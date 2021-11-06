10 вещей, которые значительно дороже золота

Золото считалось одной из самых ценных вещей на протяжении большей части человеческой истории. Оно составляет основу национальной экономики. Из него также делают дорогие ювелирные изделия. Несмотря на его редкость и присущую ценность, золото нельзя назвать самой дорогой вещью, доступной нам. «Что может быть дороже золота?» – спросите вы. Читайте далее и узнаете.

10. Кордицепс китайский



Кордицепс китайский – это гриб, который представляет собой червеобразный отросток. Но самая любопытная его часть спрятана в земле и выглядит как гусеница. В Тибете он известен как «ярца гунбу», или «летняя трава, зимний червь».

Причина, по которой гриб выглядит как гусеница, заключается в том, что это и есть гусеница. Личинка зарывается в почву на глубину около пяти сантиметров. Если в неё проникнет спора кордицепса, она подождёт до весны и прорастёт из головы.

Гусеница, которая стала организмом-хозяином для кордицепса, невероятно ценная, и, возможно, вы догадываетесь, почему. Кордицепс китайский известен как «виагра Гималаев». В тибетском медицинском трактате 15-го века его называют «океаном афродизиакальных качеств».

Вы можете подумать, что самый ценный гриб – это трюфель, однако он не идёт ни в какое сравнение с кордицепсом.

9. Иридий

Чёрные трюфели могут стоить около 1,76 доллара за грамм, в то время как цена гораздо более редкого кордицепса китайского составляет примерно 110 долларов за грамм. Он почти в два раза дороже золота.

Иридий – один из самых редких элементов, обнаруженных в земной коре. Он чаще всего встречается в метеоритах. Вымирание динозавров, произошедшее 65 миллионов лет назад, связали с падением астероида благодаря обнаружению «иридиевого слоя».

Металл был впервые обнаружен в 1803 году, он серебристо-белого цвета, твёрдый и хрупкий. Это второй по плотности металл из всех известных, и он редко встречается – по крайней мере, на нашей планете. Тем не менее, он существует, и ему находят множество применений в различных отраслях промышленности.

Иридий ценится благодаря коррозионной стойкости, поэтому он идеален в качестве отвердителя для сплавов, содержащих платину. Иридий применяет и в других коммерческих целях, и его стоимость, начиная с 2000-х годов, растёт в геометрической прогрессии. Именно тогда стали популярны телевизоры с плоским экраном; иридий является основным компонентом при их производстве.

Иридий высоко ценится ввиду своей редкости. Поскольку мы не можем добывать астероиды (пока), получение иридия – трудоёмкий и дорогой процесс. Иридий стоит около 6100 долларов за унцию (1 унция = 28,3495 грамма) или около 215 долларов за грамм. Этот дефицитный металл примерно в 3,75 раза ценнее, чем золото.

8. Родий

Родий считается самым дорогим металлом в мире. Он относится к благородным металлам платиновой группы и от природы устойчив к коррозии и химически инертен. Вы не знали об этом, но, скорее всего, вы являетесь обладателем небольшого количества родия, поскольку он используется в качестве катализатора в каталитических нейтрализаторах автомобилей.

На это приходится около 80% его использования во всём мире, но есть и другое применение. Антикоррозийные свойства родия делают его идеальным для покрытия таких веществ, как белое золото и серебро, поэтому есть большая вероятность, что вы хотя бы раз в жизни соприкасались с родием.

И всё же, автомобильная промышленность остаётся основным потребителем родия, и большой спрос на этот редкий металл часто приводит к повышению цены. До пандемии COVID-19 родий продавали примерно по 950 долларов за грамм, но с тех пор его стоимость немного упала. В середине августа 2021 года один грамм родия предлагали на рынке за 550 долларов.

Ещё одна причина ценности родия кроется в его редкости; это самый редкий из металлов платиновой группы. Его можно найти только в одной части земной коры на 200 миллионов. Для сравнения: золото можно обнаружить примерно в 0,5-5 частях на миллион, в зависимости от методов добычи.

7. Змеиный яд



Большинство людей, вероятно, считают змеиный яд чем-то плохим, поскольку он может привести к серьёзным травмам и/или смерти. Именно это происходит, когда смертоносная змея впрыскивает свой драгоценный яд в ничего не подозревающего человека. Тем не менее, змеиному яду находят множество применений.

Во-первых, змеиный яд необходим для изготовления противоядия. Во-вторых, его можно использовать как мощное обезболивающее, он способен устранять тромбы и снижать кровяное давление. Добывать змеиный яд не совсем просто (змей нужно «доить»), и это дорогостоящий процесс.

Одни виды змеиного яда более ценны, чем другие, и вы, вероятно, догадываетесь, почему. Самые дорогие змеиные яды получают от самых опасных змей. Яд королевской кобры содержит мощное обезболивающее, и он стоит около 3785 долларов за грамм.

Коралловые аспиды, которые стоят на втором месте в списке самых смертоносных змей (после чёрных мамб), выделяют яд стоимостью 4000 долларов за грамм. Он в 11 раз дороже золота.

6. Чай Дахунпао

Вы, наверное, не ожидали увидеть в этом списке чай. И, скорее всего, вы никогда не слышали о Дахунпао. Это китайский чай, который производят из листьев дерева Дахунпао, и в процессе нужно неотступно следовать традициям. Китайское правительство осуществляет строгий контроль над производством Дахунпао.

В мире осталось всего шесть материнских деревьев Дахунпао. Они растут на скалистом склоне горы Уишань и считаются национальным достоянием. Процесс производства чая включает несколько этапов: сбор урожая, подвяливание, сминание и ферментация, обжарка, продольное скручивание, окончательная сушка, отрывание черенков, медленное прогревание над углями и, наконец, фасовка.

Дахунпао имеет зелёный/коричневый цвет и пахнет орхидеями. Говорят, что он оставляет длительное послевкусие. В отличие от большинства чаёв, Дахунпао можно заваривать девять раз. Его используют для лечения различных заболеваний, поскольку он содержит соединения, способствующие циркуляции крови.

Поскольку деревья Дахунпао такие редкие – их всего шесть, как вы помните – цена за грамм чая составляет 1400 долларов. В 2002 году 20 граммов Дахунпао были проданы за 28 000 долларов. Когда американский президент Никсон посещал Китай, ему подарили 200 граммов этого чая. Один грамм этого чая стоит почти в 25 раз дороже, чем грамм золота.

5. Плутоний



Плутоний – редкий металл, который обладает высокой радиоактивностью. Он очень опасен и может накапливаться в костях человека. Конечно, это не делает его бесполезным. Более того, он очень высоко ценится.

Плутоний-239 и -241 используют для поддержания ядерной цепной реакции. Этот процесс применяют для производства ядерного оружия и ядерных реакторов. Его можно синтезировать (часто именно так и поступают), поскольку он редко встречается в природе.

Впервые плутоний был обнаружен в 1938 году, но лишь в 1940 году его синтезировали в рамках Манхэттенского проекта. Плутоний можно найти в природном уране-238, но это бывает крайне редко – только тогда, когда уран подвергается воздействию нейтронов, испускаемых другими распадающимися атомами урана-238.

Независимо от того, как получают плутоний, его ценность невероятно высока. Если вы работаете в отрасли, где требуется плутоний (и это единственная причина, по которой кому-то может понадобиться этот материал), вам придётся потратить около 4000 долларов, чтобы купить один грамм. Получается, он примерно в 70 раз дороже золота.

4. Красные алмазы

Красные алмазы встречаются редко – причём настолько, что их считают самыми редкими драгоценными камнями на планете. Пока что было найдено всего около тридцати красных алмазов, и большинство из них весят менее половины карата (около 0,1 грамма).

В зависимости от рыночных условий, стоимость красных алмазов может достигать 1 миллиона долларов за карат (5 миллионов долларов за грамм). Самый крупный из красных алмазов был продан в 2011 году за 8 миллионов долларов, и его размер составлял всего 5,11 карата.

Красные алмазы в 87 719 раз дороже золота. Конечно, всё может измениться, если кто-то найдёт тысячи красных алмазов, но это маловероятно, поскольку они является невероятно редкими.

3. Калифорний

Калифорний – синтетический элемент, впервые открытый в 1950 году. Он был назван в честь Калифорнии, потому что был создан в Радиационной лаборатории Калифорнийского университета. Этому элементу находят множество практических применений. Его можно синтезировать, однако лишь в малых количествах, что делает его относительно дорогостоящим.

Калифорний – самое дорогое химическое вещество, используемое в качестве ценного товара. Он встречается в природе, но поскольку наиболее распространённый изотоп имеет период полураспада 2,6 года, он содержится в несущественном количестве в земной коре. Когда он был впервые произведён, было создано около 5000 атомов с периодом полураспада 44 минуты.

В основном калифорний производят две лаборатории: Научно-исследовательский институт атомных реакторов в России и Атомные реакторы Ок-Риджа в США. Калифорний применяют в различных отраслях промышленности. Некоторые изотопы испускают нейтроны, что используют для запуска ядерных реакторов. Калифорний также можно применять для лечения рака головного мозга и шейки матки.

Поскольку производить его в больших количествах сложно, один грамм калифорния стоит примерно 27 миллионов долларов. Это среднее значение. Стоимость калифорния на товарном рынке делает его примерно в 473 684 раза дороже золота.

2. Франций

Франций был последним элементом в Периодической таблице, который был впервые обнаружен в природе. Тем не менее, его можно синтезировать, и это хорошо, поскольку он встречается крайне редко – можно сказать, что его почти не существует. Было подсчитано, что в земной коре содержится всего от 20 до 30 граммов франция.

Следы франция можно найти в тории и уране, но его период полураспада составляет всего 22 минуты, поэтому он постоянно распадается. Он также радиоактивен, и его трудно создать путём синтеза. Самый большой образец из когда-либо полученных состоял из 300 000 атомов.

Поскольку франций редко встречается и быстро разлагается, его не применяют в коммерческих целях. В настоящее время его используют только в научных исследованиях, хотя он может оказаться полезным при диагностике некоторых видов рака. Несмотря на то, что франций не используют в коммерческих целях, он всё равно ценится ввиду своей редкости.

Цена за один грамм франция составляет около 1 миллиарда долларов. Это при том, что он исчезает менее чем за час. Тем не менее, его применяют в исследованиях, поэтому он обладает высокой ценностью. Грамм франция стоит в 17 543 859 раз дороже, чем грамм золота.

1. Антиматерия

Антиматерия для большинства людей является предметом научной фантастики, но она реальна и, как известно, существует с начала 20-го века. Антиматерия – это любая материя, состоящая из античастиц. Её можно создать с помощью ускорителей частиц, но проблема антиматерии заключается в том, что всякий раз, когда она вступает в контакт с материей, и то, и другое уничтожается.

Антиматерию нельзя хранить в обычном контейнере, только в электрическом и магнитном полях. Существуют различные методы, но всё не так просто. Самое долгое время хранения антиматерии составляет 405 дней; в данный момент предпринимаются усилия по увеличению срока.

Производство антиматерии с помощью ускорителя частиц обходится дорого, а получаемое количество крайне мало. Антиматерия имеет множество практических и теоретических применений, включая медицинскую визуализацию и двигательные установки космических аппаратов.

Антиматерия – не совсем товар, но НАСА придало ему определённую ценность. В 1999 году агентство подсчитало, что один грамм антиводорода стоил около 62,5 триллиона долларов. Это самая дорогая вещь из всех существующих. По сравнению с золотом, антивещество в 1 096 491 228 070 раз ценнее.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2339897639384386274/

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