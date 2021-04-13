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Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

Огромное озеро посреди Ливийской пустыни, названное именем одного из фараонов, украшали две огромные пирамиды; на берегу же располагался самый большой лабиринт древности. Об этом писали Геродот и его последователи, посетившие Файюмский оазис.

А теперь – и озеро стало гораздо меньше, и пирамиды исчезли, почти не оставив шансов узнать о них хоть что-то, да и лабиринт пока не удалось отыскать даже самым настойчивым энтузиастам. Остались разве что мумии – да удивительной красоты файюмские портреты.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

 

Меридово озеро – творение человеческих рук?

На загадки оазис Эль-Файюм куда более щедр, чем на материальные подкрепления теорий и версий. Это удивительное место, где посреди пустыни шумят водопады и плодоносят сады, когда-то считалось одним из чудес света. Можно было бы бесконечно фантазировать на тему того, как жили тут древние египтяне, что окружало их дома и какими традициями была наполнена жизнь четыре тысячелетия тому назад; в истории оазиса вопросов остается больше, чем ответов.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

Нил и Файюмский оазис - вид сверху

Эль-Файюм расположен в нескольких десятках километров к юго-западу от Каира. Нил тоже течет недалеко – на востоке от этого зеленого острова. Великую реку и файюмские земли, точнее, озеро Карун, соединяет канал.

Озеро соленое и небольшое – во всяком случае, когда-то его площадь превышала нынешнюю как минимум в шесть раз, а само оно было пресным водоемом и играло важнейшую роль в жизни египтян.

Геродот утверждал – это огромное озеро создано фараонами. Эта легенда была в ходу долго, тем более что размах и объем работ по ирригации и водоотведению действительно поражал воображение. Чтобы застраховать себя от капризов Нила, который то разливался чересчур широко и вызывал наводнения, то, наоборот, оставлял нетронутыми пашни, египтяне создали канал между рекой и расположенным на территории оазиса озером. Точнее, воспользовались тем естественным водотоком, что существовал с древнейших времен – углубив и расширив его. Впервые озеро упоминается в древнеегипетских источниках около 3000 года до н.э., канал же был сооружен не позднее XXIV в. до н.э.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

 

Ж.Л. Жером. Вид на Мединет-Эль-Файюм

Канал и озеро обеспечивали водоотвод от западного побережья Нила, а еще были постоянным источником пресной воды – относительная редкость для оазисов, которые, как правило, питаются из подземных рек. Канал, который позже получил название «канал Юсуф», был снабжен несколькими дамбами, представляя собой внушительное гидротехническое сооружение. На протяжении истории Древнего Египта этот водный путь неоднократно восстанавливали, и уровень работ вполне мог создать у греческих историков впечатление, что фараонам оказалось под силу соорудить и Меридово озеро – выкопать гигантский котлован и направить в него воды Нила.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

Пирамида фараона Аменемхета III неподалеку от оазиса

Название озера связывали с его мифическим создателем, неким царем по имени Мерис, существование которого не подтверждается. Зато слово имеет отношение к древнеегипетскому «мер-ур», то есть «великая вода». Кстати, против версии об искусственном происхождении этого огромного водоема говорят находки, сделанные уже в новое время археологами: Меридово озеро сохранило останки доисторических животных, вымерших миллионы лет назад. Одно бесспорно – огромный оазис был когда-то одним из важнейших центров древнеегипетского государства, а потому на его территории не только собирали урожаи, но и строили дворцы, храмы и другие культовые сооружения, расположение и внешний вид которых с переменным успехом пытались потом воспроизводить египтологи.

Что произошло с пирамидами и лабиринтом Крокодилополя?

Геродот, а за ним и Диодор Сицилийский подробно отражают в своих записях увиденное в Файюмском оазисе: согласно этим историкам, над водой возвышались величественные пирамиды, а рядом с ними красовались огромные статуи фараонов. Ничего подобного сейчас увидеть нельзя – только развалины на берегу озера. Если пирамиды существовали, то действительно могли стать усыпальницей представителей царской династии – в таком случае, их следы еще, быть может, предстоит обнаружить.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

 

Посреди озера когда-то возвышались пирамиды - это следует из античных книг

Еще интереснее были сообщения о лабиринте, самом древнем – если он действительно существовал. Это полумифическое сооружение, по Геродоту, было возведено для служения Себеку, богу-крокодилу. Недаром один из городов, выросших когда-то на берегу Меридова озера, получил у греков название Крокодилополь – там поклонялись животному, с которым, как с символическим «хозяином» Нила, связывалось благополучие всего Египта; крокодилы представлялись олицетворением могущества этой реки.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

Так выглядят руины храма Мединет-Маади в Файюме, где поклонялись богине-кобре Рененутет и богу-крокодилу Себеку

Если и существовало когда-то это сооружение, состоящее из трех тысяч комнат, как рассказывали античные путешественники, то позже лабиринт оказался полностью разрушен – вероятнее всего, еще до наступления новой эры. Оазис Эль-Файюм, как уже было сказано, оставляет довольно много пространства воображению – уровень его изученности остается довольно невысоким. Зато начиная с XIX века здесь стали находить особенные артефакты из прошлого – феномен, получивший имя этого оазиса и сам его прославивший.

Файюмские портреты

Портреты, которыми египтяне накрывали мумифицированные останки своих близких, получили название файюмских, несмотря на то, что этим регионом не ограничивается их распространение – похожие картины находили и в других местах, включая Саккару и Фивы. Всего найдено около 900 таких произведений – изображений умерших анфас, при этом лицо оказывается слегка повернутым. Портреты была заменой традиционной маске, которую надевали на голову мумии. Файюмские портреты начали создавать с I века нашей эры, а к III веку эта техника начала уходить в прошлое и вскоре забылась.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

 

Портрет молодой женщины, III в.

Значительное количество портретов было обнаружено в некрополе Хавара, расположенном неподалеку от Эль-Файюма. Египтолог, с чьим именем связывают находку этих изображений – Уильям Флиндерс Питри, знаменитый тем, что нашел стелу Мернептаха с первым в истории упоминанием Израиля. Поскольку картины Древней Греции и Древнего Рима оказались практически полностью утраченными, файюмские портреты стали не только прекрасными образцами искусства античных времен, но и визуальным отображением традиций, и моды того времени.

По-видимому, то была привилегия богатых – снарядить близкого в загробный мир таким образом: из всех мумий, найденных Питри в оазисе и неподалеку, лишь 1-2 процента снабжены портретами. Изображенные на картинах люди имеют выраженное сходство с эллинами, это неудивительно – к тому времени, как в Файюме начали создавать такие портреты, оазис уже был популярен у приезжих – греческого и римского происхождения.

Какие тайны хранит Файюмский оазис: лабиринт для крокодилов, портреты на саркофагах мумий и др

Мумии из «гробницы Алины» в Хаваре

Портреты отлично сохранились, что объясняется сухим климатом Египта и техникой их изготовления. Для написания картины использовалась энкаустика – особая техника, при которой мазки разной плотности наносились расплавленными красками. Художники использовали сусальное золото – тончайшими листами украшали фон или элементы одежды и прически. Файюмские портреты изготавливали на деревянном основании, в том числе и на привезенных из-за моря древесине дуба, сосны, ели и кипариса. Начиная со II века стали использовать темперу – краску, в состав которой входил желток куриного яйца.
Порой удавалось обнаружить захоронения сразу нескольких членов одной семьи, как, например, в «гробнице Алины», женщины, погребенной вместе с мужем и дочерьми в некрополе Хавара. При этом часть мумий была «украшена» портретами, часть – традиционными погребальными масками.
Но несмотря на возможность взглянуть в глаза тем, кто застал совершенно другой исторический период и при жизни видел вокруг себя совершенно другой Египет, информации об истории Файюмского оазиса эти портреты не несут.

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