Дачи вождя народов: где любил отдыхать Сталин

Советскому человеку не под стать иметь какие-то излишества в своей жизни. Ему нужно было довольствоваться лишь самым необходимым. Квартира, дача, машина в СССР считалось роскошью, позволить их могли себе далеко не каждые, даже самые заслуженные работники с многолетним стажем.
И в то время вряд ли кто-то из простых людей догадывался, что тот человек, который в своих речах постоянно призывал к скромности в жизни и выносливости в трудностях, сам являлся владельцем нескольких дач и квартир, а ещё отдыхал за городом несколько раз в году.
О ком речь? Конечно же, о вожде и любимце пролетариев – Иосифе Виссарионовиче Сталине. Он имел несколько резиденций, расположенных в разных местах Советского Союза, но там вождь бывал не часто. Некоторые свои дачи ему удалось посетить лишь раз в жизни.
Первая, самая любимая дача Сталина
После революции многие резиденции известных личностей были покинуты, а их хозяева сбежали за границу. Эти дома заняла "верхушка власти", и Сталин в первую очередь. Он выбрал себе имение крупного нефтяного промышленника Левона Зубалова. Эта дача была не только самой первой, но и самой любимой, ведь на ней выросли дети вождя народов.
«Ласточкино гнездо»
Находится в Новом Афоне и по замыслу близка даче Гитлера «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах.Это дом на вершине горы в 458 м над уровнем моря с прекрасным видом на волны и скалы. Дачу построили в 1948 году, и Сталин наведывался туда довольно часто. Он любил сидеть в павильоне холодными ноябрьскими вечерами, укрывшись шинелью и покуривая трубку.
"Ближняя" дача
Ближняя дача построена 1933 году, а расположена она вблизи посёлка Волынское. Иосиф Виссарионович жил и работал именно в этой резиденции, потому что от Кремля до неё можно было добраться буквально за 15 минут.
На этой даче Сталин и ушёл в мир иной. Она была выстроена по проекту талантливого архитектора Мирона Мержанова. Правда, позднее Иосиф Виссарионович репрессировал этого славного зодчего и отправил в ссылку.
"Дальняя" дача
Дача, которую называли "дальней" располагалась в Подмосковье, в имении графов Орловых, а называлось она Семёновское. Эта резиденция очень похожа на "ближнюю" дачу как внутри, так и снаружи. Но здесь лидер бывал редко, ему больше по нраву приходилась "ближняя" дача.
Дача номер 27
Все мы – не вечные. И вождь народов тоже. Со временем возраст дал о себе знать, здоровье Сталина ухудшилось. Он стал часто посещать курортные районы для отдыха, и тогда для него начали строить резиденции в этих уголках страны. В 1931 году для него была построена дача в Абхазском поселке Мюссера.
Чтобы сохранить секретность, всем имениям вождя стали присваивать номера. Дача № 27 – это двухэтажное здание, в дворе которого был расположен бассейн, множество гостевых домиков, кинотеатр, отдельное здание для охранников прислуги.
Эту свою дачу вождь посещал довольно много раз – целых 8!Мюссерская дача
Холодная речка
Данная резиденция тоже находилась в Абхазии, между Сочи и Гаграми. Это было 3-х этажное строение, площадь которого составляла более 500 квадратных метров. Дача поражала своей роскошью: там была бильярдная, свой кинотеатр, даже личная гидроэлектростанция. Здесь Сталин бывал чаще, около 20 раз.
Зеленая роща
Эту дачу Сталин очень любил, и находилась она в Сочинском районе, неподалеку от Мацестинских вод. Здесь он бывал часто, подлечивая своё, с годами подшатнувшееся здоровье.
Дача номер 5 на озере Рица
Эти угодья вождя отличались скромностью в сравнении с другими, но она нравилась вождю своей прохладой. Здесь Сталин проводил время до тех пор, пока в других местах было слишком жарко.Дача №5
"Большие броды"
Очень живописная резиденция располагалась в Новгородской области на озере Валдай. Но она почему-то не пришлась по вкусу Сталину, он посетил её один раз, а после отписал главе администрации Ленинградской области Андрею Жданову.
Неизвестные резиденции вождя
Эксперты уверены, что это лишь те резиденции Иосифа Виссарионовича, о которых было известно. Но было ещё немало и тех, сведения о которых были засекречены.
Есть предположение, что очередная резиденция для вождя была построена под Самарой. Этот город был запасной столицей в случае захвата Москвы фашистами.
А вы как думаете, такое число мест для отдыха – это роскошь или все же необходимость для человека, занимавшего столь высокий и ответственный пост?
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для тех времен) и полное государственное обеспечение , оставил довольно скромное наследство. Красивый и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» Сталина этот закон не распространялся. Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин.
Ведь именно поэтому он создал Сталинскую премию, причём финансироваться сия премия должна была исключительно из личных денег вождя, иначе какая же она Сталинская, если из государственных денег платиться будет? Согласно легенде, подтолкнула Сталина к созданию Сталинской премии Любовь Орлова, которая посоветовала вождю создать Орден Сталина, например. Данная идея Сталину не понравилась, но он решил создать денежную Сталинскую премию, причём финансироваться сия премия должна была исключительно из личных денег вождя, иначе какая же она Сталинская, если из государственных денег платиться будет?В итоге была учреждена Сталинская премия трёх степеней – первой степени – 100 000 рублей (10 автомобилей), второй – 50 000 рублей, третья – 25 000 рублей. Учитывая тот факт, что за год стали выдавать около 80 Сталинских премий различных степеней, можно понять, насколько богатым и состоятельным был авнтюрист Сталин .Выдавались премии изобретателям, академикам, хирургам, конструкторам и так далее, но только за выдающиеся для страны достижения, изобретения, новации. Получали Сталинскую премию деятели в области народного хозяйства, оборонной промышленности. Вишневский, кстати, за мазь свою получил в военные годы Сталинскую премию.
Кроме того, из воспоминаний дочери Сталина он был настолько скуп, что живя на полном государственном обеспечении и зарабатывая баснословные для того времени деньги, давал очень мало денег на расходы своим детям и скрупулезно накапливал и прятал сбережения, многие из которых так и не были найдены и неизвестно куда пропали ! А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач), некоторые из которых Сталин посетил лишь один раз в жизни, огромное число садовников, шоферов, поваров и т.д.!
А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государ¬ства независимо от того, голодает ли население!
Любопытно, что 24 мая 1945 года на приёме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в честь командующих советскими войсками Сталин во время застольной речи произнес свой знаменитый тост – посвящение русскому народу.Однако никаких фото- и видеосъёмок этого банкета не проводилось, по этическим соображениям: вся страна голодала, лежала в руинах, а тут вдруг – шикарный обед с деликатесами.Звукозаписи тоже не велось, только стенограмма. Но потом её сильно обработали, для газетных публикаций. В стенограмме этой зафиксирован 31 тост. Из них пять принадлежали Сталину. В официальном отчете осталось 28 здравиц (из них только 2 – сталинские).
А может напомнить и то, что его пожилая мать жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!
Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Рекомендую также прочесть:
"Сталин — величайший злодей и авантюрист современности"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии