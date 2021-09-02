Сюрреализм. Протокольное свидетельство о психической жизни на больших глубинах

”Сюрреализм – это я”. Нет, конечно, что и говорить, Дали – это голова и самый известный в мире сюрреалист, но синонимом сюрреализма он был не всегда. Когда-то сюрреализм был Андре Бретоном. Во время Первой мировой войны Бретон – французский поэт и теоретик современного тогда искусства – работал психиатром в военных госпиталях, где помогал раненым справиться с посттравматическим синдромом. То есть он знал психоанализ и вообще фрейдизм. Тогда ему и пришла в голову плодотворная идея – совместить работу с хобби. В смысле – делать новое искусство на основе фрейдизма. Ну, тут еще, конечно, малость повлиял на его затею Бергсон со своим интуитивизмом, но мы в эти философские чащи не пойдем, ограничимся их названием. И так понятно – раз интуитивизм, стало быть, инструмент познания мира – интуиция, а не разум. Этого нам хватит.

Ну, вот. Когда война закончилась, в Париж стали прибывать дадаисты. И сразу развели там бурную деятельность. Бретон, увидев в дадаистах родных до боли людей, поучаствовал в этой их деятельности, понабрался от них всякого нового и полезного и в 1924 году выстрелил своим «Манифестом сюрреализма».

Главная мысль Бретона выглядит так: «Сюрреализм представляет собой чистый психологический автоматизм, с помощью которого – словами, рисунком или любым другим способом – делается попытка выразить действительное движение мысли.

Это запись мышления, которое совершается вне всякого контроля со стороны разума и по ту сторону каких-либо эстетических или моральных соображений. Сюрреализм основан на вере в высшую реальность определенных, до этого игнорировавшихся форм ассоциаций, во всемогущество сна, в нецеленаправленную игру мышления. Его цель – окончательное уничтожение всех других психологических механизмов, чтобы на их место поставить решение важнейших проблем жизни». Уф…

Короче, сильно против разума был мужчина. Разум его достал своим плоским практицизмом, подавляющим воображение и истинные движения души, которая для Бретона была фрейдовским бессознательным. Да все мы и сами про это чудовищное подавление знаем. Допустим, душа (бессознательное) нам говорит – возьми и скажи этому козлу, все что ты о нем думаешь. А унылый разум возражает: не, не говори,и по морде не бей - сложности с полицией возникнут, то да сё…

В общем, опираясь на фрейдовские соображения о том, что мир человека нагибает, а потом бессознательное прогнувшегося горемыки этот прогиб компенсирует в снах, дневных фантазиях, бреде, галлюцинациях и неврозах, Бретон увидел в этих бессознательных актах проявления истинной свободы. Типа, когда мечтаешь сделать, как герой Майкла Дугласа в фильме «С меня хватит» - когда абсолютный яппи берет в руки автомат. Собственно, самый сюрреалистический жест для Бретона - «выйти на улицу и стрелять в толпу, пока не кончатся патроны». Жесть, конечно, но что делать?

В общем, задачу искусства Бретон видел в том, чтобы фиксировать события, которые происходят у нас в бессознательном как пространстве свободы. Именно поэтому – сюрреализм, как нечто, находящееся над банальным, детерминированным и тоскливым реализмом, только и способным отразить то, что происходит на самом деле, но не способным выразить истинную реальность – реальность желаний, страхов, наваждений и всего прочего, что живет у нас ниже сознания, там, в глубине. Тут интересна эта амбивалентность – с одной стороны, «сюр», то есть «над», с другой – этот сюр помещается в пространство, находящееся во фрейдистской схеме внизу, под сознанием, в «подсознательном».

Я бы мог и еще поговорить о теории, но чувствую, что уже нужны картинки. А для их появления нужен повод. Поэтому разговор резко переводится на сюрреалистические способы фиксации бессознательного.

Андре Массон. Композиция.

Эти почеркушки, вроде тех, что мы делаем, когда разговариваем по телефону – тоже сюрреализм. Гуманист Бретон говорил, что все люди – сюрреалисты. А почеркушки эти телефонные – абсолютно бессознательны, мозги-то разговором заняты. Поэт-дадаист Тристан Тцара говорил, что мысль рождается на кончике языка, тут – на кончике карандаша. Или чем вы там калякаете.

Вообще, чтобы продолжать восстанавливать историческую справедливость в смысле того, что сюрреализм – это не только Дали, я скажу, что первыми могучими художниками тут были четверо – уже помянутый Массон, который прославился не только почеркушками, Макс Эрнст, Хуан Миро и Ив Танги.

Андре Массон Gradiva (Материалы). 1939

Макс Эрнст. Женщина, старик и цветок 1924

Кстати, это именно Эрнст придумал изображать то, чего никогда не бывает, с предельной, академически исполненной, достоверностью. А не Дали.» Конец цитаты из Кругликова

.Хуан Миро Женщина и птица в лунном свете 1949 г.

Ив Танги. Бесконечная делимость 1942

***

А вы ведь наверняка знаете, что такое коллаборация? Понятие «коллаборация» восходит к латинскому «collaborare» – сотрудничество, работа с кем-то. Из мертвого языка оно перекочевало в живой и изящный французский: здесь «collaborateur» – это сотрудник, соавтор, коллега, соратник. Коллаборация — это процесс совместной деятельности двух и более сторон (как людей, так и организаций) в какой-либо области для достижения общих целей. Возникает взаимовыгодное сотрудничество: происходит обмен информацией, ресурсами, опытом, и в результате создается новый продукт. Считается, что в условиях конкуренции у участников коллаборации больше шансов добиться успеха.

В научном мире под коллаборацией понимают сотрудничество ученых из разных исследовательских групп или лабораторий. Здесь это не веяние моды, а необходимость: каждая группа специализируется на узких задачах и пользуется ограниченными ресурсами. Объединившись, ученые получают возможность работать в областях, ранее для них недоступных. Примеры научных коллабораций: CALICE, объединяющий более 300 физиков и инженеров из 57 институтов 17 стран мира, XFEL (Германия), LHC (Швейцария), ITER (Франция), «Байкал» (Россия).

В 1999 году музыканты группы Scorpions совместно с 166 виолончелистами исполнили композицию Wind Of Change в честь 10-летия падения Берлинской стены – это наглядный пример коллаборации в мире музыки. Сотрудничество музыкантов разных направлений – действенный способ привлечь новую аудиторию, попутно расшевелив старую.

Коллаборация популярна среди ютуб-блогеров, стремящихся любыми способами увеличить количество просмотров и привлечь на канал больше подписчиков. Результат блогерского сотрудничества – обмен аудиторией благодаря съемке совместных видеороликов, взаимной подписке, добавлению окон с активными ссылками на видео соавтора, и т.п.

В модной индустрии этот термин стал профессиональным. Здесь, выражаясь простыми словами, коллаборация – это сотрудничество бренда с брендом или с «медийной» личностью (амбассадором), авторитетной для покупателей. Например, Louis Vuitton одним из первых стал создавать коллекции совместно с яркими художниками современности. Особенным стал арт-проект с Джеффом Кунсом, автором копий самых известных в мире картин.

Но сейчас мы поговорим о коллаборции в изобразительном искусстве, а конкретно – в среде художников-сюрреалистов. Ранней моделью этого была игра Exquisite Corpse (Изысканный труп), проведенное сюрреалистами в начале 1900-х годов. Ее цель заключалась в коллективном построении неожиданных словесных комбинаций. Участники произносили первые приходящие в голову слова, не зная, что сказали остальные. Таким образом, каждый вносил вклад в композицию, которую лишь условно можно считать общей. В 1925 году кружок Андре Бретона построил предложение «Изысканный труп будет пить молодое вино», которое и дало название сюрреалистической практике. Символическое значение этого велико. «Изысканный труп» точно схватывает положение вещей. Мало того, что люди беспрестанно сталкиваются друг с другом на базе противоречия целей, вдобавок они настолько по-разному понимают происходящее, исходят из абсолютно несовместимых парадигм. Поэтому вполне оправданно считать их участниками сюрреалистической забавы, действующими вслепую. То есть к изысканному трупу приравнивается все человечество. Дойдет ли дело до дегустации молодого вина?

Перенесемся в современный мир и Интернет, и внезапно повсюду появилось крутое сотрудничество. В мае 2005 года «Изысканный труп» на веб-сайте Deviant Art с явной целью объединить художников для создания совместных произведений искусства. Создателями его были Дебора Валентайн ( Deborah-Valentine) и Бернар Дюман (Bernard Dumaine). Деборы, увы уже нет с нами, а Бернар продолжает это движение.

Художники, в том числе Бен Толман (Ben Tolman), Бернард Дюман ( Bernard Dumaine), Джо Макгоун (Joe A. MacGown), Отто Рапп (Otto Rapp), Пауло Кунья (Paulo Cunha), Джей Гарфинкл (Jay Garfinkle), а также многие другие, создали совместные рисунки вместе. Собственно, больше половины моих ФБ друзей-сюрреалистов принимали участие в этом проекте, много этих работ я публиковала, обычно подписывая: проект или коллаборция EC и имена художников-создателей данной работы. Вы увидите их совместные с Бернаром работы в представленном мною видео, Их имена перечислены в конце.

Так что, когда Бернар говорил об «Изысканном трупе», он имел в виду именно то, что имел.

Немного иллюстраций…

Моя любимая работа _ Предвестники 2010-го года.

Изначально эта была совместная работа Бернара Дюмана с Кареной Каррас в черно- белом варианте (проект ЕС) "Предвестники" 2010. Потом работа приобрела цвет.

Забавно, что когда я стала спрашивать про эту работу (мы были тогда еще недолго знакомы), Бернар начал сбивчиво «мекать» и замолкать, будто он вдруг забыл английский. Пока до меня не дошло…

Художники страшно не любят, когда кто-то начинает объяснять смысл их картин, и особенно это касается сюрреалистовГлупо спрашивать и объяснять тот смысл, который, по- моему, мнению мог быть вложен в эту работу. Потому что, во-первых, это лично «мое» восприятие, и оно никак не связано с реальной историей создания картины. И потому, во-вторых, что вкладываемый смысл для вас (Иванова, Петрова, Сидорова) будет иным. Это зависит от того, что все мы читали разные книги, смотрели разные фильмы, у нас различный художественный «бэкграунд», и разные эмоциональные реакции – от «по-барабану» до «обалдеть!». Я очень люблю эту работу, ее огненно-красный цвет и головы-черепа вздыбленных коней, ассоциируются у меня с Апокалипсисом, который вызван «играми» с научными исследованиями (кони вырастают из стеклянных колб, используемых в медицинских и химических опытах). Змея у лошадиных копыт – отсылка к Змею-искусителю, Дьяволу, подбивающему людей к опасным «экспериментам». НО ВСЕ ЭТО УВИДЕНО МНОЙ! И только…

Сам же Бернар, как оказалось, был вдохновлен известной бронзовой скульптурой 4 коней из колесницы солнечного бога Гелиоса (на площади Пиккадили в Лондоне) – Кони Гелиоса, созданной Руди Веллером (Rudy Weller) в 1992 году. Скульптуры выполнены настолько изящно, что в них чувствуется вся мощь солнечной колесницы, будто она вот-вот сорвется с места и вновь отправится в полет, управляемая умелыми руками своего божественного возницы. Короче, ему просто понравилась скульптура – вот и всё!

***

Ну и напоследок – шутка:

«Если вы говорите с Богом, то это молитва, а если он с вами - это шизофрения».

(Томас Сас - известный американский психиатр. Автор нескольких книг)

Художник Бернар Дюман в проекте Изысканный труп с Лукой Росси Мартини. Шизоидные мужчины 21 века.

***

Ну, и, наконец, видео. «Творчество Бернара Дюмана». Сюрреализм. Франция

Музыка Альфред Шнитке. Кантата«Фауст».

Лучше смотреть на развернутом экране (много деталей)

Поскольку делала для своего друга, к тому же Мэтра, можно сказать, и к тому же есть, на что посмотреть, то делала от души...

Источник : https://obiskusstve.com/2293839749575346196/

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