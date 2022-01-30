Сражение на Березине: почему французы считают его своим главным позором

Во французском языке есть такое выражение «C’est la bérézina» — «Это Березина». Выражение довольно жесткое, обозначающее полный крах, провал, катастрофу. Французам это слово запомнилось еще со времен войны с Россией.

«Щука и кот»

Среди антигероев событий на Березине, пожалуй, первое место занимают действия адмирала П. В. Чичагова, чьи грубые просчеты позволили наполеоновской армии избежать полного уничтожения и плена. Серия ошибок Чичагова вполне очевидна, но с другой стороны именно его войска выдержали основную тяжесть сражения на Березине и нанесли противнику наибольший урон. При всем при том, именно Чичагов стал «козлом отпущения» в сложившейся ситуации. И у М. И. Кутузова, и у П. Х. Витгенштейна были весьма крепкие позиции при дворе императора Александра I и репутация победителей, а адмирал сделался целью многочисленных нелестных отзывов. Его действиям И. А. Крылов посвятил басню «Щука и кот», В. А. Жуковский убрал упоминание о Чичагове из своего «Певца во стане русских воинов», а супруга М. И. Кутузова статс-дама при дворе говорила так: «Витгенштейн спас Петербург, мой муж — Россию, а Чичагов — Наполеона».

Действия Витгенштейна

В отличие от адмирала Чичагова, действия 1-го Отдельного корпуса русской армии под командованием П.

«Золотой мост»

Х. Витгенштейна получили у современников более нейтральную оценку. За графом был ореол спасителя Петербурга, победителя во Втором Полоцком сражении. По сути, не допустив таких грубых просчетов, как Чичагов, Витгенштейн потерял драгоценное время и дальнейшее участие в бою возглавляемых им войск сыграло свою роль в разгроме армии Наполеона, но не оказалось для самого императора и его приближенных роковым. В дальнейшем, Витгенштейн, хотя и не потерпел серьезного поражения, но так же нерешительно себя проявил в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг. и был отстранен от командования войсками.

Немалые споры вызывала у современников, и исследователей событий на Березине позиция М. И. Кутузова, так как основные силы русской армии, кроме частей под командованием М. И. Платова и А. П. Ермолова в боях участия не принимали. Все время Кутузов находился неподвижно в 130 км от Березины. Сходными являются действия Кутузова и несколько ранее под Вязьмой и Красным, где русский полководец так же не ввел в бой главные силы и основные события разворачивались без его участия. Говорить о том, что это делалось исключительно с целью сохранить жизни солдат сложно. В ходе параллельного марша армия Кутузова несла так же большие потери от холода и лишений, испытывая те же трудности, что и противник и затягивание кампании приносило бы еще большие жертвы. Часть историков склонна это объяснять прежде всего не военными, а скорее политическими взглядами русского полководца, который считал, что необходимости в пленении Наполеона или его гибели нет. Уход Наполеона с политической арены нарушил бы равновесие в Европе и пошел бы только на руку Англии и Австрии. Поэтому Кутузов обеспечил Наполеону «золотой мост» из России, позволив спастись....но без армии.

Гвардия Наполеона

Сражение на Березине стало одним из двух боевых столкновений (первым был бой под Красным), в котором непосредственное участие приняла гвардия Наполеона. В ходе всей Отечественной войны гвардия служила личной охраной императора, в то же время представляя внушительный резерв и фактор сдерживания для русского командования. А вот как военная сила большой роли в кампании не сыграла. Так, в боях на Березине 28 ноября 1812 г. гвардия обеспечила относительную устойчивость французских позиций и дала возможность Наполеону выиграть время для переправы части своих войск. Надо отметить, что несмотря на катастрофические в целом результаты сражения Наполеону удалось сохранить и вывести с Березины значительную часть гвардии ( например, из 1800 уцелевших кавалеристов — 1200 принадлежали к гвардии), которая послужила основой для восстановления армии в кампании 1813-1814 гг.

Сокровища Наполеона

Как известно, армия Наполеона покидала Москву отнюдь не с пустыми руками. Войска сопровождал огромный обоз с награбленными сокровищами и ценными вещами, помимо этого значительная часть ценностей, прежде всего золота была на руках у состава императорской армии. Дальнейшая судьба этих сокровищ весьма туманна. Существует версия о том, что значительная часть из них была спрятана отступающей армией противника в Семлевском озере — еще на пути к Смоленску. Однако, проводившиеся в советское время экспедиции никаких подтверждений этому не нашли. Есть упоминание о том, что значительные ценности были утрачены французами на Березине. Но опять же поиски, которые ведутся начиная с 1812г . и до наших дней результатов не дают. Таким образом, ценности похищенные французами в Москве до сих пор составляют одну из загадок Отечественной войны 1812 г. и событий на Березине в частности.

Природный фактор

Одним из факторов, сыгравших роковую роль в судьбе Наполеоновской армии нередко называют аномально холодную зиму 1812 г. Первый мороз ударил только 6 ноября, на пути противника к Смоленску но сразу в минус 18. Тем не менее, на преградившей французской армии путь Березине прочного льда еще не было и требовалось сооружение достаточно длинного моста через широкий заболоченный берег и русло реки. По иронии судьбы, буквально через пару дней после переправы через Березину на реке установился лед, способный выдержать переправу пехоты. И уже после катастрофы на Березине французская армия понесла самые страшные потери от холода. 5 декабря в Сморгони было -25 градусов, 7 декабря в Ошмянах — 27, 10 декабря в Вильно — 28. Так, на подходе к Вильно за одну ночь погибла целая бригада неополитанцев. С погодным фактором совпало еще то обстоятельство, что противник вынужден был отступать не на Минск и Брест, занятые уже русскими войсками, а гораздо севернее, где на на пути от Березины к Вильно у наполеоновской армии не было надежных баз, способных хоть как то поддержать действия истощенных войск.

Оценки

Сражение на Березине одно из событий Отечественной войны 1812 г. , получивших весьма противоречивую и даже полярную оценку. На одном полюсе, Жозеф де Местр, назвавший сражение «всего лишь несколькими громкими ударами по хвосту тигра». На другом историки, сравнивавшие Березину с Каннами и оценивавшие это сражение как блестящий успех русской армии. Ни та, ни другая точка зрения, видимо, не соответствует действительности. Потери французов на Березине были огромными — не менее 25 тыс. убитыми и сдавшимися в плен. А число жертв со стороны многочисленных гражданских лиц, сопровождавших армию не поддается учету. Наполеоновская армия потеряла все обозы, 22 орудия и четыре знамени. С другой стороны, и русская армия не достигла намеченной Кутузовым цели — окружения и полного уничтожения и пленения армии противника. Наполеону все же удалось вывести наиболее боеспособные части, хотя война была стратегически проиграна гораздо раньше, а катастрофа на Березине стала ее закономерным результатом.

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