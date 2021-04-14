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Интересные и познавательные исторические факты

История – довольно обширный предмет, и его невозможно полностью изучить, особенно в мельчайших деталях.
Иногда эти с первого взгляда незначительные детали могут стать самой интересной ее частью.
Вот несколько интересных фактов из истории, о которых не расскажут на уроках.

1. Альберт Эйнштейн мог стать президентом. В 1952 году ему предложили пост второго президента Израиля, но он отказался.

Интересные и познавательные исторические факты

2. Ким Чен Ир был неплохим композитором и за всю жизнь корейский руководитель сочинил 6 опер.

Интересные и познавательные исторические факты

 

3. Пизанская башня всегда была наклонной. В 1173 году, команда строителей Пизанской башни заметили, что основание искривлено. Строительство было остановлено почти на 100 лет, но структура никогда не была прямой.

Интересные и познавательные исторические факты

4. Арабские цифры были изобретены не арабами, а индийскими математиками.

Интересные и познавательные исторические факты

 

5.До изобретения будильников существовала профессия, заключающаяся в том, чтобы будить других людей по утрам. Так, например, человек должен был стрелять сушеным горохом в окна других людей, чтобы разбудить их на работу.

Интересные и познавательные исторические факты

6. Григорий Распутин за один день пережил множество попыток покушения. Его пытались отравить, застрелить и заколоть, но ему удалось выжить. В конце концов, Распутин умер в холодной реке.

Интересные и познавательные исторические факты

 

7.Самая короткая война в истории длилась меньше часа.

Англо-занзибарская война продлилась 38 минут.

Интересные и познавательные исторические факты

8. Самая продолжительная война в истории произошла между Нидерландами и архипелагом Силли. Война длилась 335 лет с 1651 по 1989 год и не понесла никаких потерь.

Интересные и познавательные исторические факты

 

9. Этот удивительный вид, известный как "Величественная аргентинская птица", чей размах крыльев достигал 7-ми метров, является самой большой летающей птицей в истории. Она жила около 6 миллионов лет назад в открытых равнинах Аргентины и в Андах. Птица является родственником современных грифов и аистов, а ее перья достигали размера самурайского меча.

Интересные и познавательные исторические факты

10. С помощью гидролокатора исследователи обнаружили на глубине 1,8 км две странные пирамиды. Ученые определили, что они сделаны из своего рода толстого стекла и достигают огромных размеров (больше, чем пирамиды Хеопса в Египте).

Интересные и познавательные исторические факты

11. Бинтование ног – древняя китайская традиция, когда девочкам привязывали к ступням пальцы ног. Идея состояла в том, что чем меньше была ступня, тем красивее и женственнее считалась девушка.

Интересные и познавательные исторические факты

 

12. Самыми странными и пугающими мумиями считаются мумии Гуанахуато. Их искривленные лица заставляют поверить в то, что их хоронили заживо.

Интересные и познавательные исторические факты

13. Иосиф Сталин, возможно, был изобретателем фотошопа. После смерти или исчезновения каких-то людей, фотографии с ним редактировались.

Интересные и познавательные исторические факты

 

14. Последние анализы ДНК подтвердили, что родители древнеегипетского фараона Тутанхамона были братом и сестрой. Это объясняет многие его болезни и дефекты.

Интересные и познавательные исторические факты

15. Считается, что католические святые не разлагаются. Старейшей из "неразлагающихся" является Цецилия Римская, которая была предана мученической смерти в 177 г. Н.э. Ее тело остается практически таким же, каким было 1700 лет назад, когда было обнаружено.

Интересные и познавательные исторические факты

Источник : https://vseonauke.com/2190438458242369961/

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