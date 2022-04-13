Странные факты, в которые невозможно поверить, но они правдивы. Часть I

Реальность часто бывает более странной, чем вымысел. Когда мы пытаемся понять факт, который считаем фальшивым, Вселенная раскрывает свою истину, и мы стоим с открытым ртом. Иногда мы узнаем о некоторых фактах, которые звучат слишком безумно, чтобы быть правдой. Но некоторые из этих неправдоподобных фактов на самом деле полностью правдивы. Посудите сами:

1. Если у вас две руки, то у вас больше рук, чем у обычного человека.

Изображение: Pixabay

Каждый год несколько человек теряют одну или обе руки в результате несчастного случая или войны. Это привело к математическому выводу, что если у человека есть две руки, то у него больше рук, чем у среднего человека. Удивлены? Продолжаем.

Давайте докажем это математически.

Представьте себе город с населением в 1000 человек. Из 1000 человек один человек имеет одну руку. Таким образом, общее количество рук в городе становится 1999.

Следовательно, среднее количество рук на одного человека в этом городе составляет 1999/1000 = 1,99, что меньше 2.

Это доказывает тот факт, что у человека с двумя руками больше рук, чем у обычного человека.

Источник: https://www.mathsisfun.com/

2. Оксфордский университет был основан до империи ацтеков

Изображение: pixabay, pexels

В истории нет никаких свидетельств основания Оксфордского университета.

Но, судя по записям, преподавание в той или иной форме началось в университете в 1096 году. Он начал быстро развиваться и стал популярным в 1167 году, когда Генрих II ограничил поступление английских студентов в Парижский университет.

До 1200 года ацтеки были кочевым племенем. Таким образом, основание ацтекской цивилизации датируется 20 июня 1325 года, поскольку именно в этот день была основана столица империи ацтеков Теночтитлан. В 1521 году испанский конкистадор Эрнан Кортес захватил Теночтитлан и положил конец цивилизации ацтеков. Следовательно, начало и конец ацтекской цивилизации находились в пределах временной шкалы Оксфордского университета.

Источник: http://factmyth.com/

3. В самом сухом месте на Земле дождя не было уже почти 2 миллиона лет

Сухие Долины Мак-Мердо, Антарктида. Изображение: Robert Simmon/NASA via

Когда люди спрашивают, где находится самое сухое место на Земле, наш разум немедленно начинает манипулировать названиями пустынь. Тем не менее, удивительно, что самое сухое место на Земле находится в Антарктиде. Это место называется Сухие долины, и оно не видело никаких дождей почти 2 миллиона лет. Чистый прирост воды в этом регионе равен нулю. Озеро Бонни в Сухих долинах постоянно покрыто льдом толщиной от 3 до 5 метров, а вокруг этого озера обнаружены мумифицированные тела тюленей.

Сухие долины простираются на площади 4800 квадратных километров, и там почти нет льда, воды или снега. В Сухой долине нет осадков и дождей. Причина отсутствия дождей - катабатические ветры. Катабатические ветры «стекают» с гор и насыщены влагой. Воздух становится настолько тяжелым от влаги, что его тянет вниз из-за гравитации, и поэтому он не может достичь долины.

Источник: https://www.universetoday.com/

4. В авокадо содержится в два раза больше калия, чем в банане

Изображение: pixabay

Большинство людей знают, что банан является одним из самых богатых источников калия. На самом деле в авокадо содержится в два раза больше калия, чем в банане. Авокадо также является богатым источником витамина К. Потребление одного авокадо в день удовлетворит треть нашей ежедневной потребности в витамине К. Авокадо также содержит витамин В6, Витамин С, фолиевую кислоту и пантотеновую кислоту.

Авокадо считается супер-пищей, потому что помогает предотвратить рак, улучшает зрение, улучшает фертильность и способствует снижению веса.

Источник: https://www.inkin.com/

5. Каждый год коровы убивают больше людей, чем акулы

Изображение: pixabay

Коровы повсеместно известны как мирные домашние животные. Поэтому такие слова, как «агрессивный» или «смертоносный зверь», используются для обозначения тигров, быков, крокодилов или акул, но никогда для коров. Однако данные показывают, что каждый год людей, убитых коровами, гораздо больше, чем убитых акулами. В июле 2006 года акулы напали на 5 человек за 12 дней, и четверо из них погибли. В 2009 году такое же количество людей было убито коровами только в Великобритании.

Удивительно, но большинство нападений коров являются преднамеренными атаками и совершаются группами. Во время групповой атаки коровы собираются в круг, мордами наружу. Они опускают голову, топая ногами по земле. Лидер начинает атаку, а остальные члены группы следуют за ним. Коровы часто охотятся на людей, гуляющих с собаками. Они приходят в возбуждение от быстрого движения собаки и нападают на них. Когда люди выгуливают собаку, коровы, скорее всего, нападут на них. Известно, что коровы нападали на автомобили, небольшие грузовики или даже людей, проходящих рядом с ними.

Изображения: CC Attribution: CC BY; CC BY-SA.

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