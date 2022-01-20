Храм Василия Блаженного: какие легенды ходят о самом необычном соборе Москвы

Василий Блаженный — самый известный русский юродивый. Многие знают об этом святом человеке по названию собора на Красной площади. История храма таит не меньше загадок, чем жизнь «божьего человека».

Как появилось название

Официально собор носит совсем иное название — Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Несмотря на то, что собор был построен в 1554 году в честь побед Ивана Грозного над Золотой Ордой, он получил в народе имя Василия Блаженного по названию придела, пристроенного к собору с северо-восточной стороны в 1588 году. Построен он был по указу сына Ивана Грозного — Федора Иоанновича над могилой блаженного Василия, который умер в 1557 году, и был захоронен у стен строящегося собора.

Юродивый зимой и летом ходил нагим, в железных веригах, москвичи очень любили его за незлобивый нрав. В 1586 году при Федоре Иоанновиче прошла канонизация Василия Блаженного. С пристройкой церкви Василия Блаженного богослужения в соборе стали ежедневными. Ранее собор не отапливался, так как был, в большей степени мемориальным и службы в нем шли только в теплое время года. А придел Василия Блаженного был теплым и более просторным. С этих пор Покровский собор и знают больше как храм Василия Блаженного.

Легенда о царе и ослепленных строителях

Самый распространенный миф о соборе — это леденящая доверчивые души история о том, что царь Иван IV якобы приказал ослепить его строителей Постника и Барму, чтобы они уже никогда не смогли построить ничего другого, что могло бы превзойти и затмить только что возведенный архитектурный шедевр. Между тем, никаких реальных исторических свидетельств этому нет.

Да, строителей храма действительно звали Постник и Барма. В 1896 году служивший в храме прото­иерей Иоанн Кузнецов обнаружил летопись, в которой говорилось, что «Благочестивый царь Иоанн пришед с победы казанския в царствующий град Москву… И дарова ему Бог двух мастеров русских по имени Постник и Барма и быша премудри и удобни таковому чудному делу…». Так впервые стали известны имена строителей собора. Но про ослепление в летописи нет ни слова.

Более того, Иван Яковлевич Барма после завершения работ в Москве принимал участие в строительстве Благовещенского собора в Московском Кремле, Казанского кремля и других знаковых сооружений, о чем есть упоминания в летописях.

Почему он такой разноцветный

Нынешний вид Покровского собора сильно отличается от первоначального облика. У него были белые стены, строго раскрашенные под кирпич. Вся полихромная и растительная роспись собора появилась только в 1670-е годы. К этому времени собор уже претерпел существенные перестройки: были пристроены два больших крыльца — с северной и южной стороны. Также была перекрыта сводами внешняя галерея. Сегодня в убранстве Покровского собора можно увидеть фрески XVI века, темперную роспись XVII века, монументальную масляную живопись XVIII—XIX веков, редкие памятники русской иконописи.

Удивил Наполеона

Во время войны 1812 года, когда Наполеон занял Москву, собор Покрова Богородицы настолько понравился императору, что он решил перенести его в Париж. Технологии того времени не позволяли это осуществить. Тогда французы сначала устроили в храме конюшни, а позже просто заложили в основание собора взрывчатку и зажгли фитиль. Собравшиеся москвичи молились о спасении храма, и произошло чудо — начался проливной дождь, который потушил фитиль.

«Лазарь, поставь на место!»

Храм чудом уцелел во время Октябрьского переворота — на его стенах долго оставались следы от попадания снарядов. В 1931 году к собору был перенесен бронзовый памятник Минину и Пожарскому — власти освобождали площадь от лишних строений для проведения парадов. Лазарь Каганович, который так преуспел в разрушении Казанского собора Кремля, Храма Христа Спасителя и ряда других храмов Москвы, предложил полностью снести и Покровский собор, чтобы дополнительно расчистить место для демонстраций и военных парадов. Легенда гласит, что Каганович приказал изготовить подробный макет Красной площади со снимающимся храмом и принес его Сталину. Пытаясь доказать вождю, что собор мешает машинам и проведению демонстраций он неожиданно для Сталина сорвал макет храма с площади. Удивленный Сталин якобы в тот момент произнес историческую фразу: «Лазарь, поставь на место!», так что вопрос о сносе собора был отложен.

Согласно второй легенде, своим спасением собор Покрова Богородицы обязан известному реставратору П.Д. Барановскому, который посылал телеграммы Сталину с призывом не разрушать храм. Легенда гласит, что Барановский, который был приглашен по этому вопросу в Кремль, встал перед собравшимися членами ЦК на колени, умоляя сохранить культовое строение, и это неожиданно подействовало.

Храм-музей

Историко-архитектурный музей в соборе возник в 1923 году. Однако и тогда, в советское время, богослужения в соборе все равно продолжались. Шли они вплоть до 1929 года, и возобновились вновь в 1991 году. Сегодня собор находится в совместном пользовании Государственного исторического музея и Русской Православной Церкви. Богослужения проводятся в храме Василия Блаженного еженедельно по воскресеньям, а также в престольные праздники — 15 августа, в день памяти Василия Блаженного, и 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы.

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