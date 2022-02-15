Успех революции – как плебеи и люмпены пришли к власти

Октябрьская революция 1917 года увенчалась успехом по многим причинам. Социальная напряженность возрастала, а возможности ее разрядить, по сути, не было. Шла первая мировая война, где русская армия не особо-то отличилась. Мораль войск была крайне низкой, наличие продовольствия и настроение в рядах солдат и офицеров оставляли желать лучшего. Более точным будет назвать ситуацию со снабжением армии критической.

Примечательно то, что Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов еще в марте 1917 года отказался от поддержки каких бы то ни было наступательных действий на фронте. Разруха и разложение – вот что представляла собою российская армия в то время. Кто же захочет воевать за такое правительство?

Помимо этого явно ощущалась нехватка продовольствия. А там, где чего-то не хватает, всегда растут цены, этого не отнять. Недовольство росло, Временное правительство бездействовало. Возможно, Львов и Керенский понимали суть слова «временное».

Керенский Александр Федорович, глава Временного правительства

Не совсем ясная ситуация вышла с генералом Корниловым, который вроде как был верен Временному правительству (но со своими идеями) и у него были войска для предотвращения захвата власти большевиками и войска эти выдвинулись к Петрограду, но Керенский, который уже был главой Временного правительства (Львов ушел в отставку), объявил Корнилова мятежником (мятеж и был, в общем-то).

Сделано это было из опасений установления военной диктатуры. Лучше или хуже получилось в итоге - никто не скажет.Штурм Зимнего дворца

Слабое решение, которое только ухудшило позиции Керенского и, по сути, улучшило положение большевиков. При этом напряжение продолжает расти, гнойник продолжает зреть. Что интересно – Керенский знал о том, что большевики планируют захват власти. Крестьяне бунтовали и захватывали помещичьи земли, рабочие бастовали, инфляция росла, но правительство сидело молча. На что надеялся Керенский, до конца не ясно.

Таким образом, революция не могла не увенчаться успехом. С одной стороны, она давала возможность разрядки, когда всем угнетенным дали в руки оружие, и они смогли выместить наконец-то всю свою злость и ненависть на проклятых капиталистах. Получить все, не имея ничего, не тратя много сил, да еще пострелять дают – разве это не заманчиво?

А с другой стороны, революция сулила то самое «светлое будущее», давала надежду. Большевики оказались в нужное время и в нужном месте.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с авторм этой статьи, что народ в 1917 году восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди , до сих пор наивно верят в то, что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства. Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от октябрьского переворота, февральские события можно условно назвать «буржуазно-демократической революцией», поскольку так или иначе в ней принимали участие многие партии тогдашней России (как ни странно , но большевики тогда являлись самой малочисленной и непопулярной партией).

Любопытно, что на одном из тайных заседаний Антанты была принята резолюция о разделе территории Российской империи на сферы влияния стран этого блока. Не желая допустить русских к послевоенному переустройству границ, представители Антанты решили поставить под сомнение саму легитимность России. А сделать это можно было, лишь ликвидировав законную власть, посеяв в стране хаос гражданской войны. Большевики же , как локомотив подобных разрушительных процессов, подходили на эту роль лучше всего. Кроме того , прозападное Временное правительство сознательно, шаг за шагом сдавало свои позиции в пользу большевиков. Оно не препятствовало разрушительной ленинской пропаганде в армии, закрывало глаза на создание незаконных вооружённых формирований в лице Красной гвардии, всячески преследовало тех генералов и офицеров русской армии, которые стремились противостоять большевизму.

Любопытную версию тех трагических событий выдвинул признанный специалист по истории России доктор исторических наук Фёдор Селезнёв , который однозначно доказал, что осенью 17-го года случилась не революция, а произошёл самый настоящий государственный переворот. Временное правительство, пришедшее к власти после свержения монархии в начале 1917 года, было ставленником Антанты (Англия, Франция и США) и указания по своей работе получало прямо из посольств западных стран. В России возникло двоевластие, что стало своеобразным итогом февральской революции 1917 года. С одной стороны Совет рабочих и солдатских депутатов как орган народной власти, с другой – Временное правительство – орган диктатуры буржуазии.

Именно Совет рабочих и солдатских депутатов издал губительный для страны Приказ N1,согласно которому вся власть в воинских частях передавалась выборным комитетам из представителей нижних чинов, что однозначно способствовало разложению армии с вытекающими отсюда последствиями ! Однако наиболее трагичным и губительным был приказ Временного правительства, выполняющего поручения посольств западных стран и Антанты, запретить казакам в лице совета Казачьих войск и кавалерийскому кавказскому соединению «Дикая дивизия» подавлять большевистский мятеж , который тогда им ,безусловно, легко было бы осуществить , в результате чего кровожадные большевики не пришли бы тогда к власти!

Вопреки советской пропаганде, никакого боевого выстрела Авроры и «героического» штурма Зимнего на самом деле вообще не было, тем более что в силу своего расположения крейсер стрелять по Зимнему дворцу просто физически не смог бы, а дело ограничилось лишь одним устрашающим холостым выстрелом. Кроме того, полнейший миф , что якобы после штурма вода в канале стала красной от крови. Правда, вода в Зимней канавке действительно стала красной, но не от крови, а от дорогого красного вина, которое было разграблено из дворцовых винных погребов! Скажу больше – для ареста министров в Зимний вошли не отряды рабочих и крестьян, а финский спецназ, которому Ленин больше доверял, чем русским повстанцам.

Сам Керенский покинул Петроград на автомобиле американского посольства. Министров вывели из Зимнего дворца и отправили в Петропавловскую крепость, откуда их затем отпустили на свободу. Многие из них, получив от своих западных покровителей значительные суммы денег, эмигрировали за границу. Как ни парадоксально, но сами большевики долгое время называли эту революцию обыкновенным переворотом (например, это название И.В. Сталин использует даже в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания»). Однако затем большевики спохватились, сообразив, что понятие «переворот» ассоциируется с противоправными действиями и поэтому они заменили его словом «революция».Они даже поручили Эйзенштейну снять виртуальный фильм «Октябрь» о якобы героическом штурме Зимнего дворца!Продолжение в моей статье «Октябрьский переворот или революция» ?( https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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