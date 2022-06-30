Монгольское иго добралось и до Кавказа: как монголы разоряли Грузию?

Империя, созданная Чингисханом, является величайшей в истории, самой большой империей, когда-либо существовавшей на нашей планете, не считая колоний Британии. Она была больше Римской империи, империи Александра Македонского, больше Советского Союза и современной России. Татаро-монгольское иго в 13 веке покорило многие княжества, в том числе и на Кавказе.
Впервые монголы появились на Кавказе в 1221 году – то есть даже раньше, чем на территории русских княжеств. 20 тысяч монгольских воинов под предводительством великого полководца Субэдэя, преследуя Хорезма, вторглись на земли Грузии. Их встретил грузинский царь Георгий Лаша с армией, в 3 раза превосходящей монгольскую, но был разбит легкой монгольской конницей.
Грузия на тот момент переживала золотой век – на рубеже 12-13 веков она имела самую обширную территорию за всю историю. Высокого уровня достигла культура – философия, зодчество, литература, чеканка, живопись, по всей стране возводились монастыри и храмы.
В 1227 году в Грузию вторглись войска султана Хорезма (территории современного Узбекистана и Туркменистана) Джелал ал-Дина. В битве при Гарни грузинская армия была повержена, Тбилиси захвачен и разграблен. Существует версия, что султан приказал убить 100 тысяч местного населения за отказ осквернить иконы и перейти в ислам. В 1230 году монголы разгромили султана Хорезма и начали завоевывать покоренные им территории.
К 1236 году монголы взяли уже всю Персию, армянские города Лори, Ани, Карс. Вскоре все Грузинское царство было вынуждено платить монголам дань и участвовать в военных монгольских походах. Грузинские воины в составе монгольской армии участвовали во взятии Дамаска, Алеппо. Всякий раз, когда грузинские князья пытались восставать и сопротивляться монгольскому владычеству, их земли подвергались разорению и грабежам. Так, в 1261 году была сожжена практически вся Западная Грузия.
Освободить страну от монгольского владычества смог только царь Георгий V Блистательный в начале 1300-х годов. Он смог восстановить территории страны в пределах границ до 1220 годов, буквально спасти Грузию от исчезновения. При нем страна получила 50 лет спокойствия, необходимых, чтобы восстановить свою экономику и возродить страну.
А вы знали об этом?
Денису Давыдову было категорически отказано в приеме в армию . Дежурный офицер посчитал, что Денис Давыдов обладает слишком маленьким ростом, непригодным для службы в русской императорской армии. И правда, семнадцатилетний юноша не вытягивал ростом и до 160 сантиметров.
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