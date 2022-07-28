"Единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать": 7 интересных фактов об Анастасе Микояне.

1. Мясной парадокс.

Анастас Микоян всем нам известен как "отец" советской пищевой промышленности. Интересно отношение Микояна к мясу. За время его работы наркомом пищепрома в СССР было открыто 17 новых мясокомбинатов, все ближе народу становились сосиски и колбаса. До войны появился даже "советский гамбургер" - микояновская котлета. Человек, который решал, что должны подавать в советских столовых, с детства был вегетарианцем. К мясу Анастас Иванович приобщился только став одним из руководителей страны.

2. Ветеран войны.

Мало кто знает, что будущий нарком пищевой промышленности воевал. 19-летний учащийся Тифлисской духовной семинарии ушел на фронт Первой Мировой в конце 1914 года. Анастас Иванович сражался в составе дружины армян-добровольцев генерала Озаняна на Турецком фронте. После двух баталий Микоян весной 1915 года подхватил малярию, на фронт не вернулся и примкнул к революционному движению.

3. "От Ильича до Ильича..."

Свою политическую карьеру Анастас Микоян начал еще во время руководства Ленина. А оставил место в Политбюро уже при Брежневе. В СССР о продолжительной карьере Анастаса Ивановича была сложена поговорка "От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Микоян заседал в Политбюро 31 год - второй результат в истории. Больше только у Климента Ворошилова, который отдал почти 35 лет жизни руководящему органу компартии.

4. Полиглот.

Выходец из бедной крестьянской семьи с большим упорством изучал языки. Старательного мальчишку обучил армянской грамоте местный монах. В семинарии Микоян всерьез увлекся революционными идеями, благодаря которым выучил немецкий и французский. Но особенное отношение Анастас Иванович уделял русскому языку.

В 1920 году партия отправила Микояна работать секретарем губернского комитета в Нижний Новгород. Однажды он выступал перед рабочими, но держал речь с явным кавказским акцентом. "Хорошо говорит человек, жаль только не по-русски" - бросили Микояну из толпы. После такого обидного случая он усердно принялся за великий и могучий. Акцент у Микояна сохранялся до конца дней, но свое произношение он заметно улучшил.

5. Дети-заговорщики.

Сын Микояна Серго стал известным историком, а его брат Вано прославился как авиаконструктор. Но в 1943 году их "детские шалости" серьезно ударили по репутации отца. Вместе с другими детьми советской партийной элиты они готовились к свержению власти. На первый взгляд, эти выходки мало чем отличаются от страстей в песочнице. Если бы в деле "кремлевских детей" не фигурировало настоящее оружие.

3 июня 1943 года прямо напротив Кремля сын генерала Шахурина совершил убийство, а после и сам свел счеты с жизнью. В своем дневнике он писал, что "Вальтер" для него раздобыл Вано Микоян. Всех школьников-заговорщиков на год сослали в разные уголки страны.

6. Поступок во время Карибского кризиса.

Не все знают, что и благодаря Микояну в 1962 году не разразилась Третья Мировая война. Долгожитель Политбюро был главным представителем СССР на переговорах с США и Кубой. И если с американцами Советскому Союзу удалось прийти к соглашению в октябре 1962-го, то Фидель Кастро не соглашался выводить советские ракеты с территории Кубы.

Когда Микоян находился на переговорах с Кастро в Гаване, в Москве умерла его супруга Ашхен Лазаревна. Руководство страны разрешило Анастасу Ивановичу вернуться в СССР на прощание. Но Микоян, понимая всю ответственность за мир в своих руках, решил продолжать переговоры на Кубе. Кастро был так впечатлен поступком Микояна, что согласился отвести ракеты с "острова свободы".

7. Пример для подражания.

Интересно, как способности Микояна-переговорщика впечатляли наших западных коллег. Американский посол в Москве Уильям Гарриман говорил о Микояне, что он "единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать". А дважды занимавший пост премьер-министра Британии Гарольд Вильсон рассказывал, что учился у Анастаса Ивановича как нужно вести переговоры государственной важности.

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Александр Македонский, вошедший в историю как Александр Великий, талантливый полководец, создатель огромной империи, не ограничивался лишь ратными подвигами. Он жил полной жизнью и умел наслаждаться каждым её мгновением — любил женщин, пиры, празднества, не отказывая себе ни в чём.Царя окружали многочисленные сподвижники. Властный и темпераментный, Александр жестоко наказывал провинившихся, но был очень добр к верным друзьям, возвышая и щедро одаривая их. Один из таких даров, преподнесённый Македонским художнику Апеллесу, вошёл в историю как знак необычайной щедрости и великодушия царя. Когда Александр стал царём, Апеллесу была оказана высочайшая честь — изображать правителя мог только он и никто другой. Вместе с Македонским художник даже ходил в походы, запечатлевая Александра на поле брани.Ни одна работа Апеллеса до наших дней ,к сожалению, не дошла, зато дошло много преданий о жизни талантливого мастера. Когда Александр отправился в очередной поход, он приказал Апеллесу создать портрет своей жены, Кампаспы. Апеллес, конечно, согласился и приступил к работе. День за днём он рисовал красавицу и сам не заметил, как влюбился в неё. Вернувшись, Александр узнал об этом. Он мог бы наказать художника за дерзость, однако вместо этого поступил благородно — решил не мешать влюблённому и уступил свою возлюбленную художнику.

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