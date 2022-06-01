Православные молитвы о родителях

Мама – это главная святыня в каждой семье. С самого раннего детства следует учить детей с уважением относиться к своим родителям, ведь они подарили жизнь. Ситуации случаются разные, порой невозможно решить какие-то вопросы своими силами. Тогда и нужно обратиться к Господу. Конечно же, можно прочитать известные молитвы из православного молитвослова без особых эмоций, но гораздо эффективнее молиться своими словами, идущими от самого сердца. Пусть эта молитва не так красиво сформулирована, но она должна быть эмоционально насыщенной. Только такие слова принимает Господь. Молитва о маме несет в себе огромную силу.

Как молиться о родителях?

Отец и мать должны быть для детей единым целым. Поэтому лучше читать за них совместную молитву. Молитва о маме в таком случае будет гораздо сильнее и более приятной Богу. Конечно, бывают ситуации, когда одного из родителей уже нет в живых, тогда следует обращаться к Господу другими молитвами. Но если родители живы, то лучше просить блага им обоим. Каждый ребенок, маленький он или уже взрослый, переживает о здравии своих родителей. Молитва о здоровье мамы должна не сходить с уст чада. Какими словами можно обратиться к Господу?

Молитва о здравии родителей

О мой Господь, да будет Твоя воля на то, чтобы моя мама была всегда здорова, чтобы могла служить тебе с искренней верой и меня наставлять на служение Тебе.

Направь родителям моим пропитание, преуспевание в делах и благополучие, чтобы вся наша семья могла служить Тебе в радости. Мама – самое дорогое, что есть у меня. Защити ее от всех жизненных невзгод, дай сил и мудрости справляться с трудными ситуациями и пошли ей здравия физического и духовного. Пусть мои мать и отец воспитают меня достойно, чтобы в жизни я могла совершать только угодные Тебе дела. Одари их здоровьем и всякими благами, снизошли Свое благословение на них, чтобы они своим душевным теплом смогли согревать и мое сердце. Исполни же все мои просьбы, идущие от моего сердца. Да будут угодны Тебе мои слова и намерения моей души. Только на Твою милость уповаю, мой Господь. Аминь.

Молитва о маме – это трепетное обращение к Господу. И, прежде всего, следует выразить Богу огромную благодарность за то, что он дал нам таких родителей.

Молитва про маму и отца

О, всемилостивый Господь, благодарю Тебя за все, что даешь мне, в особенности за моих родителей. Моя благодарность им не знает границ. Молю Тебя о том, чтобы я всегда могла достойно ценить их бескорыстное служение своим детям, их непомерные старания и всегда выражать им свою благодарность так, чтобы она доходила до их сердца. Господь, молю Тебя, вознагради родителей моих за все их труды. Одари их здоровьем и благодатью. Пошли им счастье и душевное спокойствие. Господь мой, научи меня всегда радовать их, любить, уважать и помогать. Пошли свое благословение на всю нашу семью, чтобы она была единым сердцем и душою. Аминь.

Есть еще одна замечательная молитва о маме.

Молюсь за тебя, моя мама

О, Господь, помоги моей маме, унеси прочь все ее тревоги и утоли все печали. Сохрани ее доброе сердце от душевных мук и спаси от всех страданий. Отведи от моей мамы все недуги, телесные и душевные, исцели от всех болезней. Будь милостив, Боже, к моей маме, укрепи ее веру в Тебя и одари силой. Ради Матери Твоей, Пречистой Девы Богородицы, услышь мольбу мою. Не оставляй, Господь, мою маму в бедах и трудностях без Своей защиты. Яви ей Свою благодать и снизошли на нее безграничную милость. Ты всегда слышишь молитвы мои, идущие от самого сердца. Мама – это самое дорогое, что есть у меня. Прошу Тебя, мой Господь, о том, чтобы я всегда была ей благодарна за все, что она делает для меня.

Эту молитву можно изменять и дополнять. Главное, чтобы она была искренней и звучала из сердца.

Источник

А вы знали об этом?

Архангел Варахиил (в переводе с древнего иврита «благословение Божье») — является высшим ангелом передачи благословений Всевышнего. Главная задача архангела Варахиила состоит в том, чтобы нести людям благословления Бога, затрагивающие различные сферы жизни. Наверное, нет нужды объяснять, что речь идёт исключительно о благих делах, не несущих никакого вреда другим людям. Ещё одна функция ангела – радовать заслуженными наградами праведников.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43132934425)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Из храма в Стрельне убрали икону беседующей со Сталиным Матроны Московской https://otari.mirtesen.ru/blog/43492920095

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!