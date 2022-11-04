Дачи вождя народов: где любил отдыхать Сталин

Советскому человеку не под стать иметь какие-то излишества в своей жизни. Ему нужно было довольствоваться лишь самым необходимым. Квартира, дача, машина в СССР считалось роскошью, позволить их могли себе далеко не каждые, даже самые заслуженные работники с многолетним стажем.

И в то время вряд ли кто-то из простых людей догадывался, что тот человек, который в своих речах постоянно призывал к скромности в жизни и выносливости в трудностях, сам являлся владельцем нескольких дач и квартир, а ещё отдыхал за городом несколько раз в году.

О ком речь? Конечно же, о вожде и любимце пролетариев – Иосифе Виссарионовиче Сталине. Он имел несколько резиденций, расположенных в разных местах Советского Союза, но там вождь бывал не часто. Некоторые свои дачи ему удалось посетить лишь раз в жизни.

Первая, самая любимая дача Сталина

После революции многие резиденции известных личностей были покинуты, а их хозяева сбежали за границу. Эти дома заняла "верхушка власти", и Сталин в первую очередь. Он выбрал себе имение крупного нефтяного промышленника Левона Зубалова. Эта дача была не только самой первой, но и самой любимой, ведь на ней выросли дети вождя народов.

«Ласточкино гнездо»

Находится в Новом Афоне и по замыслу близка даче Гитлера «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах.

Это дом на вершине горы в 458 м над уровнем моря с прекрасным видом на волны и скалы. Дачу построили в 1948 году, и Сталин наведывался туда довольно часто. Он любил сидеть в павильоне холодными ноябрьскими вечерами, укрывшись шинелью и покуривая трубку.

«Ласточкино гнездо»

"Ближняя" дача

Ближняя дача построена 1933 году, а расположена она вблизи посёлка Волынское. Иосиф Виссарионович жил и работал именно в этой резиденции, потому что от Кремля до неё можно было добраться буквально за 15 минут.

На этой даче Сталин и ушёл в мир иной. Она была выстроена по проекту талантливого архитектора Мирона Мержанова. Правда, позднее Иосиф Виссарионович репрессировал этого славного зодчего и отправил в ссылку.

Ближняя дача

"Дальняя" дача Дача, которую называли "дальней" располагалась в Подмосковье, в имении графов Орловых, а называлось она Семёновское. Эта резиденция очень похожа на "ближнюю" дачу как внутри, так и снаружи. Но здесь лидер бывал редко, ему больше по нраву приходилась "ближняя" дача. Дача номер 27 Все мы – не вечные. И вождь народов тоже. Со временем возраст дал о себе знать, здоровье Сталина ухудшилось. Он стал часто посещать курортные районы для отдыха, и тогда для него начали строить резиденции в этих уголках страны. В 1931 году для него была построена дача в Абхазском поселке Мюссера. Чтобы сохранить секретность, всем имениям вождя стали присваивать номера. Дача № 27 – это двухэтажное здание, в дворе которого был расположен бассейн, множество гостевых домиков, кинотеатр, отдельное здание для охранников прислуги. Эту свою дачу вождь посещал довольно много раз – целых 8! Холодная речка Мюссерская дача Данная резиденция тоже находилась в Абхазии, между Сочи и Гаграми. Это было 3-х этажное строение, площадь которого составляла более 500 квадратных метров. Дача поражала своей роскошью: там была бильярдная, свой кинотеатр, даже личная гидроэлектростанция. Здесь Сталин бывал чаще, около 20 раз. Зеленая роща Эту дачу Сталин очень любил, и находилась она в Сочинском районе, неподалеку от Мацестинских вод. Здесь он бывал часто, подлечивая своё, с годами подшатнувшееся здоровье. Дача номер 5 на озере Рица Эти угодья вождя отличались скромностью в сравнении с другими, но она нравилась вождю своей прохладой. Здесь Сталин проводил время до тех пор, пока в других местах было слишком жарко. Дача №5