Почему в Европе Суворова прозвали «глотка» и другие факты о великом полководце

Александра Суворова знают, как великого русского полководца. Под его командованием русская армия не проиграла ни одного сражения. Суворову принадлежит создание новаторского способа ведения боя —штыковые атаки, противостоящие даже ружейному огню.

Полководец внедрял новую боевую тактику, которая предусматривала внезапное нападение и мощный натиск. Читайте, как развивалась военная карьера Суворова и за что в Европе его прозвали «генералом-глоткой».

Стремительная военная карьера, несмотря на немилость Павла I

Военная карьера Суворова развивалась стремительно.

Отцом будущего полководца был генерал Василий Суворов, который приходился крестником самому Петру I. Александр появился на свет в Москве, 24 ноября и получил свое имя в честь Александра Невского. Еще маленьким мальчиком Сашенька активно интересовался военным делом, а когда подрос, поступил в Семеновский полк. Хотя здоровье у него было не слишком хорошее.

Суворов участвовал в Семилетней войне, защищая российские города и крепости. Когда Александру исполнилось 32 года, он получил звание полковника. Екатерина II очень ценила военные успехи этого человека. Достаточно быстро он стал генерал-фельдмаршалом. Его громкие победы при Рымнике (1789 год) и штурм крепости Измаил (1790) навсегда останутся в военной истории России.

Когда к власти пришел Павел I, ситуация немного изменилась — Суворов попал в немилость. Но император все же прекрасно понимал, что сравниться в военном деле с Александром Васильевичем не может никто. Потому он сменил гнев на милость, сделал Суворова генералиссимусом и подарил княжеский титул. Кстати, за свою жизнь полководец «накопил» немало титулов, некоторые были достаточно интересными. Например, его называли князем Италийским, генерал-фельдмаршалом Священной Римской империи, графом Суворовым-Рымникским, грандом Сардинского королевства.

Европа о «чудовище Суворове»

В Европе Суворову приписывалась ужасная жестокость.

В России Суворова уважали. Этого нельзя было сказать о Европе. Там на полководца нападали, критиковали и обвиняли в разных грехах. Историки утверждают, что это было вызвано завистью и страхом. Когда в 1800 году в Амстердаме и Париже вышла книга о Суворове, в ней военный получил звания «чудовище» и «воинственный варвар». Авторы писали, что этому человеку свойственна врожденная злоба и свирепость, называли его генералом-показушником. Однако яркость и достойность его побед признавалась.

Австрийцы критиковали военную тактику Суворова, не соответствующую признанным канонам. Говорили, что он некомпетентен, а побеждал случайно. Единственное, что нравилось европейцам — это уважительное отношение к местным обычаям и властям, пресечение Суворовым попыток воровства и мародерства.

Был ли Суворов жесток: о штурме Праги

Во время штурма Праги Суворов отдал приказ о неприкосновенности женщин и безоружных.

Обвинения в жестокости в адрес Суворова стали появляться в большом количестве после штурма Праги в 1794 году. Это было правобережное предместье Варшавы, которое находилось в осаде до момента появления Суворова. Полководцу такой вариант был не по душе, и он приказал перейти к решительному наступлению. К тому же русские солдаты желали отомстить за погибших друзей —в боях в начале польского восстания сложили головы около четырех тысяч соотечественников.

Суворов знал, как настроены солдаты. Именно поэтому им был издан приказ, запрещающий проникновение в жилища местных жителей, а также декларирующий неприкосновенность безоружных и женщин. Полководец пообещал защиту жителям Польши, которые придут к лагерю русских.

Но поляки сопротивлялись отчаянно и пощады не просили. Штурм Праги впоследствии сравнивали со взятием Измаила. Прагу удалось взять, но потери были впечатляющими: было ранено примерно 2 тысячи русских солдат и 13 тысяч поляков, а погибло 10 тысяч повстанцев Польши и порядка 500 русских. После этого Варшава капитулировала без боя, а генерал Суворов получил сувенирный ключ с надписью: «Избавитель Варшавы», а также отведал польского хлеба с солью.

Как появилось прозвище «генерал-глотка» и были ли обвинения европейцев обоснованными

В Европе Суворова прозвали «генерал глотка».

После взятия Праги и капитуляции Варшавы Речь Посполитая перестала быть опасным врагом России. Европа бурлила, имя Суворова было на устах, но не хвалебные слова говорили о нем и писали в газетах, а критиковали и присваивали обидные прозвища, например, «кровожадное чудовище». Появилось большое количество карикатур.

Самая известная из них принадлежит шотландцу Исааку Крушенку. Он заметил, что фамилия Суворов «Suwarrow» похожа на слово «swallow», которое с английского переводится, как глотать. Потому художник поспешил нарисовать полководца с огромным ртом, в котором барахтаются солдаты. Отсюда и пошло прозвищ «генерал Глотка». По Европе стали расходиться графические отпечатки этой карикатуры.

Чуть позднее художник-карикатурист Джеймс Гилрей также нарисовал Суворова. Он изобразил его страшным агрессором с окровавленной саблей. Штурм Праги, кстати, в Европе называли «пражской резней», а Суворова и его солдат — безжалостными убийцами.

Были ли обоснованными такие обвинения? Согласно исследованиям, нет. Наоборот, генерал беспокоился о местных жителях, этим, например, объяснялся его приказ о разрушении мостов через Вислу. Это было сделано для того, чтобы бои не перешли в Варшаву, увеличив количество пострадавших. По этой же причине были возведены заслоны на пути к столице. Суворов запретил своим солдатам мстить варшавянам за гибель соотечественников. Большое количество жителей Варшавы после капитуляции получили свободу. Для сравнения, по исследованиям польский генерал Вавжецкий не разрешил населению Праги перед боем покидать свои жилища, хотя они очень просили. Вот тут и возникает вопрос, кто же был «кровожадным чудовищем»?

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