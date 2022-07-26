Что делать, если ваш муж интроверт

Рассказываем, как подобрать ключ к сердцу интроверта.

Все мы разные по-своему. Но встречаются особенные люди, понять и принять которых под силу далеко не каждому.

Это интроверты. А что делать, если ваш муж именно такой? Как ужиться с тем, кто выстраивает границы между собой и окружающими и впускает в свой мир далеко не каждого?

Кто такие интроверты

Кто такие интроверты

Считается, что это люди вдумчивые, осторожные, склонные к самоанализу и философии. В отличие от экстравертов, которые проявляют себя через окружение, интровертам нужен свой собственный мир со своими мыслями, мечтами и переживаниями.

Нужно понимать, что интроверты и экстраверты отличаются друг от друга образом мыслей, взглядом на ситуацию, но это не означает, что они не смогут найти общий язык. Главное, быть внимательным и знать несколько секретов в общении.

Все как-то привыкли считать, что интроверты — отстраненные, нелюдимые. Про них ходит множество слухов, которые не всегда правдивы. Вот лишь несколько мифов об интровертах, которые можно опровергнуть.

5 мифов об интровертах

5 мифов об интровертах

Интроверт отстранен даже в отношениях

Если вы любите интроверта, то часто ощущаете, как будто находитесь за пределами его мира.

Интроверты не могут выйти за пределы зоны комфорта

Однако это не значит, что человек от вас что-то скрывает. Интроверт просто думает, размышляет, прокручивает в голове варианты: у него от вас никаких секретов, это просто часть базовой «прошивки».

На самом деле это не так. Интроверт даже может на время прикинуться экстравертом, особенно если он влюблен. Так что когда он соглашается пойти с вами на шумную вечеринку, можете считать, что вам оказано особое внимание. И если вы оцените этот поступок и отметите его, в следующий раз интроверт выйдет за пределы своей зоны комфорта, возможно, даже с большим желанием.

Интроверт никогда не влюбится в экстраверта

Интроверт никогда не влюбится в экстраверта

Неправда. Интроверт способен восхищаться и завидовать экстраверту: ведь он не может с такой же легкостью очаровывать целые толпы людей, бескомпромиссно открывать любые двери и легко общаться даже с незнакомцами. Правда, это все-таки способно и оттолкнуть: ведь интроверт никогда не сможет делать это так же непринужденно. А значит, экстраверт может заскучать.

Интроверту не нужно понимание со стороны окружающих

А вот это уже совсем не так. Любой человек нуждается в любви и принятии. Действительно, иногда интроверт сильно погружен в собственный мир, но для него не менее важно сохранять связь с любимыми, особенно если они уважают и ценят его особенности.

Интровертам не нравится веселиться

Интровертам не нравится веселиться

То, что интроверт не любит шумные сборища и толпы народа, не означает, что он не любит веселиться. У многих интровертов на самом деле отличное чувство юмора. Только раскрыться оно может лишь с теми, кому он доверяет.

Отношений с интровертами не стоит сторониться. Среди них встречаются замечательные, чуткие и верные люди. Нужно лишь знать некоторые отличительные черты и не забывать применять их на практике. Тогда вы сможете укрепить ваши чувства.

5 правил, как найти общий язык с интровертом

5 правил, как найти общий язык с интровертом

Уважайте его желание иногда побыть в тишине

Интроверту действительно важно прийти с работы и помолчать часик-другой, уткнувшись в книгу или экран компьютера. Он просто хочет отдохнуть от шумного офиса, посидеть в одиночестве. Интроверт может восстановить душевные силы только наедине с собой. И когда он захочет поговорить, он даст вам это понять, а пока остается лишь создать комфортные для него условия.

Внимательно слушайте

Интроверт — не тот человек, который станет рассказывать о себе что-то просто так. Поэтому отнеситесь к его рассказам с вниманием и благодарностью. Кажется, что это мелочь, но именно так интроверты пускают в свою душу близких людей. И если вы это оцените, ему будет очень приятно.

Дайте ему подумать, прежде чем вы начнете спорить

Дайте ему подумать, прежде чем вы начнете спорить

Он все прокручивает в своей голове, тщательно подбирает слова. Если интроверт попытается прояснить все на месте, прежде чем будет готов, то вы не найдете общий язык. А если вы дадите ему возможность все обдумать, то точно узнаете его позицию по тому или иному вопросу. Просто ринуться в горячий спор с интровертом не получится.

Интроверту необходимо знать, что вы счастливы

Интроверту необходимо знать, что вы счастливы

Да, интроверты другие, но они действительно хотят сделать вас счастливыми. Им нужно знать, что вы довольны уровнем активности, который они могут себе позволить, находясь рядом с вами, и той глубиной чувств, которой делятся с вами.

Если интроверт выбрал вас, чтобы разделить свою жизнь, это означает, что вы и есть тот самый человек, который стоит того, чтобы открыть сердце и душу.

Цените его выбор

Интроверт дорожит своим временем и очень придирчиво относится к тем, кого впускает в жизнь. Поэтому близкий человек — это не один из многих, а та единственная. Ваш партнер не всегда будет готов сделать первый шаг, поэтому подтолкните его к откровенному разговору, ведь он хочет знать, что вы интересуетесь им и его мнением. Внимательно отнеситесь к этому. Слушать — значит показывать интроверту свою любовь. Интроверты отличные слушатели, им нравится, когда им оказывают такое же уважение.

Если вам удастся настроиться на волну интроверта, то у вас появится не только верный партнер, преданный и внимательный человек, но и верный друг, ценящий не только свое, но и ваше личное пространство, готовый выслушать и не способный обойтись с вами нечестно. Вам откроется удивительный мир человека, который о многом размышляет. Не остается равнодушным и способен испытывать по-настоящему глубокие чувства. Пожалуй, ради этого стоит повнимательнее присмотреться к интроверту и сделать несколько шагов навстречу.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2528408272526379050/

А вы знали об этом?

Девушек из племени закаев, живущего на Суматре, по традиции лишает невинности родной отец, когда они достигают 17-летия. Причем делает это прилюдно: в ритуале принимают участие все родственники и жители деревни, независимо от возраста. После дефлорации участники церемонии по очереди повторяют проникновение, используя для этого пальцы или предметы фаллической формы. По окончанию обряда девушка считается подготовленной ко вступлению в брак.

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