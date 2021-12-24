10 важнейших открытий, не удостоенных Нобелевской премии

Нобелевская премия по физиологии или медицине 2015 года была присуждена трем ученым за их новаторскую работу в области паразитарных болезней. С этого начался ежегодный ритуал, «Нобелевская неделя» — период бешеного ожидания и спекуляций, такая себе мартовская лихорадка для гениев. И все же, глядя на весь поток свершений и открытий, несложно догадаться, что далеко не все грандиозные открытия были удостоены Нобелевской премии.

Перед вами десять примеров открытий и изобретений, которые не получили «нобелевку», но однозначно ее заслужили.

Всемирная паутина

Как рассказывает корреспондент National Geographic, когда он задал в своем Twitter вопрос на тему обиженных изобретений и открытий, мимо которых прошла Нобелевская премия, после сбора ответов пришлось гуглить «Velcro», «темную материю», «эмбриональные стволовые клетки» и читать про эти открытия. И тогда ему пришло в голову: что может быть более достойным Нобелевской премии, чем изобретение, благодаря которому мы можем узнать обо всех этих изобретениях?

Начиная с 60-х годов ученые в федеральном правительстве США создавали сети компьютерной связи, которые в итоге превратились в Интернет. Но Нобелевскую премию однозначно заслужил британский ученый Тим Бернерс-Ли, который в 1989 году предложил идею Всемирной паутины (известной нам как World Wide Web, www, веб) и в 1990 году создал первый сайт (страницу с описанием веба).

Веб сделал информацию доступной, от глупых видео с танцующими котиками до свежих твитов со всех уголков мира. А информация — это, как известно, сила.

Темная материя

Если мы копнем историю, то найдется множество астрономических открытий, достойных Нобелевской премии, как то законы планетарного движения Кеплера, обнаружение расширения Вселенной начала 20 века, классификация звезд по их спектральным отпечаткам. Но открытие темной материи — относительно свежее достижение, которое грубо обделил вниманием Нобелевский комитет.

В 1970-х годах Вера Рубин и Кент Форд увидели, что звезды по краям галактик двигались так же быстро, как и звезды около центра — другими словами, галактики вращаются так быстро, что должны были разлететься… если только что-то невидимое не добавляет гравитации, удерживающей их вместе от разбегания.

Это нечто невидимое стало известно как темная материя — загадочная субстанция, на долю которой приходится почти 90% массы Вселенной. Она не излучает и не отражает свет, взаимодействуя с обычной материей только посредством гравитации.

Из-за своей скрытной и непонятной природы, частицы темной материи тоже остаются неуловимыми. Короче говоря, ученые точно не знают, что это такое. Возможно, эта неопределенность является причиной, по которой Нобелевский комитет умалчивает об открытии темной материи, хотя премия по физике в 2011 году досталась за похожее загадочное космологическое открытие.

Первый геном

Многие люди задаются вопросом, почему Нобелевскую премию не присудили за одно из самых огромных достижений науки: завершение генома человека в 2001 году. Это же самое человечное из всех возможных человеческих открытий. При всей своей важности, человеческий геном не был открытием или изобретением, он был инженерным проектом, требующим масштабного автоматизированного секвенирования ДНК в промышленных масштабах. Как сказал в свое время ученый проекта человеческого генома Эрик Ландер, «вы не получите Нобелевскую премию за поворот рукоятки».

Но ее можно получить, в принципе, за самый первый поворот рукоятки. За шесть лет до завершения проекта человеческого генома Крейг Вентер и его коллеги показали, что автоматическое секвенирование ДНК и особая техника сборки цельного генома могут быть объединены с целью прочтения всего кода живого организма, бактерии Haemophilus influenzae. Методы их работы были по сути теми же, которыми позднее воспользовалась частная компания Вентера для секвенирования геномов дрозофилы и человека, и теми же, которыми пользуются другие лаборатории для составления геномов сотен других видов. Нобелевскому комитету было бы трудно выбрать трех ученых, ответственных за первый триумф геномики. Но Вентер должен быть среди них.

Смерть черной дыры

Однажды ночью в 1970 году Стивен Хокинг ворочался в постели, когда ему пришла идея, наполнившая его, как он описывал позже, «моментом экстаза». Он подумал о том, что черные дыры, о которых ранее думал практически как о бессмертных, могут медленно терять массу и постепенно испаряться, исчезая во вспышке гамма-лучей.

Проблема в том, что тогда не было никакого способа проверить идею. Черные дыры слишком долго живут, чтобы мы сегодня могли наблюдать кончину одной из них. Но исследования Хокингом черных дыр сегодня прочно встроены в теоретическую физику. Они объединили теорию относительности (классическую теорию, в которой все гладко, как шелк) с квантовой механикой (в которой все зернисто) и стимулировали прогресс в теории информации.

Возможно, Хокинг получил бы премию, если бы предоставил наблюдаемые подтверждения своих выводов. Но этого не случится еще миллиарды лет, пока не начнут исчезать первые черные дыры.

Периодическая таблица

Иногда полезно возвращаться к основам. И что может быть более основным, более фундаментальным и более существенным, чем идентификация химических элементов?

Периодическая таблица — это не просто организующая схема; она раскрывает основной порядок протонов, нейтронов и электронов, которые находятся в сердце всей материи. Ее аккуратные столбцы и строки предсказали элементы еще до их фактического обнаружения, вместе с их свойствами и качествами.

Кажется невероятным, что такой прорыв остался без научных лавров, но именно это произошло во время первого Нобелевского награждения в 1901 году. Премия по химии ушла Якобу Х. ван‘т Хоффу за новаторскую работу в области физической химии. По сравнению с работой Хоффа, показывающей, как элементы связываются и движутся, периодическая таблица Дмитрия Менделеева, опубликованная в 1869 году, выглядела настоящим столпом.

У Менделеева оставалась надежда: он был номинирован на Нобелевскую премию в 1905 и 1906 годах, но проиграл, поскольку члены комитета посчитали его работу слишком старой и хорошо известной. Периодическая таблица стала жертвой собственного успеха.

В 1906 году премию присудили Анри Муассону за обнаружение фтора, именно там, где он должен был быть согласно периодической таблице. В следующем году Менделеев умер, а вместе с ним и претензии к Нобелю. Его таблица просто стала наиполезнейшим плакатом в науке, который провисел на лабораторных стенах целые поколения и продолжает висеть до сих пор.

Лампочка

Несмотря на стремительное развитие технологий, было бы упущением не отметить устойчивое сияние «лампочки Ильича», оценив его Нобелевской премией по физике. Скромное изобретение Томаса Эдисона — впервые запатентованное Джозефом Своном в Великобритании, но сделанное практичным Эдисоном — выстроило современную экономику (и нехватку сна), породив огромный спрос на электричество, без которого наше сегодняшнее существование кажется невозможным.

Эдисон умер в 1931, не увидев «нобелевки» за лампочку — символ научного вдохновения. Это была историческая несправедливость. Альфред Нобель предлагал изобретения и изобретателей по своему желанию, но судьи были склонны оценивать непрактичные вещи, вроде нарастающего расширения Вселенной или эзотерической «частицы Бога», которая лишь раздражала физиков своим названием.

Кварк

Мюррей Гелл-Манн получил Нобелевскую премию по физике 1969 года за «свой вклад и открытия на тему классификации элементарных частиц и их взаимодействий». Но никакой премией не удостоили особую идею, за которую Гелл-Манн известен больше всего: кварк. Эти крошечные составляющие материи соединяются с образованием протонов, нейтронов и других частиц. Их открытие (с помощью карандаша и бумаги, мощнейших инструментов теоретической физики) привело к глубочайшему пониманию физического мира. Формулировка цитаты была достаточно расплывчатой, чтобы «нобелевку» Гелл-Манна можно было считать своего рода наградой за жизненные достижения, хотя ему было всего 40 лет.

На тот момент существование кварков, которое он предположил пятью годами ранее, было амбициозным и противоречивым допущением. Речь во время присуждения премии прошла мимо этой идеи, и некоторые физики считали, что ученый заслуживает второй «нобелевки». Также ее нужно было бы присудить Георгу Цвейгу, который независимо пришел к такой же идее, и Джеймсу Бьоркену за проведение экспериментов, которые помогли идее устояться.

Синтетическая теория эволюции

Когда в 1901 году были розданы первые Нобелевские премии, эволюционная биология была пока что молодой наукой.

На тот момент биологи знали совсем немного о том, как жизнь менялась с течением поколений. Некоторые все еще ставили под вопрос естественный отбор и другие фундаментальные идеи дарвиновской теории эволюции.

Между 1920-м и 1950-м группа ученых — генетики, натуралисты, палеонтологи — сообразили, как возникают мутации, как распространяются и выступают сырым материалом эволюции. Этот новый взгляд на жизнь сегодня известен как синтетическая теория эволюции (или современный эволюционный синтез). Их работа открыла путь важным достижениям в нашем понимании истории жизни.

Древо жизни

В то время, когда ученые классифицировали микробов на основании их форм, Карл Вёзе первым предложил классифицировать их, сравнивая их гены.

Его метод вывел на свет существование ранее непризнанного домена жизни, микроскопических архей. Ученые использовали его методы для каталогизации мешанины микробов, которые живут в наших телах и влияют на наше здоровье, а также наметили эволюционные отношения организмов, больших и малых.

Благодаря Вёзе, древо жизни обрело мощный ствол, более твердые ветви и веточки. Вёзе умер в 2012 году, а Нобелевская премия не присуждается посмертно, но это абсурдно: чтобы кто-то, кто в полной мере открыл, что такое жизни, получил отказ вследствие нечто такого тривиального, как смерть.

Ренессанс динозавров

В 1969 году палеонтолог Йельского университета Джон Остром дал имя одному из важнейших видов, когда-либо обнаруженных. Он назвал животное — динозавра возрастом 110 миллионов лет — Deinonychus, Дейноних, или «ужасный коготь». Этот ящер был хищником размером с человека с цепкими конечностями и серповидным когтем на втором пальце задних конечностей.

Что более важно, Остром знал, что Дейноних сильно отличается от обычных динозавров, как правило, медленных, глупых, живущих в болотах монстров. Дейноних, утверждал он, был подвижным и, возможно, социальным охотником, ведущим активный образ жизни. Это предположение помогло запустить «Ренессанс динозавров», плоды которого ученые собирают до сих пор.

К сожалению, Нобелевской премии по палеонтологии или любой другой отрасли естественной истории просто нет, и Дейноних не получает ее. А какие научные открытия и изобретения вы бы отметили Нобелевской премией?

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