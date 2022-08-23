Тяжёлая жизнь со вторым лицом на затылке, которое сводило с ума

Слухи о том, что в XIX веке в Англии жил человек с весьма колоритной внешностью будоражат до сих пор умы людей. Многие даже не верят, что такая личность существовала на самом деле, и считают всю историю вымыслом.

Что было необычного в Эдварде Мордрейке

Эдвард Мордрейк.

Имя этого человека Эдвард Мордрейк. Если верить легенде, то у него было два лица, одно из которых, как у всех, а другое находилось на затылке. Это лицо умело выражать эмоции – могло плакать смеяться, но способности говорить и есть у него не было.

Эдвард родился в конце XIX века в семье аристократов. Он был чрезвычайно способным юношей – прекрасно учился и играл на многих музыкальных инструментах. Кроме того молодой человек обладал очень красивой внешностью. Но привлекательным он был только для тех, кто видел его лицом к лицу. Если смотреть на него сзади, то там можно было увидеть такое, что современные фильмы ужасов отдыхают. На затылке юноши располагалось другое лицо, и в отличие от первого, весьма привлекательного, это было безобразным и наводящим страх.

Но самое страшное даже не во внешности этого лица, а в том, что оно влияло на его обладателя и постепенно разрушало психику. Те, кто видел эту рожу, утверждали, что она копирует эмоции настоящего лица Эдварда с точностью да наоборот.

Если парню было весело, то его второе лицо раздражалось и плакало, если же тот грустил или сердился, оно радовалось. Но и это еще не все! Эдвард утверждал, что по ночам его второе «я» внушало ему ужасные вещи.

Юноша неоднократно обращался к врачам и просил их удалить опасного двойника, но ни один медик так и не рискнул взяться за подобную операцию. Жизнь молодого человека становилась все более невыносимой. Он утверждал, что это голова демона и любой ценой хотел развязаться с ней. Все кончилось весьма печально – в 23 года парень, не выдержал такого давления и покончил с собой, выстрелив из пистолета в ненавистную физиономию.

Чем было это лицо?

Эдвард Мордрейк с отрастившимися волосами.

Несмотря на то, что эта история звучит как фантастика, медики сумели дать ей объяснение. О существовании такого феномена, как сиамские близнецы известно многим. В случае с Мордрейком имело место наличие паразитарного сиамского близнеца. Это значило, что более сильный близнец целиком поглощен своим братом. Подобные аномалии встречаются крайне редко, но их существование никто не подвергает сомнению, потому что реальные случаи описаны во многих медицинских трудах.

Тогда почему же в историю с Эдвардом верят не все?

Причина заключается в том, что во всех случаях, известных в медицине, люди с двойными лицами были умственно отсталыми. Что же касается Мордрейка, то он по свидетельствам современников был чуть ли не вундеркиндом. Это и вызывало в правдивости данного случая. До сих пор никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту жуткую, но захватывающую историю.

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А вы знали об этом?

13 ноября 1226 года Джелал ад-Дин, захвативший Тбилиси, приказал вынести из храма Сиони иконы Богоматери и Спасителя и положить их на мост через Куру: захваченные в плен грузины должны были перейти через мост, ступая по устилавшим его иконам, или … умереть! В тот день приняли смерть тысячи мучеников за веру, отказавшихся оскорбить иконы.

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