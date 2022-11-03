Экс-командующий АТО генерал Забродский спрогнозировал планы российского Генштаба по разгрому ВСУ на следующий год

Россия может предпринять попытку "разрезать" Украину на две части с последующим окружением и уничтожением украинской группировки на левом берегу Днепра. Планы российского Генштаба на следующий год спрогнозировал бывший командующий АТО генерал Михаил Забродский, в настоящее время занимающий должность первого замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.

Конечной военной целью операции может быть стратегическое окружение группировки ВСУ на левом берегу реки Днепр

Для выполнения указанных задач необходимо создание двух оперативных объединений, в составе 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад каждое. В общем – до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО

По мнению генерала, в следующем году Россия предпримет попытку разгромить части ВСУ на левом берегу Днепра, для чего создаст две мощные ударные группировки на Запорожском и Сумском направлениях. Далее войска этих группировок встречными ударами буквально "разрезают" Украину на две части, после чего окружают остающуюся на левом берегу группировку ВСУ и полностью ее уничтожают.Забродский считает, что российская армия с севера ударит на Сумы, Полтаву и Днепропетровск, а с юга - на Запорожье с выходом все к тому же Днепропетровску. Причем штурмовые части ВС России не будут сосредотачиваться на окружении и взятии городов, основная задача будет состоять в перерезании логистических путей, тем самым лишая группировку ВСУ резервов и боеприпасов.- заявил генерал.Для противодействия планам России Забродский предлагает создать две новые оперативные группировки ВСУ на направлениях предполагаемых ударов российской армии.Одна должна находиться в районе Сум, вторая Запорожья. Генерал даже подсчитал, какие силы нужны для остановки российского наступления. По его мнению, каждая группировка должна состоять из 10 бригад, включая механизированные,и артиллерийские.- заявил Забродский, но где взять такое количество бронетехники и артиллерии не пояснил.