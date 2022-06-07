Александр Проханов: Сталин — помазанник божий

То, что Сталин одержал победу в 1945 году, сделало его помазанником божьим. Ведь это была священная война, священная победа. В центре которой фактически святой помазанник. Удивительно, но в современной церкви существует целое движение сталинистов.

Монахи, старцы, батюшки, верующие образуют целую среду православных сталинистов. Вы, наверное, знаете об этих курьёзах со стрельнинской иконой? (икона с изображение Сталина в стрельнинском храме. - Прим. ред.). Отец Евстафий. Или отец Пётр. Эти персоны просто вышли наружу, приобрели характер скандала, а на самом деле это огромное движение.

Старые большевики так и говорили: "Настоящая история началась в 1917 году. Всё, что было до этого, лишь прелюдия к ней". Но, как ни парадоксально, именно Сталин, хоть и не до конца, но во многом, вернул в историческое сознание народа мысль, что история страны началась не в 1917 году.

Именно Сталин вернул в русскую историю такие имена, как Невский, Суворов, Кутузов. Сталин был религиозным, а может быть, даже глубоко религиозным человеком, поэтому соотносил русскую историю с крещением. А раз соотносил с крещением, то соответственно признавал дохристианскую Русь.

Именно при Сталине начались бурные археологические раскопки русского неолита.

Сталин считал, что русский язык должен стать главным языком планеты, и при нём были лингвисты, которые считали, что санскрит - язык во многом русский, а все остальные вышедшие из санскрита языки - испорченные русские.

Короче говоря, Сталин понимал значение истории. Он понимал, что история - это не артефакты, не черепки, кости, надгробия или даже радиоактивные угли, позволяющие установить их возраст, а непрерывное сражение мифов.

Люди действительно испытывают ностальгию по этому периоду. Людям вообще свойственно испытывать сожаление по поводу любого утраченного прошлого. В Советском Союзе сожалели по поводу царского прошлого.

Помните фильм "Мой друг Иван Лапшин"? Прекрасный фильм о советской эпохе. Там как раз на фоне всех этих коммуналок, на фоне чудовищно бедного послевоенного быта живёт дух победившего народа, который пробивается через весь этот кошмар преступности и нищеты к грядущему свету. К космической мечте человека!

В этом фильме режиссёр таким вот образом обходится с атрибутикой послевоенной советской жизни, с этими коммуналками. И, между прочим, пафос этого фильма тоже, как и передач Молчанова-Парфёнова, адресован другой реальности: брежневской - из сталинско-послевоенной.

Так что, думаю, что сегодняшняя советизация телевидения проходит по другой линии. По линии кургиняновских передач "Суд времени". Обратите внимание, точка зрения телезрителей, следящих за историческими поединками Кургиняна с Млечиным и Сванидзе, в подавляющем большинстве случаев оказывалась на стороне Кургиняна, который придерживается советской трактовки основных исторических событий конца XIX - начала XXI веков. В пропорции 95 % к 5 %. И это серьёзнее, чем Парфёнов.

Безусловно, Советы предложили человечеству альтернативную форму бытия. Слагалось общество небывалое по своей форме и сущности, которое было ассиметрично всему тому, что демонстрировал мир. Это было общество, которое заявило, что оно готово основать своё бытие на принципах справедливости. Оно заявляло, что готово создать идеальный, по существу райский социум. Социум, в котором бы отсутствовали все издержки, дефекты, всё несовершенство, а осталось лишь совершенное бытие. Совершенный народ. Говорилось даже, что будет создаваться совершенное человечество.

По существу, советское общество было гигантским красным монастырём, в котором формировалось почти мистическое монастырское братство, ориентированное на сверхцели. На преодоление зла. А поскольку самое большое зло для человечества - это смерть, тема её преодоления нашла отражение в мировоззрении "красных". Тем более, что русские космисты уже глубоко занялись этой темой ранее.

Советский смысл, советская метафизика состоит в том, что Советы дерзновенно посягнули на то, на что никогда не посягали другие народы. А роль русских, находящихся в недрах этого проекта, колоссальна. Она, повторяю, космическая. Но сегодня нашему несчастному, сбитому с толку, потерявшему цели и ориентиры народу об этом рассказать некому. Напротив, ему сегодня объясняют, что прожитая им жизнь - историческая бессмыслица, причём, как советская, так и вообще вся русская.

То, что эта попытка не удалась, то, что этот проект в конце концов провалился, не отменяет его величия. Человечество обязательно попробует осуществить его ещё раз. Человечество обязательно попытается ещё раз построить общество на основах справедливости. В данном случае под справедливостью я имею в виду не социальную справедливость, как её понимали советские, а универсальное явление, принцип, на котором основано мироздание. Движение планет вокруг Солнца и звёздные материи!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Хотелось бы добавить к сказанному бездарным реаниматором издохшего утопического социализма коммунякой Прохановым :

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк, похожих на Проханова , которое универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми. По своей сути коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране. Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения. Надо бы спросить Проханова, изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму: «Не надоело ли ему безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!

Дорогие мои россияне! О какой иконе может идти речь и насколько позорен сам факт причисления изувера и нехристя Сталина к лику святых, когда именно по его приказу на заседании правительства 5 декабря 1931 г. было вынесено постановление о разрушении храма Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

Немаловажно также, что Сталин решил использовать церковь только тогда, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу ! Именно после этого Сталин восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное зловещее отношение Сталина к религии наблюдалось с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

Друзья! Мне очень интересно, когда подобные бездарные россияне, как Проханов, сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких бездарных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь именно эти деятели настолько отупели , что позорят свою Великую страну! Неужели им не стыдно, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!

Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище! Неужели в такой огромной стране не нашлось нормального русского, чтобы не выбирать серийного убийцу и палача неизвестной национальности Сталина, который к тому же вместе с Лениным устроил геноцид русского народа(только русских они уничтожил 65 миллионов)!Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

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