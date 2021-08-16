Беломорканал : одно из чудовищных и кровавых злодеяний палача народов Сталина!

В 2021 году Беломорканалу – великой рабской советской стройке, на которой впервые использовали бесплатный труд заключенных, – исполнилось 88 лет. Канал строили в рабских и невыносимых условиях, в результате чего во время строительства погибли десятки тысяч заключенных.Используя простейшие строительные орудия, заключенные возвели более ста инженерных сооружений, 300-километровый водный канал, около 3 тысяч километров железнодорожных путей.

Сейчас жизнь вдоль канала продолжается, но сам он уже не востребован, поскольку из-за спешки построить канал и «удивить» весь мир глубина канала была недостаточна для прохождения больших судов!Именно поэтому большие суда по нему не ходили ,в результате чего канал был не эффективен в использовании и выгоднее было доставлять груз по автомобильным и железным дорогам!

Строительство канала ,соединяющего Белое и Балтийское моря был давней мечтой многих российских правителей: от Ивана Грозного и Петра I до Николая II. Однако каждый раз рассудительные российские государи откладывали реализацию этого проекта из-за его дороговизны. Первые упоминания о строительстве пути между двумя северными морями относятся к 16 веку, когда по приказу Ивана Грозного был создан сухопутный проект пути, который в народе прозвали «Государевой дорогой. В 1800 году царское правительство задумалось о создании полностью водного пути между двумя морями, однако разумное правительство опять остановила дороговизна реализации строительства.

Выполнить многолетнее чаяние русских государей смогли только беспечные и кровожадные большевики!По личному приказу палача народов Сталина водный путь между Балтийским и Белым морями был построен в течение двух рекордных лет. Судя по объему работ , подобный рекорд был просто фантастическим!

Как же большевикам удалось сократить затраты на строительство? А очень просто, поскольку на строительстве этого канала использовался бесплатный рабский труд бесправных заключенных Соловецкого и других лагерей, не тратились валютные средства и не использовалась современная техника, не применялись дорогостоящие стройматериалы. В качестве орудий труда использовались кирка и лопата, а основным стройматериалом был камень, лес, беспощадно и варски вырубаемый в округе!

Видимо потому, что на «рекордном» кровавом строительстве заключенные гибли как мухи, каналу присвоили имя кровожадного Сталина, прославившемуся своей жестокостью и устроившему своему народу фактически геноцид! Действительно, условия жизни на стойке были нечеловеческими: в климатических условиях Приполярья, на голодном пайке, заключенные обязаны были выполнять чрезвычайно высокие нормы выработки.

При строительстве Беломорканала заключенные жили в бараках и шалашах, иногда засыпая прямо на снегу, им полагалось всего 500 граммов хлеба и баланда из морских водорослей, а если заключенные не выполняли нормы выработки, то их и вовсе не кормили!Таким образом, как не кощунственно, но ,казалось бы, в социаличстической стране заключенных заставляли рабски работать из-за постоянного чувства голода!Именно поэтому после изнурительного рабочего дня на строительной площадке оставались сотни трупов несчастных голодных зеков (смертность порой доходила до 700 человек в день)! Число жертв по оценкам некоторых историков составляет более 50 000 !Подобное кровавое деяние мог совершить только изувер и садист Сталин, поскольку даже Гитлер не относился к своим заключенным так варварски и жестоко, как этот нехристь и людоед палач народов Сталин!

К сожалению, экономика страны была выстроена таким образом, что рабский труд был необходим для дешевой и быстрой реализации мегапроектов. Именно поэтому Сталин, не считаясь с высокой смертностью и не давая рабочим зарплату, смог в короткие сроки восстановить экономику страны! Как тут не вспомнить и другие знаменитые «стройки на костях», где использовался рабский труд заключенных в нечеловеческих условиях!

В России и сегодня популярны папиросы, носящие название «Беломорканал». Они напоминают о гигантском кровавом техническом проекте сталинизма! Однако после солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» ясно, что лживый советский героический эпос о Беломорско-Балтийском канале есть миф, базирующий на пропагандистской лжи, продолжающей жить в торговой марке папирос.

Именно поэтому российский художник П.А. Белов (1929-1988) написал на эту тему довольно удачную сатиристическую картину. Она называется «Беломорканал» и датирована 1985 годом . Посреди скудного ландшафта из грязной зелени и колючей проволоки лежит, шокирующе выделяясь своим цветом и очертаниями, пустая пачка папирос «Беломорканал», характерно раскрашенная голубым, белым и розовым. Пачка эта служит бараком: оторванный угол – вход, куда вливается бесконечная очередь безликих арестантов. Своей картиной П.А. Белов вкладывает свою лепту в антисталинское просвещение периода перестройки и продолжает дело, начатое Солженицыным и другими!

Беломорканал ныне ассоциируется, и впрямь, не с блеском героического свершения, а с огромным концентрационным лагерем, прозванном «Белбалтлагом». По сути, это была первая советская каторга.Число находившихся в нем, по официальным данным, превышало 100 000 человек . В значительной части это были уголовники и большое число политических заключенных. По меркам правового государства это были невиновные люди, прежде всего крестьяне, так называемые кулаки, в ходе коллективизации незаконно лишенные своих хозяйств и загнанные в рабочие лагеря. Кроме лиц духовного звания и прочих «классовых врагов», среди политических заключенных находились также представители дореволюционной интеллигенции .

Любопытно, что идею использования рабского труда заключенных для строительства народных объектов предложил Сталину заключенный лагеря Соловки одесский вор и финансист известного бандита Мишки Япончика Нафталий Френкель.Бывшему вору и бандиту Сталину , настолько понравилась идея «коллеги», что он назначил Френкеля руководителем работ на Беломорканале!

В сравнении с другими стройками пятилетки историческое значение Беломорканала заключается в том, что здесь впервые была применена бесплатная рабочая сила исключительно заключенных . В ноябре 1931 года проект Беломорканала был передан в ведение ОГПУ и исполняющего обязанности его руководителя Г.Г. Ягоды . Отныне служба госбезопасности стала играть ключевую роль в масштабном экономическом эксперименте, а принудительный труд был с размахом опробован как производственный фактор!

Через 20 месяцев после начала строительства Сталину доложили, что канал готов, и он изъявил желание пройти по нему на катере, чтобы оценить работу.Однако осмотром вождь остался не доволен: по его мнению, канал вышел узким и неглубоким – только около 4 метров. При таких показателях по нему не могли проходить крупные суда, что существенно снижало экономическую выгоду канала.Но,несмотря на это, канал,построенный авральным способом в первую очередь для пропаганды советского образа жизни, был принят для эксплуатации!

Советские агитаторы захлебывались в восхвалении канала и гения Отца народов.Эти лживые сталинские холуи особенно восхваляли то , что Беломоро-Балтийский канал был значительно длиннее Панамского и Суэцкого каналов, на постройку которых ушло по 10 лет!Одновременно с этим этих бездарных агитаторов не смущало то , что эти долго сторящие каналы были выстроены так качественно и разумно, что и сегодня они загружены до предела океанскими судами, приносящими баснословные прибыли!

Кроме того,эти бездарные пропагандисты из-за всех сил стремились вкладывать в головы людей мысль, что с помощью такой стройки они «перековывают» неисправимых преступников и врагов страны, превращая их в Нового Человека! Идея перевоспитания как основы гуманной системы уголовного права переживала в молодом советском государстве период бурного расцвета. Прежние идеалы объявлялись буржуазной ересью. Однако со временем идеалы прогрессивного судопроизводства дискредитируют себя, и советские правоведы стали отходить от принципа перевоспитания и вновь ужесточили репрессивный аппарат !

Вместе с тем долгое время вокруг строительства Беломоро-Балтийского канала сохранялась строгая тайна, поскольку палач народов Сталин не хотел, чтобы народ знал о том, кто, действительно, строил это канал и сколько ! Поэтому для общественности существовала другая версия , согласно которой объект строили комсомольцы и труженики исправительно-трудового лагеря, которых стали называть «каналоармейцами», по аналогии с красноармейцами.Именно тогда в обиход вошло слово «зэк» — з/к (заключенный каналоармеец).

Любопытно, что в августе 1933 года на стройке был устроен митинг по случаю ввода объекта в эксплуатацию.В этот день на стройку привезли группу комсомольцев, а заключенных, которые строили канал, заперли в бараках. Комсомольцы должны были получить лавры победителей (ну не зэков же награждать и хвалить?!), тем более что , ранее, Беломорканал был объявлен комсомольской стройкой. И тогда лагерь взбунтовался.

Это был единственный бунт за все время строительства, а ведь за время возведения объекта заключенным жилось не сладко: холод, голод, издевательства охранников, тяжелая работа… но никаких мятежей не было. А тут обида захлестнула. Это означало, что несмотря на бесчеловечные условия, заключенных не получилось превратить в бессловесных животных. Зэки хотели гордиться своим трудом и чтобы государство сказала им, хотя бы, спасибо!Что поделаешь,таким несправедливым и лживым был утопический кровавый советский социализм!

Не удивительно также , что на такой стройке не только ломались человеческие судьбы и жизни, но и уничтожались памятником старины. Так во время строительства, заключенным приказали снести старейший храм, который мешал возведению одного из шлюзов.Говорят, когда рубили березу, которая росла рядом с храмом, из ствола дерева потекла кровь. А те крестьяне, которые использовали части разрушенной церкви в строительстве дворовых сооружений, принесли в свой дом несчастье: кто умер, а некоторые перенесли тяжелейшие болезни.

К прославлению Беломорканала и к превознесению «перековки» должна была приложить усилия также и литература. Пользовавшийся всемирной известностью как писатель и представитель прогрессивного гуманизма Максим Горький уже в 1929 году совершил поездку по лагерям Соловецких островов, чтобы расследовать «слухи» о тамошних порядках; свои благоприятные впечатления он описал в путевом очерке «Соловки», чем полемизировал с международной эмигрантской прессой.

Безусловно, вклад Горького в организацию литературного процесса в стране невозможно отрицать , однако нельзя не отметить его негативной роли в деле оправдания репрессий преступного сталинского режима. Он был главным редактором объемной книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», заказанной ОГПУ и изданной в 1934 году.

В ней Горький, как и Валентин Катаев, Алексей Толстой, Борис Пильняк, Леонид Леонов, открыто хвалили изувера и садиста Сталина, оправдывая все его страшные злодеяния и прославляли систему, способную перековывать тысячи врагов социализма в будущих его строителей.Конечно, о жестоких условиях, труде без отдыха, голоде, холоде, многочисленных лишениях и унижениях, гибели людей на ее страницах не было сказано ни слова.



Любопытно, что величайший злодей и авантюрист современности Сталин, для подкупа отъезжающих на Беломорканал писателей и для укрепления новообретенного единства с писателями ,в одном из парадных залов ленинградской гостиницы «Астория» устроил праздничную трапезу. Несмотря на то, что в те годы от голода гибли миллионы советских людей, список блюд был просто фантастическим и не знал конца.

Александр Солженицын назвал «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» первой в русской литературе книгой, воспевающей рабский труд.Заслуживает также внимания рассказ Дмитрия Лихачева, отбывавшего в то время заключение в Соловецком лагере , о визите Горького в этот жуткий «большевистский лагерь смерти». Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с четырнадцатилетним (обратите внимание на возраст!) заключенным мальчиком, отбывавшим наказание в лагере.

Несовершеннолетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках. Их диалог длился не менее сорока минут, после чего Горький, выйдя из из барака, стал громко плакать на виду у всех ! К сожалению, несчастного мальчика больше никто не видел, а Горький в своем «патриотическом» очерке «Соловки» в 1929 году трусливо и подло сообщал только об эффективности выбранной системы сталинского перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением !

Как ни странно, но рабский труд и кровавую вакханалию Сталина с большим энтузиазмом и помпой воспевают и многие сегодняшние сталинские холуи и бездарные фальсификаторы советской истории!Среди них в первую очередь хотелось бы выделить псевдо-учёного д-р ист. наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Юрия Жукова,который кощунственно заявил: «Заключенные отрабатывали свой хлеб всегда и во всех странах.Так было раньше и у нас. Не только при Сталине! Все осужденные работали – ничего страшного в этом нет, это даже полезно – и обществу, и тем, кто сидит»!

Подобное мог сказать только человек, окончательно потерявший совесть и рассудок или просто провокатор, стремящий облапошить одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян , которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов! Любопытно , раз ,по его словам, поработать в таких адских условиях полезно обществу и тем более, кто сидит, то ,интересно, пожелал бы этот старый маразматик поработать в таких адских условиях себе или своим близким?!

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк, похожих на Жукова , которые универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми.

По своей сути, коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране. Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения. Надо бы спросить товарища Жукова , изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, не надоело ли ему безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о «ценностях» издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их труды, выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!«

Сегодня к фальсификаторам истории, на мой взгляд, однозначно можно отнести также группу бездарных псевдо-учёных историков: Е. Прудникову , А. Фурсова, Е. Спицина, И. Пыхалова и т. д.. Именно эти главные фальсификаторы истории сегодня, гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной бездарной революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет "!

Неужели им не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские кровожадные нехристи и дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и даже сегодня многие из них , живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи!

К сожалению, подробности «стройки на костях» всплыли только в эпоху гласности. Сегодня на берегах канала можно увидеть скульптурные композиции, изображающие погибших при строительстве зэков. А в Повенце возведена деревянная церковь Святителя Николая – в память о тех, кто отдал свои жизни из-за преступного сталинского режима !!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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