Почаевская икона Богородицы: её история, удивительные чудеса исцелений

Почаевская икона Матери Божией – это один из наиболее почитаемых христианами чудотворных ликов.

Святыня способна вылечить от тяжкого заболевания, защитить от несчастья, наставить человека на путь истинный.

Давайте сегодня узнаем историю священного образа, где он находится сейчас, кому можно обращаться к иконе за помощью.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Название иконы происходит от православной обители, что находится в городе Почаев (Тернопольская область, Украина). До наших дней сохранилась красивая легенда об обретении христианской реликвии. Согласно ей, в 1340-м году два инока отправились в далёкое путешествие.

Проделав немалый путь, монахи добрались до уютной пещеры, расположенной в горе (сегодня именно там находится Свято-Успенская Почаевская Лавра). Иноки на протяжение длительного времени были отшельниками, жили в этой пещере и денно и нощно молились Всевышнему, чтобы тот помог уберечь родную землю от нашествия татаро-монгольского ига.

Как-то раз христиане поднялись на самую высокую вершину горы, чтобы там помолиться. Когда прозвучали последние слова молебна, инокам вдруг показалась сама Дева Мария. Она стояла на камне, окружённая со всех сторон огнём. Не только монахи, но и пастух, случайно оказавшийся в то время неподалёку, смог лицезреть данное чудо.

Монахи упали на колени перед Богородицей, а вскорости видение исчезло. На камне же, где она стояла, сохранился отпечаток её ступни. Утром отпечаток наполнился чистой водой из родника.

С того времени воде, вытекающей рядом со священным камнем, стали придавать целебных свойств. Каждый год к роднику стекаются многочисленные паломники со всего мира, жаждущие испить чудесной водицы и набрать её с собой.

Удивительно то, что время идёт, но вода в отпечатке стопы Богородицы никогда не исчезает, он всегда остаётся наполненным. Со временем люди выстроили рядом с местом чудесного явления Святой Девы Почаевскую лавру и церковь.

Почаевская икона также известна в качестве чудотворной. Практически на каждом изображении нарисован отпечаток Богородицы, который сохранился на камне.

Оригинал же святого образа находится на хранении в Почаевской Лавре. Вы можете обнаружить икону над Царскими вратами, что расположены в Свято-Успенском соборе. В особые дни года дежурный монах опускает реликвию вниз, давая возможность верующим увидать её собственными глазами и обратиться со своими просьбами.

Но давайте вернёмся к истории обретения чудотворной иконы. Её принесла в Лавру Волынская помещица Анна Гойская, которая проживала в 16 столетии. Считается, что однажды в жилище верующей женщины приехал митрополит из Греции. Он получил радушный приём, был очень доволен, а на прощание дал Анне своё благословение и преподнёс ей в качестве подарка старинную икону Богородицы.

Поначалу помещица хранила святыню у себя в доме. Но по прошествии некоторого времени она обратила внимание на необычное свечение, исходящее от лика.

А ещё образ стал творить самые настоящие чудеса, не заметить которых было просто невозможно. Например, Почаевская икона исцелила брата Анны Филиппа от слепоты, когда он прочёл молитву перед святым образом. Это была самая первая (но далеко не последняя) история помощи лика верующим христианам.

К счастью, чудеса, совершаемые образом, не закончились и до сих пор продолжают совершаться им. Не зря же так много людей стремится добраться в Почаев, чтобы попить волшебной водички из источника и преклониться перед иконой Святой Девы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИКОНЫ, ЕЁ УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Почаевская святыня относится к византийскому иконописному стилю. Она изображена на липовой досточке, снизу подбитой дубовыми рейками. Лик нанесён при помощи масляных красок.

Говорят о том, что при создании на образе присутствовало ещё покрытие – тонкая пластина из серебра, но, увы, беспощадное время не сохранило её до наших дней. Впоследствии лик был украшен ризой и небольшими жемчужинками.

Изображается Пресвятая Богоматерь держащей на правой руке младенца Иисуса Христа. Лица обоих прикасаются друг к другу, Мария больше наклоняется головой к своему Сыну. В данном жесте священнослужители видят проявляющуюся безграничную материнскую любовь и ласку.

Маленький Иисус положил левую кисть на плечо Матери. А его правая рука сложена в благословляющем жесте. Спину и ноги Христа прикрывает платок.

У Почаевского образа Богородицы имеются некоторые уникальные особенности:

установлено, что краски, которыми писалась икона, имели в своей основе яичный желток;

в нижней части святыни можно рассмотреть отпечаток ступни Девы Марии;

Матерь Божья с Иисусом Христом излучают золотистое сияние;

они изображаются по линию пояса, а не в полный рост.

ДАТЫ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ

Традиционно день памяти чудесного образа установлен на 5 августа ежегодно. В эту дату в 1675 году Почаевская Лавра была освобождена от турецкого нашествия.

Кроме того, вспоминают о святыне и по другим дням: 13 апреля (дата может меняться) и 21 сентября.

СПИСКИ С ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ

Не обязательно ехать в Почаев, если вы хотите помолиться перед данным образом. С оригинала иконы было сделано большое количество копий (списков), которые находятся во многих странах мира. Так вы можете обнаружить их в России, Украине, Сербии, Болгарии и Боснии.

А дальше перечисляются наиболее известные и популярные места нахождения копий Почаевского лика:

В храме Димитрия Солунского (Москва, Россия). В Иоанно-Введенской женской обители, которая находится неподалёку от Тобольска (Россия). В Троицком соборе, находящемся при Свято-Даниловом монастыре (Москва, Россия). В храме Святых Апостолов (Лефортов, Россия).

ПОЧАЕВСКАЯ БОЖЬЯ МАТЕРЬ – В ЧЁМ ПОМОГАЕТ ВЕРУЮЩИМ

Люди склонны вспоминать о Боге тогда, когда в их жизнь приходят болезни, трудные ситуации, из которых, кажется, что нет выхода. Тогда многие обращаются в веру, просят помочь Спасителя Иисуса Христа и его Божественную Мать.

Почаевский образ Богородицы способен подарить человеку духовное прозрение, он устраняет из головы плохие мысли и соблазны, лишние сомнения, делает веру более крепкой и помогает бороться с дьявольскими искушениями. Почаевская икона способна подарить защиту, исцелить даже очень тяжёлые, опасные для жизни недуги.

Ниже приводится перечень ситуаций, в которых верующие по обыкновению молятся перед данной иконой:

просят вылечить хронические недуги, тяжкие, врождённые патологии;

обеспечить крепкое здоровье себе, своим родным и близким;

установить хорошие, доверительные отношения с родственниками;

уберечь от различных проблем, неприятностей, несчастных случаев;

защитить жилище от грабителей, незваных гостей, людей, которые имеют недобрые помыслы;

обезопасить свой дом, нажитое имущество;

устранить из головы плохие, греховные мысли, часто выступающие главным врагом для человека;

защитить родную землю от вражеского нашествия.

ЧУДЕСНЫЕ ИСТОРИИ ИСЦЕЛЕНИЙ

Удивительно, но за время своего существования святой лик смог совершить порядка 600 чудес, историй исцеления. Давайте дальше ознакомимся с самыми примечательными из них:

Когда на город Почаев напали турки, то местные жители собрались в Лавре и отчаянно молились у образа Святой Девы Марии. Их мольбы были услышаны свыше – враги вдруг увидали перед собой Богородицу. Её явление повергло их в панический ужас, они стали разбегаться, нападая друг на друга. Эта история случилась в 1664 году. Тогда в доме у богатого человека по фамилии Жабокритский случилось горе – умер его сын. Все были в ужасной печали, а верующая бабушка, никак не могла поверить в то, что любимый внук умер, поэтому всю ночь молилась перед Почаевской иконой. Утром, на рассвете мальчик неожиданно ожил. В 1950 году с помощью чудотворной иконы была исцелена искалеченная монахиня по имени Варвара, жительница города Оренбурга. 48 лет она не могла самостоятельно передвигаться, в глубоком отчаянии женщина вознесла молитвенные речи у лика Почаевской Богородицы. И случилось удивительное: Варвара смогла встать и пойти. А её костыли до сегодняшнего дня хранятся как доказательство исцеления у образа. Жительница Украины Анна Якимчукова из города Каменец-Подольский с рождения была слепой. Она решила приехать в Почаев, поднялась на вершину горы, где некогда монахи увидали Матерь Божью. Там она умыла лицо святой водой из родника и в тот же миг смогла видеть.

КАК МОЛИТЬСЯ ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЕ

Для того, чтобы вознести молитвы перед ликом Богородицы, необязательно отправляться в город Почаев. Хотя, если есть желание и возможность, то вполне можно съездить на родину священного лика. Но вы можете посетить любой храм, где хранится список с иконы, либо приобрести её мини-версию, которую разместите на своём домашнем иконостасе.

Главное, чтобы ваша молитва была искренней, исходила от самого сердца. Никогда не просите ничего плохого для других людей, ведь помните, что всякое зло, посланное вовне, обязательно вернётся обратно. И не забудьте в конце поблагодарить Богоматерь за то, что она помогла вам.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2484972484191062190

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