Россия может предпринять попытку "разрезать" Украину на две части с последующим окружением и уничтожением украинской группировки на левом берегу Днепра. Планы российского Генштаба на следующий год спрогнозировал бывший командующий АТО генерал Михаил Забродский, в настоящее время занимающий должность первого замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.
Забродский считает, что российская армия с севера ударит на Сумы, Полтаву и Днепропетровск, а с юга - на Запорожье с выходом все к тому же Днепропетровску. Причем штурмовые части ВС России не будут сосредотачиваться на окружении и взятии городов, основная задача будет состоять в перерезании логистических путей, тем самым лишая группировку ВСУ резервов и боеприпасов.
- заявил генерал.
Для противодействия планам России Забродский предлагает создать две новые оперативные группировки ВСУ на направлениях предполагаемых ударов российской армии. Одна должна находиться в районе Сум, вторая Запорожья. Генерал даже подсчитал, какие силы нужны для остановки российского наступления. По его мнению, каждая группировка должна состоять из 10 бригад, включая механизированные, танковые и артиллерийские.
- заявил Забродский, но где взять такое количество бронетехники и артиллерии не пояснил.
А вы знали об этом?
В начале 19 века британцы очень боялись гнилых зубов. А учитывая, что пломбы тогда ещё не были изобретены, а регулярной чисткой зубов люди себя не обременяли, ужасная улыбка разрушала жизни многих людей. Но вдруг после сражения при Ватерлоо в 1815 году оказалось, что на поле боя остались десятки тысяч трупов молодых людей, у многих из которых во рту были совершенно здоровые зубы.После этого последовал один из главных прорывов в стоматологии. Зубные протезы, сделанные из челюстей трупов, неожиданно стали доступным товаром. Многие годы люди охотно носили челюсти солдат, погибших в битве при Ватерлоо. Только когда известный врач Клавдий Эш создал первые зубные протезы из фарфора (произошло это в 1835 году), об этой ужасной моде понемногу забыли.
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