена не очень высоко - под коленом или сразу над ним. Именно «по этой черте», несомненно, проходил «водораздел» между женщиной приличной и дамой полусвета. Да, в Париже уже с 1820 года танцовщицы плясали канкан, задирая юбки чуть выше колена, но это был, несомненно, самый вульгарный танец на свете и исполняли его только в самых злачных местах французской столицы. Впрочем, времена менялись. Уже в 1889 году в знаменитом кабаре «Мулен Руж» на Монмартре канканом и лодыжками танцовщиц любовались не только богема и аристократы, но и члены королевских семей, например, принц Уэльский и его свита. Возможно, что в этой смене трендов была заслуга и графини де Кастильоне.

Анри де Тулуз-Лотрек, афиша 1895 года

Анри де Тулуз-Лотрек, афиша 1895 года

Знатная дама смело позволила фотографу запечатлеть ее сначала просто без туфель и чулок, а потом уже и с голыми коленями. Причем эти откровенные фото она вовсе не прятала от людей, а даже рассылала всем знакомым, и особенно – тем мужчинам, которых планировала добавить в список своих побед. Возможно, любую другую даму общество за такие фокусы не простило бы, но эта женщина почему-то всегда была исключением из правил. Ноги графини ди Кастильони называли «самыми красивыми ногами века», любители собирали коллекции ее снимков, выкупая их или выменивая друг у друга, а хозяйка этих самых ног становилась все более популярной.

Графиня де Кастильоне

Графиня де Кастильоне

Однако век красавиц не долог. Прекрасная графиня, заметив признаки приближающейся старости, впервые в жизни проявила слабость. По сохранившимся воспоминаниям современников, она перестала выходить из своего дворца, занавесила все зеркала и затемнила окна, чтобы солнечный свет не подчеркивал то, что она пыталась не замечать. Однако любимое увлечение и тут помогло ей: женщина научилась сама ретушировать фотографии, и делала это в последние годы своей жизни весьма искусно, так что на пожелтевших снимках, хранящихся сегодня в музеях всего мира, мы видим ее по-прежнему прекрасной. А женские ножки, как она выяснила на практике, вообще неплохо держат оборону перед наступающей старостью, поэтому даже на поздних снимках эту часть своего тела она все так же охотно выставляла напоказ.

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