Задачи по картинкам

Акведук

Принято считать, что на купюре в 5 евро изображен римский акведук Пон-дю-Гар, однако это вовсе не так.

Такого акведука (изображенного на купюре) на самом деле никогда не существовало. Почему мы можем это утверждать с такой уверенностью?

Ответ: У него крайне неудачная конструкция с инженерной точки зрения. Некоторые колонны второго яруса опираются на самые слабые места первого яруса, что делает все сооружение очень непрочным.

Спички и зажигалка

Сколько здесь спичек?

Ответ: 5 целых, 1 обломанная и 3 неизвестной степени целости

Тест на чувство композиции

Перед вами два изображения картины Анри Матисса "Лодка". Но одно из них правильное, а второе перевернуто вверх ногами. Ваше мнение, какое правильное, а какое нет?

Ответ: Правильный рисунок слева. Кстати, эта картина была выставлена 17 октября 1961 года в Нью-Йоркском Музее современного искусства. И только 3 декабря кто-то обратил внимание, что картина висит вверх ногами

Что общего

Предметы на этой картинке объединяет одно слово. Какое?

Ответ: Король

Что общего

Предметы на этой картинке объединяет одно слово. Какое?

Ответ: Воздух

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2501559526085626755/

А вы знали об этом?

Вероятность умереть по дороге, чтобы купить лотерейный билет, выше, чем возможность на самом деле выиграть в лотерею. Матрас удваивает свой вес после 10 лет использования, собирая пыль и пылевых клещей. В течение всего этого времени паразиты поедают крошечные кусочки нашей кожи, которые попадают в складки матраса. Ночью наши межпозвоночные диски расслабляются и расширяются. Вот почему утром мы на 1% выше, чем вечером. Элвис Пресли был от природы блондином. Король рок-н-ролла был уверен, что темные волосы лучше подчеркивают цвет его глаз

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